Átok ül a Reszkessetek, betörők! második részén? Idén már három szereplő is meghalt

Augusztus 25-én, 80 éves korában elhunyt Tim Curry, a Rocky Horror Picture Show, az Az, és még számos sikerfilm sztárja. A legendás színész a Reszkessetek, betörők! második részében is emlékezetes alakítást nyújtott, mint a Plaza Hotel portása: a rajongók ennek kapcsán egy szomorú észrevételt tettek, amikor rámutattak arra, Tim Curry idén a harmadik színész, aki elhunyt a karácsonyi klasszikus szereplői közül, Catherine O'Hara és Brenda Fricker halála után.

Tim Curry a Reszkessetek, betörők! második részében is emlékezetest alakított / Fotó: TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPO / Collection ChristopheL via AFP

O'Hara, aki a főhős, Kevin McCallister édesanyját, Kate-et alakította, januárban hunyt el 71 éves korában, míg Fricker, akire a rajongók a galambos néniként szoktak hivatkozni, július 16-án, 81 évesen vesztette életét.

Tim Curry halála után több rajongó is úgy vélte, a karácsony filmen átok ülhet, mialatt azt is kifejezték, többé már nem fogja azt az élményt nyújtani számukra, mint korábban.

Nem is tudom, van-e még kedvem megnézni

- jelentette ki egyikük a közösségi médiában.

Nagyon szomorú, hogy idővel egyre több olyan színészt fogsz látni, akik már nincsenek köztünk, amikor újra megnézed ezt a filmet

- tette hozzá egy másik, a Daily Star beszámolója szerint.

Legendás karriert tudhatott a magáénak Tim Curry

Bár a legtöbben a filmjei után ismerhették, Tim Curry számos Broadway-produkcióban is feltűnt és három Tony-jelölést begyűjtött. A nyolcvanas években egyszerre dolgozott a filmiparban és a televízióban, majd a kétezres években olyan musicalekben lépett fel, mint a klasszikus A Christmas Carol és a Spamalot. Emellett számtalan videójátékhoz és hangoskönyvhöz is adta a hangját.

Tim Curry legemlékezetesebb alakításairól készült galériánkat az alábbi képre kattintva lehet megtekinteni: