Tornóczky Anita gyerekeiről: „A fiaim megbeszélték, hogy ők egy helyre születnek”

Második kisfiát várja a színésznő, aki számára minden nehézség ellenére is ajándék ez az időszak. Tornóczky Anita gyerekei mellett mesélt arról, hogy a mostani várandósság sokkal megterhelőbb számára, de semmi sem veheti el az örömét attól, hogy hamarosan újra a karjában tarthatja gyermekét.

Tornóczky Anita gyerekeiről és terhességéről vallott a hot! magazinnak

Fotó: hot! magazin/Szabolcs László

Tornóczky Anita családja hamarosan új taggal bővül: másodszor is édesanya lesz.

A műsorvezető elárulta, hogy második várandóssága sokkal megterhelőbb.

Noel már izgatottan készül a kistestvére érkezésére.

Anita és párja újra lombikprogram segítségével vállaltak gyermeket.

Az édesanya szerint minden nehézség eltörpül, amikor megszületik a kisbabája.

Tornóczky Anita gyerekeiről: „Nagyon aranyos és gondoskodó”

Anita csodaként élte meg, hogy több évnyi sikertelen próbálkozás után, 2024 novemberében lombikprogram segítségével megszületett az első kisfia. A göndör hajú Noel azóta egy igazi huncut „nagyfiú” lett, aki mindenkinek derűt hoz az életébe.

„Minden pillanatban résen kell lenni, hogy hol van, mit csinál, egyéves kora óta megy segítség nélkül, fut, szalad” – mesélte elsőszülött gyermekéről Anita a hot! magazinnak.

„Ahhoz még kicsi, hogy felfogja, mit jelent az, hogy kistestvére lesz. Az elején ugyanúgy ugrált a hasamon, mint ahogy a várandósságom előtt szokott, nem értette, hogy miért nem szabad már. Aztán látta, ahogy az apukája simogatja és puszilgatja a pocakomat, így most már ő is elkezdte. Amikor kérdezem tőle, hogy hol a baba, akkor mutatja, hogy bent a pocakomban. Nyilván nem érti teljesen, de tudja, mert mondtuk neki, hogy ott a baba” – mondta a boldog édesanya, aki biztos benne, hogy nem véletlenül ezt a két kisfiút szánta neki a sors. „A fiaim megbeszélték, hogy ők egy helyre születnek! Amikor terhes lettem, minden reggel, amikor fölült az ágyban, felfelé nézett, és mondta, hogy „baba”, mintha ők tudták volna, hogy egy helyre jönnek.”

A kismama nem tart a testvérféltékenységtől sem, hisz Noel nagyon szeret a nála fiatalabbakkal játszani.

A bölcsiben nagyon aranyos a kisebbekkel. Nemrég jött egy nála kisebb kislány, akihez mindig odamegy, és simogatja, puszilgatja. Nem hiszem, hogy gond lesz a kisöccsével. Nagyon aranyos és gondoskodó a gyerekekkel, szerintem olyan lesz a picivel is. Arra kell majd odafigyelni, hogy bevonjuk a kicsi gondozásába, és ő erre nagyon nyitott.

Tornóczky Anita terhességéről: „Ha lefekszem, fulladok”

Anita és a párja, Miklós már Noel érkezése előtt beszéltek arról, hogy újra belevágnak a lombikprogramba. Amikor megszületett a kisfiuk, egy időre lekerült a napirendről az újabb gyerekvállalás, ám csakhamar eljött egy pont, amikor el kellett dönteniük, jöhet-e még egy baba. Ráadásul külföldre utaztak a beültetésre, ugyanis az itthoni orvosok azt tanácsolták nekik, hogy inkább Szlovákiában próbálkozzanak, ahol jobban fel tudják tárni az esetleges sikertelen beültetések okait.