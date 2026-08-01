Tornóczky Anita gyerekeiről: „A fiaim megbeszélték, hogy ők egy helyre születnek”

Második kisfiát várja a színésznő, aki számára minden nehézség ellenére is ajándék ez az időszak. Tornóczky Anita gyerekei mellett mesélt arról, hogy a mostani várandósság sokkal megterhelőbb számára, de semmi sem veheti el az örömét attól, hogy hamarosan újra a karjában tarthatja gyermekét.
- Tornóczky Anita családja hamarosan új taggal bővül: másodszor is édesanya lesz.
- A műsorvezető elárulta, hogy második várandóssága sokkal megterhelőbb.
- Noel már izgatottan készül a kistestvére érkezésére.
- Anita és párja újra lombikprogram segítségével vállaltak gyermeket.
- Az édesanya szerint minden nehézség eltörpül, amikor megszületik a kisbabája.
Tornóczky Anita gyerekeiről: „Nagyon aranyos és gondoskodó”
Anita csodaként élte meg, hogy több évnyi sikertelen próbálkozás után, 2024 novemberében lombikprogram segítségével megszületett az első kisfia. A göndör hajú Noel azóta egy igazi huncut „nagyfiú” lett, aki mindenkinek derűt hoz az életébe.
„Minden pillanatban résen kell lenni, hogy hol van, mit csinál, egyéves kora óta megy segítség nélkül, fut, szalad” – mesélte elsőszülött gyermekéről Anita a hot! magazinnak.
„Ahhoz még kicsi, hogy felfogja, mit jelent az, hogy kistestvére lesz. Az elején ugyanúgy ugrált a hasamon, mint ahogy a várandósságom előtt szokott, nem értette, hogy miért nem szabad már. Aztán látta, ahogy az apukája simogatja és puszilgatja a pocakomat, így most már ő is elkezdte. Amikor kérdezem tőle, hogy hol a baba, akkor mutatja, hogy bent a pocakomban. Nyilván nem érti teljesen, de tudja, mert mondtuk neki, hogy ott a baba” – mondta a boldog édesanya, aki biztos benne, hogy nem véletlenül ezt a két kisfiút szánta neki a sors. „A fiaim megbeszélték, hogy ők egy helyre születnek! Amikor terhes lettem, minden reggel, amikor fölült az ágyban, felfelé nézett, és mondta, hogy „baba”, mintha ők tudták volna, hogy egy helyre jönnek.”
A kismama nem tart a testvérféltékenységtől sem, hisz Noel nagyon szeret a nála fiatalabbakkal játszani.
A bölcsiben nagyon aranyos a kisebbekkel. Nemrég jött egy nála kisebb kislány, akihez mindig odamegy, és simogatja, puszilgatja. Nem hiszem, hogy gond lesz a kisöccsével. Nagyon aranyos és gondoskodó a gyerekekkel, szerintem olyan lesz a picivel is. Arra kell majd odafigyelni, hogy bevonjuk a kicsi gondozásába, és ő erre nagyon nyitott.
Tornóczky Anita terhességéről: „Ha lefekszem, fulladok”
Anita és a párja, Miklós már Noel érkezése előtt beszéltek arról, hogy újra belevágnak a lombikprogramba. Amikor megszületett a kisfiuk, egy időre lekerült a napirendről az újabb gyerekvállalás, ám csakhamar eljött egy pont, amikor el kellett dönteniük, jöhet-e még egy baba. Ráadásul külföldre utaztak a beültetésre, ugyanis az itthoni orvosok azt tanácsolták nekik, hogy inkább Szlovákiában próbálkozzanak, ahol jobban fel tudják tárni az esetleges sikertelen beültetések okait.
„Nem akartunk sokat várni, részben a korom miatt, részben pedig amiatt, hogy a két gyerkőc között ne legyen nagy korkülönbség. A párom mondta, hogy ő nagyon szeretné, de nyilván döntsek én, hiszen az én testem, és nem titok, hogy nagyon megterhelőek a kezelések a beültetésig. Én mondtam, hogy vágjunk bele! Most is a második beültetés tapadt meg, mint Noelnél. Kérdezték is az első sikertelen próbálkozás után, hogy mennyit várjunk a következővel. Azt válaszoltam, hogy semennyit, a következő ciklusban, nincs mire várni!” – örvendezett a műsorvezető. Tornóczky Anita terhességéről azt is elárulta, hogy ez a várandóssága sokkal nehezebb, mint az első.
Az a helyzet, hogy nem nagyon kapok levegőt, a kisfiam nagyon bent van a rekeszizmomnál. Ezenkívül jól vagyok, és – ami a legfontosabb – a baba is jól van. Nagyon vizesedem, ami furcsa, mert amíg Noelt vártam, nem sportolhattam, most pedig hetente négyszer edzek, mégis vizesedem. Már csak ülve tudok aludni, mert ha lefekszem, fulladok! De minden nehézség és gond elillan, amikor megszületik a második kisfiunk, addig meg kitartok!
– tette hozzá Anita, aki ma is úgy emlékszik az első kisfia születésére, mintha csak tegnap lett volna.
„Tudtam, hogy ez a helyes döntés”
Noha az első várandóssága alatt tudatosan a természetes szülésre készült, végül császármetszéssel jött világra az első kisfia. A műsorvezető nemrég őszintén mesélt arról, hogy bár a várandósság során nem alakult ki nála magas vérnyomás vagy terhességi cukorbetegség, a plusz negyven kiló és a jelentős vizesedés komoly terhet rótt a szervezetére.
„A súlygyarapodás miatt már a végén nagyon nehéz volt cipelni azt a plusz negyven kilót. Magas vérnyomásom és cukorbetegségem szerencsére nem volt, de szinte az összes többi terhességi mellékhatást megtapasztaltam” – idézte fel a tévés a Fertility Fórum – Ha nem jön a baba című podcastben.
Ennek ellenére az orvosával együtt úgy döntöttek, hogy megpróbálják a természetes szülést. A vajúdás magától indult el, minden a tervek szerint haladt, hét óra után azonban világossá vált, hogy a baba biztonsága érdekében császármetszésre lesz szükség.
Nem örültem neki, de tudtam, hogy ez a helyes döntés. Az volt a legnehezebb, hogy teljesen kikerül az ember kezéből az irányítás. Deréktól lefelé le vagy bénítva, nem látsz semmit, csak hangokat hallasz. Ez egy nagyon kiszolgáltatott érzés”
„Abban a pillanatban mindent elfelejt az ember”
Tornóczky Anita párja végig mellette volt a műtőben, ami sokat jelentett számára, még akkor is, ha látta rajta az aggodalmat.
„Próbálták kirángatni a hasizmom alól a gyereket. Valaki nyomta a hasamat, ketten pedig húzták a kisfiamat. Csak azt láttam, hogy a párom teljesen lesápadva néz át a paravánon, amin én nem láttam át. Akkor értettem meg igazán, hogy mennyire nehéz helyzetben vagyunk” – emlékezett vissza az első kisfia születésére. A legfeszültebb pillanatok azonban egyetlen másodperc alatt szertefoszlottak. „Abban a pillanatban mindent elfelejt az ember, amikor odarakják a babát. Amikor megszületett, és mondták, hogy minden rendben van, már csak arra tudtam gondolni, hogy jól van-e. Aztán amikor végre felsírt, és odafektették hozzám, minden nehézség eltűnt.”
Anita szerint az anyaság azóta is mindennap új értelmet ad a fáradtságnak és az álmatlan éjszakáknak. Ahogy fogalmazott, a kisfia érkezésével „állandó napsütés lett az életükben”, és minden reggel, amikor mosolyogva ébred mellette, emlékezteti arra, hogy a legnehezebb pillanatok is megérik.