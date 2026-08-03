Törőcsik Mari szobor készül Velemben! Így állnak jelenleg a munkálatok - Fotó

Törőcsik Marit mindenki szerette. Kollégái, hozzátartozói, rajongói egyaránt. Ám a Vas vármegyében fekvő kis településen ő nem Törőcsik Mari, a színésznő, hanem Törőcsik Mari, a barát volt. Bárki, aki ezen a helyen nőtt fel, úgy ismerte a művésznőt, mint egy közvetlen, vicces és szerény ember. Imádott településén és korábbi otthona előtt most egy szobor készül, aminek alapkövét már elhelyezték. Az Origo a helyszínen járt és lefotózta az emlékhely jövőbeli helyszínét.

Törőcsik Mari szerepeivel örökre helyet szerzett magának az emberek szívében (Fotó: MTVA)

Törőcsik Mari minden elismerést elnyert karrierje alatt

Egészen korán látszott már, hogy a művésznőnek a színpadon van a helye. A Körhinta című filmben alakított szerepe hamar nemzetközi figyelmet hozott számára. Pályafutása során pedig több, óriási sikert arató színházi darabban és filmben kapott szerepet. Ilyen volt a Szerelem, Déryné, hol van? és a Hanussen is.

A díjak pedig magukért beszélnek, mivel nem sokan mondhatják el, hogy ennyi elismerést kaptak színészi pályafutásuk alatt. Háromszoros Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas, Nemzet Színésze, Cannes-i Filmfesztivál díjas, Prima Primissima-díjas színésznő vált belőle.

Így áll jelenleg a Törőcsik Mari szobor készítése Velemben (Fotó: Mediaworks)

Törőcsik Mari szobra Velemben kap helyet

Egy alig pár száz fős faluban találta meg a nyugalmat Törőcsik Mari. Életének utolsó éveit élte le ebben a kis ékszeres dobozban, az ország nyugati határánál. Az itteni lakók pedig egyből megszerették a művésznőt, aki személyiségével hamar beilleszkedett a kis közösségbe.

2021. április 16-án azonban minden megváltozott, mivel az ország az egyik legnagyobb művészét, Velemben pedig barátjukat veszítették el. A tragédia után sokat gondolkodott a falu vezetése, hogy hogyan tudnak méltó módon megemlékezni Törőcsik Mariról, és most, 2026-ban eljött a pillanat, hogy szobrot kapjon Magyarország egyik legelismertebb színésznője.

Pontos időpont még nem ismert a szobor átadásáról, ám a munkálatok már nagyban zajlanak, így hamarosan elkészül a művésznő emlékhelye, amit bárki láthat majd.