Nem lehet máshova nézni: Tóth Andi falatnyi fűzőben villantott a Szigeten

Hivatalosan is kezdetét vette a Sziget Fesztivál. A fesztivál első napján olyan nevek lépnek színpadra, mint Zara Larsson, a Twenty One Pilots, Sombr vagy a Bring Me the Horizon. Természetesen Tóth Andi is kilátogatott a Hajógyári szigetre.

Tóth Andi egy virágmintás csipkecsodában érkezett a Szigetre - Fotó: MW Bulvár

Tóth Andi szexi szettben feszít

Természetesen a hatalmas buli a magyar sztárokat is vonzza, idén sem maradhatott otthon Tóth Andi sem. Az Instagramjára kitett kép és videó tanúbizonysága szerint most is minden szem majd a gyönyörű énekesnőre szegeződik majd. Mint mondta, Zara Larsson koncertjét semmiképp sem hagyja ki.

Tóth Andit sokan Magyarország egyik legszebb énekesnőjének tartják. A 27 éves sztár irigylésre méltó alakkal rendelkezik, amelyet most egy virágmintás fűzővel emel ki. Mondani sem kell, percek alatt több ezer lájkolója lett, a kommentelők pedig el vannak ájulva a szépségétől.