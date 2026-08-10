„Szerveznek egy csapatot, és megdobálnak” – Tóth Gabi fenyegető üzenetet kapott

Nem mindennapi körülmények között készülhetett legutóbbi fellépésére Tóth Gabi. Az énekesnő a koncert után TikTok-videóban mondott köszönetet a közönségnek, ám egy meglehetősen szomorú részletre is kitért. Elárulta, hogy a rendezvény meghirdetése után olyan kommentek érkeztek az irányába, amelyek miatt a polgármesternek is meg kellett fontolnia, érdemes-e bevállalni a koncertet.

Tóth Gabi koncert: A polgármester is elbizonytalanodott a kommentek után (Fotó: Ladóczki Balázs)

Ezt a fenyegető üzenetet kapta Tóth Gabi

Tóth Gabi nagyon hálás volt azoknak, akik elmentek meghallgatni őt és énekelték dalait. Különösen meghatotta Gabit, hogy a kislányával – aki az énekesnő párjával élvezte édesanyja fellépését a nézők sorai között – is kedvesek voltak. Azonban a koncert után a közösségi oldalán szomorú hírrel jelentkezett be. Elmondta, hogy már a rendezvény meghirdetésekor akadtak olyan kommentelők, akik egészen durva reakciókkal fogadták fellépésének hírét, de a polgármester végül úgy döntött, így is szeretné Gabit a koncerten látni.