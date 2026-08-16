Tóth Gabi két évtizedes titkok árult el: Súlyos anyagi gondok álltak a háttérben

Tóth Gabi életének egyik legnehezebb időszakáról mesélt őszintén Sváby András Útközben elmeséled című műsorában. Az énekesnő ezúttal arról mesélt, hogy milyen körülmények között nőtt fel, és milyen anyagi gondokkal kellett szembenéznie a családjának.

Tóth Gabi nagyon hálás a szüleinek, amiért igyekeztek mindent megadni neki és nővérének (Fotó: MW Bulvár)

Tóth Gabi szülei anyagi gondokkal küzdöttek

Bár kívülről sokszor úgy tűnhetett, hogy Tóth Gabi és nővére, Tóth Vera mindent megkapnak a szüleiktől, valójában a háttérben komoly küzdelmek zajlottak. Édesanyjuk és édesapjuk mindent megtettek azért, hogy a gyerekeik ebből minél kevesebbet érzékeljenek. Nem akarták, hogy a nehézségekről beszéljenek, a büszkeségük pedig azt diktálta, hogy a család gondjai maradjanak a négy fal között.

Voltak nagyon nehéz időszakok anyagilag nekünk azért, csak apámékban volt az a büszkeség, hogy erről nem akarták, hogy nagyon beszéljünk. Anyámék nem tudom hányféle hitelt vettek föl, hogy a Megasztár indulásunk is működjön. Ők azt akarták, hogy lássák az emberek, hogy nekünk tényleg mindent megadtak, ami így is volt, de hát ettől függetlenül sokszor hallottam anyát sírni, hogy lesz karácsonyi ajándék

– mondta meghatódva Tóth Gabi.

Tóth Gabi családja számára különösen fontos volt, hogy a gyerekeknek ne kelljen szégyenkezniük a körülményeik miatt. Gabi azonban gyerekként természetesen nem láthatta át, milyen áldozatokat hoznak érte a szülei. Ma már egészen más szemmel tekint vissza ezekre az évekre, és pontosan tudja, mennyi mindenről mondhattak le az édesanyjáék azért, hogy a lányaiknak biztosítsák azt, amire szükségük volt.