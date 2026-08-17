Tóth Gabi kommentben reagált rajongója vádjaira

Nagy port kavar egy jó ideje a zenei karrierje beindításán dolgozó fiatalember, Pop Csabi videója, amiben a karjára is rátetovált példaképét, Tóth Gabit támadja, ami inkább még egy kísérlet a maga 15 perc hírnevéért, mint komoly balhé. Főleg úgy, hogy Tóth Gabi a jelek szerint semmit nem tudott az egész ügyről ez idáig...

Tóth Gabi nem köszöntötte Pop Csabit. Meg is kapta a magáét... (Fotó: Ladóczki Balázs)

Íme tehát Pop Csabi és a Tóth Gabinak címzett sértődött videójának története, aminek láttán maga az énekesnő is vette a fáradtságot, és utánajárt a történteknek, hogy lássa, valóban úgy alakult-e minden, ahogy az Csabi állítja.

A barátaim úgy gondolták, a 30. születésnapomra felköszöntenek egy videóüzenet által Tóth Gabival, és felkeresték a menedzserét, aki nem akarta elhinni, hogy rám van tetoválva, ahogy azt sem, hogy énekeltünk közösen a Sztárban Sztár leszek!-ben.

„Végül a barátaim visszakapták azt az üzenetet, hogy Tóth Gabi nem vállalja, merthogy nem éltünk meg közös élményeket együtt. Hát, akkor neki mi számít közös élménynek egy rajongóval? Csalódtam most! Annyi is bőven elég lett volna, ha csak azt mondja, „Boldog születésnapot!”, pláne úgy, hogy ismer engem, tudja, hogy rá van tetoválva a karomra. Énekeltünk együtt, nekem ezek emlékek, élmények voltak” – panaszolta nagy átéléssel Csabi, aki nemcsak az általa említett Sztárban Sztár leszek!-ben próbálkozott. Ötször járt az X-Faktorban, mielőtt szerencsét próbált a TV2 műsorában, ahol megtörtént az ominózus közös éneklés. Ez persze még nem jelent kötelezettséget Tóth Gabira nézve, de volt ott egy puszi is, ami Csabi szerint jelentett valamit. „Ott adtunk egymásnak puszit. Megköszönte, hogy elmentem, és hogy elénekelhettük közösen ezt a dalt. Tehát nem azt mutatta, hogy neki ez ne lenne ugyanúgy élmény...” - hangzik el Pop Csabitól.

Az ominózus tetoválás Pop Csabi karján Tóth Gabit ábrázolja... (Fotó: YouTube)

Tóth Gabi rászánta az idejét az eset felderítésére

De mit is mond minderről Tóth Gabi? Az énekesnő soha nem hagyja reakció nélkül, ha valaki megemlíti a nevét, és most is rászánta az idejét, hogy méltó választ adhasson a vádra, miszerint ő egy szívtelen és hálátlan nőszemély, aki még a legnagyobb rajongóján is csak átnéz. Nos, Gabi forró nyomon eredt a kalamajka után és az eredményről kommentben tájékoztatta a csalódott Csabit:

„Végigkerestem az összes Messenger, SMS, mailbeszélgetésben a neved, hogy rád hivatkozva bárki is írt-e nekem ilyen kérést! Sehol semmi!

„Se a régi menedzseremtől, aki azóta már nem beszél velem, sem a barátaidtól nem láttam ilyet” - zárta rövidre a műbalhét Tóth Gabi, aki ezzel nagyjából azt üzente Pop Csabinak, hogy talán, de csak talán, a baráti körében kéne sepregetnie, hiszen a neki küldött kérés soha és sehová nem érkezett meg.