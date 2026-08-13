Tóth Gabinál betelt a pohár, nyugalomért könyörög! „Én csak énekelni szeretnék és koncertezni”

A falunapi fellépés után egy videót is kirakott Tóth Gabi, amiben elmagyarázta, hogy imádja az ilyen koncerteket, mivel ott érződik az emberek szeretete. Ezek után nem szeretett volna megszólalni többet az esetben, ám a tegnapi napon testvére, Tóth Vera hosszasan kiállt Gabi mellett. A különböző politikai nézetek és a sok éves nézeteltérések ellenére a testvéri szeretet ismét nagyobbnak bizonyult, mint bármilyen konfliktus.

Tóth Gabi és Tóth Vera kapcsolata már szinte mindent túlélt (Fotó: Instagram)

Tóth Gabi reagált Tóth Vera üzenetére

Az idősebb testvér hosszasan fejtette ki, hogy elege van az emberekből, akik még mindig szeretik „rugdosni” Gabit és kivágott koncert pillanatokból gyártanak utálkozó videókat. Gabi ezek után úgy érezte, neki is meg kell szólalnia az esetben.

Nem készültem arra, hogy megszólaljak. De elolvastam a testvérem bejegyzését. Szeretném megerősíteni mindazt az értékes és fontos gondolatot, amelyet megfogalmazott. Nem azért, mert engem “megvédett” Hanem mert objektív és józan írás. Nagyon hálás vagyok neki ezért

– kezdte közösségi oldalán Tóth Gabi.

Az énekesnő később arról is beszámolt, hogy miért született meg ez a bejegyzés, amikor korábban elmondta, hogy nem szeretne erről többet beszélni. „Nem szerettem volna megszólalni. Nem azért, mert nem fájt, hanem mert nem akartam áldozatszerepbe kerülni. Most sem áldozatként írok, hanem emberként. Nőként. Anyaként” – fogalmazta.

Az elhíresült koncert a nevetség tárgyává vált a hétvége alatt, így pedig érthető, hogy a saját nézőpontját is szeretné elmondani.

„Egy rossz minőségű telefonos videórészlet, egy falunapi hangtechnika és néhány kiragadott másodperc elég volt ahhoz, hogy ismét elinduljon a felkoncolás.”

„Mintha mindegy lenne, milyen dalokat énekeltem el, milyen színpadokon álltam, vagy mit tettem le az asztalra huszonegy év alatt. Egyetlen felvételből megkérdőjelezték a hangomat, a tehetségemet és az egész pályámat, majd ismét darabokra szedték a testemet is” – jegyezte meg az énekesnő.