Tóth Gabi könnyek között mondta ki: „Megtettem, amit ő nem mert”

Az Útközben elmeséled legújabb epizódjában Tóth Gabi lelkének mélységeibe próbált meg eljutni Sváby András műsorvezető, aki egy érzelmes pillanatokkal teli utazást szervezett interjúalanyának. Az első, közösen töltött napjuk végén a szokásos módon tábort vertek, majd Sváby rátért a Tóth családban jó ideje dúló feszültségekre. Az énekesnő pedig mesélni kezdett. Első kőrben szüleiről, majd tönkrement házasságáról pakolt ki.

Tóth Gabi elárulta, miért romlott meg a kapcsolata édesanyjával (Fotó: YouTube)

Tóth Gabi: „Nem véletlenül mentek szét a szüleink is...”

„Az ő generációjuknak nem lehetett könnyű. Szerintem az összes, transzgenerációs kódot, amit viszünk a felmenőinktől, a mi generációnk törte meg először. Nekik még tényleg az volt a gondolatuk, hogy merjenek kicsik lenni és örüljenek annak, ami van.”

Közben a szüleink belső vágyból érezték az indíttatást arra, hogy merjenek valami nagyobbat álmodni

– kezdte Tóth Gabi, aki úgy gondolja, hogy szülei házasságának a show-biznisz adta meg a kegyelemdöfést. „A Megasztár után azért felébredtünk, hiszen jött a kőkemény show-biznisz, ami a történet velejárója volt. Nem voltunk felkészülve arra, hogy hány ember akar minket kihasználni. És nem volt elég stabil a kapcsolatunk ahhoz, hogy kibírja. Nem véletlenül mentek szét a szüleink is. Idézőjelesen általános dolog történt velük” – magyarázta az énekesnő, majd kimondta, mi volt az a mozzanat, ami éket vert közé és édesanyja közé. „Engem egy dolog bánt igazán… Az, hogy az anyukámat én akkor nagyon támogattam, szemben vele, aki amikor én hosszú küzdelmek után megfogalmaztam magamban, hogy véget vetek a házasságomnak, akkor ő eltűnt az életemből.”