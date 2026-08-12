Tóth Gabi könnyek között mondta ki: „Megtettem, amit ő nem mert”

Az Útközben elmeséled legújabb epizódjában Tóth Gabi lelkének mélységeibe próbált meg eljutni Sváby András műsorvezető, aki egy érzelmes pillanatokkal teli utazást szervezett interjúalanyának. Az első, közösen töltött napjuk végén a szokásos módon tábort vertek, majd Sváby rátért a Tóth családban jó ideje dúló feszültségekre. Az énekesnő pedig mesélni kezdett. Első kőrben szüleiről, majd tönkrement házasságáról pakolt ki.
Tóth Gabi: „Nem véletlenül mentek szét a szüleink is...”
„Az ő generációjuknak nem lehetett könnyű. Szerintem az összes, transzgenerációs kódot, amit viszünk a felmenőinktől, a mi generációnk törte meg először. Nekik még tényleg az volt a gondolatuk, hogy merjenek kicsik lenni és örüljenek annak, ami van.”
Közben a szüleink belső vágyból érezték az indíttatást arra, hogy merjenek valami nagyobbat álmodni
– kezdte Tóth Gabi, aki úgy gondolja, hogy szülei házasságának a show-biznisz adta meg a kegyelemdöfést. „A Megasztár után azért felébredtünk, hiszen jött a kőkemény show-biznisz, ami a történet velejárója volt. Nem voltunk felkészülve arra, hogy hány ember akar minket kihasználni. És nem volt elég stabil a kapcsolatunk ahhoz, hogy kibírja. Nem véletlenül mentek szét a szüleink is. Idézőjelesen általános dolog történt velük” – magyarázta az énekesnő, majd kimondta, mi volt az a mozzanat, ami éket vert közé és édesanyja közé. „Engem egy dolog bánt igazán… Az, hogy az anyukámat én akkor nagyon támogattam, szemben vele, aki amikor én hosszú küzdelmek után megfogalmaztam magamban, hogy véget vetek a házasságomnak, akkor ő eltűnt az életemből.”
Valahogy úgy éreztem, hogy ő csak akkor tud velem lenni, ha sikeres vagyok és mindenki szeret
– mondta ki egy fájdalmas sóhaj kíséretében Tóth Gabi.
„A társunk nem lehet annak az áldozata, hogy milyen csomagot hozunk”
Az énekesnő kitért arra is, hogy meglátása szerint édesanyja különös pálforduláson ment keresztül abban az időszakban, amikor a Krausz Gáborral kötött házassága zátonyra futott.
Látta, hogy nem működünk, hiszen ő is ott élt velünk. Folyamatosan mondta is, hogy ebben nem maradhatok benne.
„Amikor pedig megléptem, nem volt ott mellettem. Talán azért, mert én megtettem azt, amit ő igazán nem mert” – fogalmazta meg sarkos gondolatait Gabi, majd kapott egy jól irányzott kérdést, ami arra ösztökélte, hogy először mondja ki hangosan, ő és a sztárséf egyszerűen nem illettek össze. „Más nyelvet beszéltünk szerintem. Én egy nagyon más érzelmi szinteken rezonáló ember vagyok. Azt éreztem, hogy nem tudok bejutni hozzá lelkileg. Neki nem adatott meg, hogy egy édesanya által a finomság, a szeretet és az emóciók kialakuljanak. De nem lehet egy életet leélni úgy, hogy ez történt velem és nem dolgozom magamon. Mert tovább visszük és a társunk nem lehet annak az áldozata, hogy milyen csomagot hozunk. Úgy érzem, ez az, ami miatt nem tudtunk működni…” – zárta rövidre a kényes témát Tóth Gabi.