Ezek voltak Tóth Vera és Tóth Gabi konfliktusai: egészen Vera váratlan tegnapi bejelentéséig

Évek óta hullámzó Tóth Vera és Tóth Gabi testvéri kapcsolata. A két énekesnő egykor szorosan összetartott, közösen is felléptek, az elmúlt években azonban több komoly konfliktus is próbára tette a testvéri köteléket. A Megasztár körüli nézeteltéréstől a politikai ellentétekig több töréspont is akadt, és volt, hogy hónapokig nem beszéltek. Most azonban Tóth Vera váratlanul kiállt húga mellett.
Így kezdődött Tóth Vera és Gabi konfliktusa
A Megasztár első évadaiban még együtt élték meg a sikereket, később azonban a közös fellépések körül is kialakultak nézeteltérések. 2012 körül Gabi nyilvánosan kritizálta Vera menedzserét, miután nem engedélyezték a közös koncerteket. A szakmai vita pedig komoly feszültséget okozott közöttük.
Gabi válása újabb töréspontot hozott
Újabb érzékeny helyzetet teremtett Tóth Gabi és Krausz Gábor válása is. A séf és Tóth Vera ugyanis jó kapcsolatban maradtak, ami tovább bonyolította a családon belüli helyzetet. A nyilvánosság előtt ugyan igyekeztek kerülni a nyílt konfliktust, a háttérben azonban tovább nőtt a feszültség.
A politika miatt is eltávolodtak
A testvérek között a legnagyobb feszültség a politika miatt alakult ki. Tóth Gabi nyíltan vállalta nézeteit és közéleti szerepvállalását, míg Tóth Vera más politikai irányt támogatott. Az eltérő látásmódjuk egyre több vitát szült, és a konfliktus végül odáig jutott, hogy a testvérek hónapokig nem beszéltek egymással. A helyzetet az is látványossá tette, hogy a testvérek egy idő után már az Instagramon sem követték egymást.
A Megasztár újra kirobbantotta a feszültséget
A konfliktus újabb fejezetét a Megasztár hozta el. Vera élesen bírálta a tavalyi évadot, amiben Gabi zsűritagként szerepelt. Ez természetesen újabb fát tett a tűzre a testvérkonfliktusban. Vera később arról is beszélt, hogy pszichológus segítségét kérte, hogy feldolgozza a húgával kapcsolatos helyzetet. Úgy tűnt tehát, hogy a testvérek között egyre mélyebb a szakadék.
Tegnap azonban váratlan fordulat történt
A hosszú konfliktus után Tóth Vera ugyanis nyilvánosan kiállt húga mellett. A nővér azt követően szólalt meg, hogy az interneten terjedni kezdett egy felvétel Tóth Gabi egyik friss nyári fellépéséről. Vera szerint a rossz technikai körülmények és a felvétel torzítása miatt olyan kép alakulhat ki Gabiról, amely nem tükrözi valódi énekesi teljesítményét. Vera azt írta: „Gabiról lehet mindent mondani, de én azt gondolom, hogy a tehetsége vitathatatlan.” Azt is kifogásolta, hogy húga olyan mértékű gyűlöletet kap, amely már szerinte túllép a politikai és közéleti kritikán. Gabi pedig hálásan fogadta nővére támogatását. Instagram-sztoriban köszönte meg a nővérének, hogy kiállt mellette, és arról írt, hogy a testvéri szeretetnél kevés fontosabb dolog van.