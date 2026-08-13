Ezek voltak Tóth Vera és Tóth Gabi konfliktusai: egészen Vera váratlan tegnapi bejelentéséig

Évek óta hullámzó Tóth Vera és Tóth Gabi testvéri kapcsolata. A két énekesnő egykor szorosan összetartott, közösen is felléptek, az elmúlt években azonban több komoly konfliktus is próbára tette a testvéri köteléket. A Megasztár körüli nézeteltéréstől a politikai ellentétekig több töréspont is akadt, és volt, hogy hónapokig nem beszéltek. Most azonban Tóth Vera váratlanul kiállt húga mellett.

Tóth Vera testvére, Gabi egy friss koncertfellépése miatt kapott rengeteg negatív kritikát (Fotó: MW Bulvár)

Így kezdődött Tóth Vera és Gabi konfliktusa

A Megasztár első évadaiban még együtt élték meg a sikereket, később azonban a közös fellépések körül is kialakultak nézeteltérések. 2012 körül Gabi nyilvánosan kritizálta Vera menedzserét, miután nem engedélyezték a közös koncerteket. A szakmai vita pedig komoly feszültséget okozott közöttük.

Tóth Vera nyerte meg az első Megasztárt (Fotó: Mediaworks archív)

Gabi válása újabb töréspontot hozott

Újabb érzékeny helyzetet teremtett Tóth Gabi és Krausz Gábor válása is. A séf és Tóth Vera ugyanis jó kapcsolatban maradtak, ami tovább bonyolította a családon belüli helyzetet. A nyilvánosság előtt ugyan igyekeztek kerülni a nyílt konfliktust, a háttérben azonban tovább nőtt a feszültség.