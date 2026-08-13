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Tóth Vera

Ezek voltak Tóth Vera és Tóth Gabi konfliktusai: egészen Vera váratlan tegnapi bejelentéséig

25 perce
Olvasási idő: 6 perc
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A testvérek már egy ideje több mindenben nem értenek egyet. Tóth Vera a minap azonban egy friss bejegyzéssel törte meg a csendet húgáról. Összeszedtük, mik voltak a Tóth lányok konfliktusai egészen a mai napig.
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Tóth VeratestvérkapcsolatTóth Gabi

Évek óta hullámzó Tóth Vera és Tóth Gabi testvéri kapcsolata. A két énekesnő egykor szorosan összetartott, közösen is felléptek, az elmúlt években azonban több komoly konfliktus is próbára tette a testvéri köteléket. A Megasztár körüli nézeteltéréstől a politikai ellentétekig több töréspont is akadt, és volt, hogy hónapokig nem beszéltek. Most azonban Tóth Vera váratlanul kiállt húga mellett.

Tóth Vera a minap a közösségi médiában állt ki a húgáért.
Tóth Vera testvére, Gabi egy friss koncertfellépése miatt kapott rengeteg negatív kritikát (Fotó: MW Bulvár)

Így kezdődött Tóth Vera és Gabi konfliktusa

A Megasztár első évadaiban még együtt élték meg a sikereket, később azonban a közös fellépések körül is kialakultak nézeteltérések. 2012 körül Gabi nyilvánosan kritizálta Vera menedzserét, miután nem engedélyezték a közös koncerteket. A szakmai vita pedig komoly feszültséget okozott közöttük.

A Megasztár győzelem óriási népszerűséget hozott az énekesnőnek. Mai napig rengeteget koncertezik.
Tóth Vera nyerte meg az első Megasztárt (Fotó: Mediaworks archív)

Gabi válása újabb töréspontot hozott

Újabb érzékeny helyzetet teremtett Tóth Gabi és Krausz Gábor válása is. A séf és Tóth Vera ugyanis jó kapcsolatban maradtak, ami tovább bonyolította a családon belüli helyzetet. A nyilvánosság előtt ugyan igyekeztek kerülni a nyílt konfliktust, a háttérben azonban tovább nőtt a feszültség.

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A politika miatt is eltávolodtak

A testvérek között a legnagyobb feszültség a politika miatt alakult ki. Tóth Gabi nyíltan vállalta nézeteit és közéleti szerepvállalását, míg Tóth Vera más politikai irányt támogatott. Az eltérő látásmódjuk egyre több vitát szült, és a konfliktus végül odáig jutott, hogy a testvérek hónapokig nem beszéltek egymással. A helyzetet az is látványossá tette, hogy a testvérek egy idő után már az Instagramon sem követték egymást.

Tóth Gabi élete és karrierje a válásakor dőlt romokba.
Tóth Gabit az elmúlt hónapokban nagyon sokan támadták (Fotó: Ladóczki Balázs)

A Megasztár újra kirobbantotta a feszültséget

A konfliktus újabb fejezetét a Megasztár hozta el. Vera élesen bírálta a tavalyi évadot, amiben Gabi zsűritagként szerepelt. Ez természetesen újabb fát tett a tűzre a testvérkonfliktusban. Vera később arról is beszélt, hogy pszichológus segítségét kérte, hogy feldolgozza a húgával kapcsolatos helyzetet. Úgy tűnt tehát, hogy a testvérek között egyre mélyebb a szakadék.

20251122 Budapest Megasztár fotó: Gáll Regina (GR) MW Bulvár képen: Marics Peti, Tóth Gabi, Herceg Erika, Széki Attila Curtis
Tóth Gabi a Megasztár zsűriben foglalt helyet a tavalyi évadban (Fotó: Gáll Regina)

Tegnap azonban váratlan fordulat történt

A hosszú konfliktus után Tóth Vera ugyanis nyilvánosan kiállt húga mellett. A nővér azt követően szólalt meg, hogy az interneten terjedni kezdett egy felvétel Tóth Gabi egyik friss nyári fellépéséről. Vera szerint a rossz technikai körülmények és a felvétel torzítása miatt olyan kép alakulhat ki Gabiról, amely nem tükrözi valódi énekesi teljesítményét. Vera azt írta: Gabiról lehet mindent mondani, de én azt gondolom, hogy a tehetsége vitathatatlan.” Azt is kifogásolta, hogy húga olyan mértékű gyűlöletet kap, amely már szerinte túllép a politikai és közéleti kritikán. Gabi pedig hálásan fogadta nővére támogatását. Instagram-sztoriban köszönte meg a nővérének, hogy kiállt mellette, és arról írt, hogy a testvéri szeretetnél kevés fontosabb dolog van.

@origo_hu

Tóth Gabit megfenyegették! Tápiószecsőn lépett fel az énekesnő, de néhány durva üzenet miatt a koncert majdnem meghiúsult. #origo #tóthgabi #énekesnő #botrány #fenyegetés

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