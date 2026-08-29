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Tóth Vera

„Lassan itt a lóf*sz vége” – Tóth Vera kitálalt a magyar vállalkozói valóságról

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Havi 20 milliós bevételből alig marad tiszta profit, az elszabaduló terhek miatt pedig végleg betelt a pohár. Tóth Vera szokatlanul kemény hangvételű bejegyzésben tálalt ki a magyar vállalkozói valóságról, és nyers üzenetet küldött a döntéshozóknak is.
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Tóth Verakritikavállalkozás

Havi 20 milliós bevételből szinte nulla tiszta profit, elszabaduló energiaköltségek és végeláthatatlan adminisztráció. Tóth Vera megelégelte a hallgatást, és szokatlanul nyers bejegyzésben szembesítette követőit a magyar kisvállalkozói valósággal. Az énekesnő nemcsak a szórakoztatóiparban, hanem a vendéglátásban is jelen van, így két teljesen eltérő szektorban tapasztalja meg nap mint nap a növekvő adók és a folyamatos gazdasági nyomás súlyát.

Tóth Vera durván kiakadt a Facebookon.
Tóth Vera kiakadt a vállalkozások hazai helyzete kapcsán (Fotó: Origo)

Tóth Vera Facebookon emelte fel a szavát az igazságtalanság ellen

Bár a kívülállóknak egy sikeres koncert vagy egy hangulatos étterem a gondtalanság látszatát kelti, a háttérben zajló küzdelem ma már a puszta túlélésről szól. A növekvő járulékok és bérek mellett a bevételek jelentős része azonnal elolvad. Tóth Vera határozottan oszlatta el a milliós bevételekkel kapcsolatos tévhiteket:

Mert attól, hogy egy vállalkozásnak mondjuk 20 millió forintos bevétele van, még egyáltalán nem jelenti azt, hogy a tulajdonosa jól keresett. Ha 20 millió körül van a kiadása is, akkor gyakorlatilag egész hónapban azért dolgozott, hogy mindenki mást ki tudjon fizetni

– akadt ki az énekesnő. Az énekesnő szerint rendszerszintű segítség nélkül a tisztességesen működő kis- és középvállalkozások megmentése elképzelhetetlen. Az adóterhek és energiaköltségek mérséklése mellett a szórakoztatóiparban a korábbi KATA-rendszer visszaállítását szorgalmazza. A jelenlegi politikai helyzetre utalva nem rejtegette a véleményét.

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Ennek ellenére új vállalkozásba kezd

„Természetesen tudom, hogy most volt kormányváltás, és idő kell mindennek. De gondoltam, szólok, hogy lassan itt a lóf*sz vége” – tette hozzá határozottan. A gazdasági nehézségek mellett a lelki teher is súlyosan nyomja a vállalkozók vállát. A pandémia alatti időszak éveket rabolt el a szakmai és magánéletéből, miközben a vállalkozásai megmentéséért küzdött: „Haragszom arra, hogy az életemből olyan éveket vitt el ez az egész, amelyeket senki nem fog nekem visszaadni” – vallotta be.

A nehézségek ellenére Tóth Vera és férje, Pauli Zoltán nemrég újabb fába vágta a fejszéjét: megnyitották a Verás by Palkonyha pékséget. A szerelemprojektként indult vállalkozást hosszú távra tervezik, akár franchise-hálózattá bővítve, amihez a Cápák között befektetőjétől, Varga Esztertől is kért üzleti tanácsot. A kérdés már csak az, hogy a szakmai alázat és a kitartás elég lesz-e ebben a nehezített gazdasági környezetben.

 

 

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