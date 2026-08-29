„Lassan itt a lóf*sz vége” – Tóth Vera kitálalt a magyar vállalkozói valóságról

Havi 20 milliós bevételből szinte nulla tiszta profit, elszabaduló energiaköltségek és végeláthatatlan adminisztráció. Tóth Vera megelégelte a hallgatást, és szokatlanul nyers bejegyzésben szembesítette követőit a magyar kisvállalkozói valósággal. Az énekesnő nemcsak a szórakoztatóiparban, hanem a vendéglátásban is jelen van, így két teljesen eltérő szektorban tapasztalja meg nap mint nap a növekvő adók és a folyamatos gazdasági nyomás súlyát.

Tóth Vera kiakadt a vállalkozások hazai helyzete kapcsán (Fotó: Origo)

Tóth Vera Facebookon emelte fel a szavát az igazságtalanság ellen

Bár a kívülállóknak egy sikeres koncert vagy egy hangulatos étterem a gondtalanság látszatát kelti, a háttérben zajló küzdelem ma már a puszta túlélésről szól. A növekvő járulékok és bérek mellett a bevételek jelentős része azonnal elolvad. Tóth Vera határozottan oszlatta el a milliós bevételekkel kapcsolatos tévhiteket:

Mert attól, hogy egy vállalkozásnak mondjuk 20 millió forintos bevétele van, még egyáltalán nem jelenti azt, hogy a tulajdonosa jól keresett. Ha 20 millió körül van a kiadása is, akkor gyakorlatilag egész hónapban azért dolgozott, hogy mindenki mást ki tudjon fizetni

– akadt ki az énekesnő. Az énekesnő szerint rendszerszintű segítség nélkül a tisztességesen működő kis- és középvállalkozások megmentése elképzelhetetlen. Az adóterhek és energiaköltségek mérséklése mellett a szórakoztatóiparban a korábbi KATA-rendszer visszaállítását szorgalmazza. A jelenlegi politikai helyzetre utalva nem rejtegette a véleményét.