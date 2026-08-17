Közel 30 évvel halála után elkezdődött Tupac gyilkossági tárgyalása – megdöbbentő részletek láttak napvilágot

Közel harminc évvel a halála után elkezdődött a világhírű rapper, Tupac Shakur gyilkossági tárgyalása. Az 1996-os gyilkossági ügyben egy volt kaliforniai utcai bandavezér ellen folyik a tárgyalás. A 63 éves Duane „Keffe D” Davis ellen halálos fegyver használatával elkövetett gyilkosság miatt emeltek vádat. Az ügyészség már megtartotta nyitóbeszédét, most a védelem ismerteti saját álláspontját.

Tupac 1996-ban, Las Vegasban lett gyilkosság áldozata Fotó: COLUMBIA PICTURES / Collection ChristopheL via AFP

A legendás rappert 1996. szeptember 7-én, mindössze 25 évesen lőtték meg egy Las Vegas-i autós lövöldözésben, miután részt vett egy Mike Tyson-meccsen. Tupac egy héttel később belehalt sérüléseibe. Halála körül azóta is számos kérdés maradt megválaszolatlanul, az ügy pedig három évtizeden át megoldatlan maradt.

Elkezdődött Tupac vélt gyilkosának tárgyalása

Habár az ügyészek szerint nem Davis volt az, aki lelőtte a rappert, ő volt annak a csoportnak a vezetője, amely felelős volt a támadásért. Davis azonban tagadta a bűnösségét, és ártatlannak vallotta magát.

A vádat képviselő ügyész, Binu Palal azonban kiemelte, hogy 1998 és 2003 között Davis számos nyilatkozatot tett az üggyel kapcsolatban. Először az FBI-nak azt mondta, a gyilkosság idején Los Angelesben tartózkodott és tagadta, hogy köze lett volna a történtekhez. Később, azonban egy szövetségi munkacsoporttal folytatott titkos beszélgetés során azonban elismerte a gyilkosságban játszott szerepét. Akkor azt a munkacsoportot egy másik rapper, Christopher Wallace, vagyis a Notorious B.I.G. meggyilkolásának kivizsgálására hozták létre. Őt hat hónappal Tupac meggyilkolása után, egy Los Angeles-i partiról távozva lőtték le.

Palal szerint Davis akkor azt mondta, hogy Wallace ügyéről nincs információja, Tupacról azonban tud mesélni. Ezt követően Palal pedig közölte, hogy Davis 2017-ben azt is közölte egy nyilvános interjúban, hogy benne ült abban a bizonyos Cadillacban és része volt a gyilkosságnak, írja a BBC.