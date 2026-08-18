Tupac Shakur-gyilkosság: megszólalt a rendőr, aki jelent volt azon a végzetes éjszakán

Egy visszavonult Las Vegas-i rendőr felidézte, mit mondott neki Tupac Shakur közvetlenül azután, hogy a rapperre rálőttek. A rendőr ugyanis a támadást követően beugrott a mentőautó hátuljába, és megpróbálta rávenni a súlyosan sérült Shakurt, hogy árulja el, ki lőtt rá. Minderre most, a Tupac-per során került sor, hisz mint korábban beszámoltunk róla, harminc évvel a híres rapper gyilkosságát követően elkezdődött Tupac feltételezett gyilkosának tárgyalása.
A rapper 1996 szeptemberében halt meg, miután egy Las Vegas-i autós lövöldözésben több lövés érte őt. A gyilkosság ügyében hétfőn, augusztus 17-én kezdődött meg a per, amelyben Duane „Keffe D” Davis ellen halálos fegyverrel elkövetett gyilkosság miatt emeltek vádat, azzal a súlyosító körülménnyel, hogy a bűncselekmény egy bűnbanda előmozdítását, támogatását vagy segítését szolgálta. Davis ugyan ártatlannak vallotta magát, elítélése esetén azonban életfogytiglani szabadságvesztésre számíthat.
Az első tanúkat meghallgatták, a tárgyalás várhatóan több hétig tart majd.
Tupac Shakur nem mondta el, ki lőtt rá
Az egyik tanú, egy nyugdíjas Las Vegas-i rendőr, Garry Dale volt. Elmondása szerint a gyilkosság éjszakáján egy olyan autót állított meg, amelyben Shakur és Marion „Suge” Knight ült. Azért intézkedtek, mert az autón nem volt rendszámtábla, ám a két rendőr végül csak figyelmeztette őket, és elengedte a párost. Nagyjából tíz perccel később ugyanazok a rendőrök egy lövöldözéshez vonultak ki, ahol Shakurt találták meg pont akkor, amikor a mentősök kiemelték az autóból.
Knightot szintén eltalálták a lövedékek, de ő azt kérte a mentőktől, hogy először Shakurral foglalkozzanak.
Dale ezután beszállt a mentőautó hátuljába, és a kórház felé tartva beszélni próbált a rapperrel. Arra kérte, mondja el, ki lőtt rá. Dale szerint azonban Shakur valami olyasmit válaszolt:
Nem, majd mi elintézzük.
A per másik tanúja, Ingrid Stokes arról beszélt, hogy barátaival éppen Las Vegasból tartottak hazafelé, amikor találkoztak Shakurral és Knighttal. Knight meghívta őket egy szórakozóhelyre, ezért később megpróbáltak csatlakozni hozzájuk. Stokes szerint autójuk egy sávval Knight kocsija mellett, valamivel előtte haladt, amikor egy kereszteződésben állva lövéseket hallottak. Attól tartottak, hogy újabb lövések következnek, ezért elhajtottak, közben pedig majdnem nekiütköztek egy fehér, négyajtós autónak.
Amikor később visszatértek a helyszínre, a rendőrök gyanúsítottként kezelték őket, és az út szélére ültették őket. Stokes azt mondta, félt beszélni az ügyről, mert tartott a rendőrségi bánásmódtól és az ismeretlen támadó esetleges bosszújától:
A besúgóknak ellátják a bajukat
– mondta.
A Shakur halálát okozó lövésekből egy fehér Cadillacből adták le, amelyben Davis és három másik férfi ült. Közülük azóta valamennyien meghaltak. Az ügyben évtizedekig nem történt vádemelés. Davis ellen végül 2023-ban emeltek vádat, írja a LadBible.
Tupac Shakur mindössze 25 éves volt, amikor meghalt, mégis a hiphop történetének egyik legnagyobb hatású előadójává vált. Pályafutása során hat Grammy-jelölést kapott, 2017-ben pedig bekerült a Rock & Roll Hírességek Csarnokába. Halála után csillagot kapott a hollywoodi Hírességek sétányán, Oaklandben pedig utcát neveztek el róla.