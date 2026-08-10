Bíróság elé állítják a férfit, akit Tupac Shakur gyilkosságával vádolnak

Tupac Shakur, az amerikai rapikon meggyilkolásának ügye évtizedek óta megoldatlan volt, most azonban bíróság elé állítják az 1996-os Las Vegas-i merénylet fő gyanúsítottját. A 63 éves Duane „Keffe D” Davist halálos fegyverrel elkövetett gyilkossággal vádolják, amelyet a vád szerint egy utcai bűnbanda tagjaként, a bűncselekményt elősegítve és támogatva követett el. Az esküdtszék kiválasztása hétfőn kezdődik, a tárgyalás pedig várhatóan egy hónapig tart majd.

Bíróság elé állítják a Tupac Shakur gyilkosságával vádolt férfit. / Fotó: COLUMBIA PICTURES / Collection ChristopheL via AFP

Shakur, aki 2Pac és Makaveli művésznevén is ismert, minden idők egyik legbefolyásosabb rapperének számít. 1996. szeptember 7-én lőtték le Las Vegasban. Egy fekete BMW-ben utazott Marion „Suge” Knight zenei mogullal a Club 662 felé, ahol a rappernek fel kellett volna lépnie, amikor egy fehér Cadillac állt meg mellettük, majd lövöldözés tört ki. Shakurt, aki az anyósülésen ült, többször meglőtték, és hat nappal később meghalt, míg Knight túlélte a támadást.

Az ügy egészen az elmúlt évekig lezáratlanul húzódott, amikor nyilatkozatok és Davis mindent elsöprő memoárja újraélesztette az ügyet. Shakur halálakor a South Side Compton Crips bűnbanda vezetője volt a férfi, akit végül 2023-ban tartóztatták le, de ártatlannak vallotta magát.

Bíróság elé állítják a Tupac Shakur gyilkosságával vádolt férfit

A tárgyalásra a Las Vegas-i Clark Megyei Kerületi Bíróságon kerül sor, Carli Kierny bíró elnökletével. Az esküdtszék kiválasztása hétfőn kezdődik meg - ez várhatóan néhány napot vesz igénybe. Ezután az ügyészség és a védelem nyitóbeszédet mond, és megkezdődik a tanúvallomástétel. A tárgyalást élőben fogják közvetíteni.

Bár az esküdtszék elé kell állnia a gyanúsítottnak, valószínűleg nem kapunk választ arra, hogy ki húzta meg a ravaszt, ugyanis az ügyészek nem azt állítják, hogy Davis lőtte le a rappert. Ehelyett azt tervezik, hogy bebizonyítják, hogy az egykori bandavezér kezdeményezte a Shakur halálához vezető hívásokat, és ő biztosította a gyilkossághoz használt fegyvert.

Davis a Compton Street Legends című memoár társszerzője, amely pontosan leírja szerepét a lövöldözésben. A könyv szerint egy társától szerzett egy kézifegyvert, és bedobta a Cadillac hátsó ülésére, de azt nem írta le, ki adta le a halálos lövéseket.