„Rengeteg problémát okoz ez, ami akár az életüket követelheti” – Tornóczky Anita megszólalt a tűzijátékról

Tornóczky Anita kutyáinak jólléte érdekében mindent megtesz, így természetesen az augusztus 20-ai tűzijáték idejére is bevett protokollja van, ám ez azonban nem jelenti azt, hogy nem jár stresszel számára és persze kedvencei számára az ünnepnap. Most az Origónak mesélt arról, hogy milyen trükköket lehet ilyenkor bevetni.

Tornóczky Anita kisfia mellett a kutyáiért is aggódhat a tűzijáték alatt, szerinte jobb lenne végre új megoldást találni (Fotó: Elanco)

Tornóczky Anita családja szerencsére már rutinos az augusztus 20-ai és a szilveszteri óvintézkedésekben, ennek ellenére bármikor kialakulhatnak olyan váratlan helyzetek, amik akár egy kiskedvenc életét is követelhetik. Ezekre érdemes figyelni:

„Tudjuk, hogy ez lesz, ezért fel tudunk rá készülni, elsősorban úgy, hogy nem tesszük lehetővé, hogy a kutya ki tudjon ugrani, szökni bárhonnan, illetve hogy magában, vagy másban kárt tudjon tenni. Ilyenkor azt szoktam javasolni, hogy erre az időszakra zárjuk be valahova őket, aminél a legideálisabb, ha be tudjuk vinni a lakásba, ahol akár zenével, tévével, bármivel el tudjuk egy kicsit terelni a fókuszt a kinti durrogásról.”

„Emellett pedig, ha minimális esélye is van a szökésnek, akkor fontos, hogy legyen regisztrált chip, viszont maga az eszköz kevés, ha nincs jól regisztrálva, vagy egyáltalán nincs regisztrálva, a megfelelő adatokkal. Ráadásul ezt a kutya nélkül is meg tudjuk tenni az állatorvosnál” – folytatta.

Nyilván, ha extrém módon fél a kutya, még otthon a zárt falak között is, akkor lehet állatorvos segítségét kérni, hogy valamilyen gyógynövényes készítménnyel tudjuk segíteni a kis idegrendszerét a megnyugatás érdekében. De fontos, hogy állatgyógyászati készítmény legyen, tehát mindenkit óva intenék attól, hogy elkezdje Xanaxozni a kutyáját azért, hogy jobban viselje a tűzjátékot. Ezen kívül túl sok mindent nem lehet tenni, de az senkinek semmiképpen ne jusson eszébe, hogy kimenjen a rakpartra kutyával tűzjátékot nézni, nem csak a durrogás, hanem az óriási tömeg miatt sem

– figyelmeztetett mindenkit Anita.

Tornóczky Anita várandóssága alatt sem hanyagolhatja el a kutyáit, az augusztus 20-ai budapesti tűzijáték pedig csak nehezíti a dolgát (Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

A tűzijáték rövidítése sem megoldás

Bár az egykori tévés örömmel látta, hogy idén csak 10 percesre tervezik a durrogtatást, szerinte ez sem jelent valódi megoldást.