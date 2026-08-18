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Fischer Gábor

Fischer Gábor kameránk előtt vallott: Ez lehet a TV2 idei nagy dobása, személyes kedvence is szóba került

46 perce
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Fischer Gábor az Origónak mesélt az előttünk álló őszi műsorkínálatról. A programigazgató beszámolt a TV2 idei produkcióiról, és azt is elárulta, mitől működik igazán egy reality.
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Fischer GáborExkluzív interjúTV2

A TV2 ősszel sem hagyja unatkozni a nézőket. Visszatér több népszerű formátum, új évadokkal jelentkeznek a közönségkedvencek, és új produkciók is érkeznek. Fischer Gábor, a TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója kameránk előtt árulta el, mire számíthatnak a nézők. A csatorna őszi kínálatában többek között a Házasság első látásra, a Farm VIP is terítéken van. Az Origónak ezen műsorok sajtótájékoztatóján volt lehetősége interjút készíteni Fischer Gáborral.

Fischer Gábor a TV2 programiazgatója kék ingben beszél a mkrofonba egy rendezvényen.
Fischer Gábor TV2 programigazgató: Sajtótájékoztatón számot be az idei műsorokról (Fotó: Ladóczki Balázs)

A TV2 programigazgatója szerint ettől lesz jó egy reality

Fischer Gábor őszintén mesélt lapunknak arról, mitől lesz ma igazán jó és sikeres egy relality műsor.

Izgalmas karaktereket hoz különleges, szokatlan helyzetbe, és egy olyan interakció történik a szereplők között, amiről a nézők tudnak beszélni. Tudnak valakit éppen szeretni, vagy nem szeretni, és ennek eredményeként nézni akarják a folytatást, mert kíváncsiak arra, hogy a sztori hogyan folytatódik.

Fischer hozzátette, hogy bár a közösségi médiában megjelenő reakciókat is figyelik, egy újabb évad elkészítésénél nem ez a mérvadó.

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Alapvetően a nézettség az, ami befolyásolja az üzleti és stratégiai kérdéseket. Nyilvánvalóan figyeljük a kommenteket is, de alapvetően nem az határozza meg az újabb évad elkészülését.

Arra a kérdésre, hogy melyik lehet a TV2 idei legsikeresebb produkciója, Fischer Gábor nem titkolta, hogy a reality-k között komoly esélyes van.

Fischer Gábor Ördög Nóra mellett beszél a mikrofonba.
A TV2 egyik legismertebb és legnépszerűbb arca, Ördög Nóra idén is az Ázsia Expresszt fogja vezetni, de a Megasztár egyik háziasszonya is lesz (Fotó: Havran Zoltán)

Dolgozunk még produkciókon, amiket most nem mondhatok még el. De reality tekintetében, ha az elmúlt éveket nézzük, a Házasság első látásra Magyarország egyik legerősebb reality-je. Mindegyik az idősávját toronymagasan nyerte. És egy ilyen erős műsor után a második sávba pedig egy másik emblematikus reality követi, ami nem véletlenül a 6. évadával jelentkezik a Farm VIP.

A TV2 őszi műsorkínálata így valóban sűrűnek ígérkezik. A csatorna korábbi bejelentése szerint a Házasság első látásra új évada és a Farm VIP mellett érkezik, A Kísértés, az Ázsia Expressz, a Megasztár és az Újratervezés, miközben a Sztárban Sztár is visszatér a képernyőre. Fischer Gábort arról is kérdeztük, melyik műsor az ő személyes kedvence. „Nehéz megmondani. Van, ami közelebb áll hozzám, van, ami kevésbé. De mindig azoknak a műsoroknak szurkolunk, ami éppen képernyőn van.” A TV2-nél tehát a háttérben nyáron sincs megállás: már gőzerővel készülnek az őszi produkciók.

@borsonline

Minden megváltozik a TV2-nél! Augusztus 3-tól visszatér a legendás műsor és új arcok veszik át a Híradót. A hétköznap esti kiadásokat a csatorna alapító tagja, Pachmann Péter és a most debütáló Szedmák Zita vezetik, míg a hétvégi Híradó élén az egykori riporter Ambrus István, valamint a castingon kiválasztott Farkas Fanni színművész-műsorvezető látható majd. #bors #híradó #gelencsértimi #iszakeszter #tv2

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