Fischer Gábor kameránk előtt vallott: Ez lehet a TV2 idei nagy dobása, személyes kedvence is szóba került

A TV2 ősszel sem hagyja unatkozni a nézőket. Visszatér több népszerű formátum, új évadokkal jelentkeznek a közönségkedvencek, és új produkciók is érkeznek. Fischer Gábor, a TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója kameránk előtt árulta el, mire számíthatnak a nézők. A csatorna őszi kínálatában többek között a Házasság első látásra, a Farm VIP is terítéken van. Az Origónak ezen műsorok sajtótájékoztatóján volt lehetősége interjút készíteni Fischer Gáborral.

Fischer Gábor TV2 programigazgató: Sajtótájékoztatón számot be az idei műsorokról (Fotó: Ladóczki Balázs)

A TV2 programigazgatója szerint ettől lesz jó egy reality

Fischer Gábor őszintén mesélt lapunknak arról, mitől lesz ma igazán jó és sikeres egy relality műsor.

Izgalmas karaktereket hoz különleges, szokatlan helyzetbe, és egy olyan interakció történik a szereplők között, amiről a nézők tudnak beszélni. Tudnak valakit éppen szeretni, vagy nem szeretni, és ennek eredményeként nézni akarják a folytatást, mert kíváncsiak arra, hogy a sztori hogyan folytatódik.

Fischer hozzátette, hogy bár a közösségi médiában megjelenő reakciókat is figyelik, egy újabb évad elkészítésénél nem ez a mérvadó.