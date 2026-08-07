Így választották ki a TV2 legújabb híradósát – egy hirdetéssel indult Fenyvesi Zoltán története

Megújult csapattal jelentkezett a TV2 Híradó, amelynek egyik új arca Fenyvesi Zoltán lett. Az Origo korábban már beszámolt arról, hogy a csatorna új műsorvezetőkkel erősíti hírműsorát, az Aktív riportjából pedig most az is kiderült, milyen út vezetett odáig, hogy Zoltán bekerüljön a kiválasztottak közé.

A reggeli hírekkel már Fenyvesi Zoltán várja a nézőket a TV2 képernyőjén (Fotó: TV2)

Így lett Fenyvesi Zoltán a TV2 Híradó műsorvezetője

Egy közösségi oldalon megjelent álláshirdetés keltette fel a figyelmét, amelyre jelentkezett is. Ezt pedig egy casting, majd többhetes intenzív felkészülés követte. A televízió szakemberei hamar felfigyeltek a rutinjára és a magabiztos fellépésére, így végül ő lett a válogató egyik legerősebb jelöltje, és helyet kapott a megújult TV2 Híradó műsorvezetői csapatában - hallhattuk az Aktív beszámolójában. Bár a televíziózás új fejezetet jelent számára, a mikrofon mögötti munka egyáltalán nem ismeretlen terep.

Nagyon izgatott voltam az első híradós adás előtt, pörögött a fejem. Egyébként 15 éven keresztül egy Komárom-Esztergom megyei regionális rádióban dolgoztam műsorvezetőként és szerkesztőként, ami élő adás volt reggel 6-kor egyenesen a hallgatóknak

– mesélte Fenyvesi Zoltán.

Fenyvesi Zoltán az aAktív műsorában mesélt először magáról (Fotó: Aktív)

A rádiós múlt komoly előnyt jelentett számára, hiszen az élő adások világa már régóta a mindennapjai része volt. Emellett számos rendezvényen és fesztiválon is műsorvezetőként dolgozott, így a kamera előtti szereplés sem okozott számára teljesen új helyzetet. A legnagyobb fordulatot azonban mégis az jelentette, amikor úgy döntött, belevág a castingba.

A jelentkezés folyamán azt éreztem, hogy ez egy nagyon jó közeg, és nagyon jól is állhat nekem ez a dolog. Azt nem sejtettem viszont, hogy ilyen hamar fel is hívnak, hogy együtt dolgozhatunk

– árulta el. Az Origo korábban arról is beszámolt, hogy a TV2 új műsorvezetői hosszabb felkészítésen vettek részt, mielőtt képernyőre kerültek. Fenyvesi Zoltán számára ezzel egy több éve dédelgetett álom teljesült. A TV2 nézői pedig már rendszeresen láthatják őt a híradóban, ahol rádiós rutinját és több mint másfél évtizedes médiaszakmai tapasztalatát kamatoztathatja.