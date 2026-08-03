Ismerd meg a TV2 új híradósait: egyikük már a japán császárral is találkozhatott

Hétvégén a TV2 végre leleplezte, hogy milyen műsor kerül mától, azaz augusztus 3-ától a Tények és a Tények Plusz helyére, és persze, hogy kik lesznek a csatorna új arcai. A hírekről ezentúl a TV2 Híradóból tájékozódhatnak a nézők, míg magazinműsorként az Aktív tér vissza, amit 10 évvel ezelőtt vettek le a képernyőről. És, hogy kik azok, akik minden este tájékoztatják majd a nagyérdeműt? Mutatjuk!

Mától az új TV2 Híradót láthatják a nézők Pachmann Péter és Szedmák Zita párosával (Fotó: TV2)

Sokak nagy meglepetésére a hétköznap esti híradók férfi műsorvezetője Pachmann Péter lesz, aki kevesebb, mint egy évvel ezelőtt búcsúzott el a csatornától közel 30 év után. A híradós korábban a Tényeket, majd a Mokkát és a Naplót is vezette, emellett pedig külpolitikai tudósítóként tevékenykedett. Utóbbi során a tévés olyan nem mindennapi lehetőségeket kapott riporterként, mint hogy tudósított Pakisztánból, Izraelből, sőt a Akihitó japán császár is fogadta négyszemközti audiencián, Tokióban.

A TV2 Híradó műsorvezetője sosem álmodott ilyen karrierről

Pachmann Péter műsorvezetőtársa Szedmák Zita lesz, aki a legtöbbeknek talán a Spíler TV-ről lehet ismerős, ahol a Premier League-stúdióműsorait vezette. Az ismert tévés emellett az Exatlon háttérműsorán is dolgozott idén, de elmondása szerint sosem gondolta, hogy valaha híradós lesz. Ennek ellenére most láthatóan hatalmas örömmel vág bele ebbe az új kihívásba partnere oldalán, akinél jobb társat és mentort nem is kaphatott volna.

Szedmák Zita az Exatlon 2026-os évadának háttérműsorát vezette tavasszal, azelőtt pedig leginkább a Spíler TV-n volt látható (Fotó: MW Bulvár)

Farkas Fanni színésznőből lett híradós

A hétvégi híreket Farkas Fanni és Ambrus István párosa szállítja majd, akik talán egyelőre kevésbé ismertek a nézők körében, de annál lelkesebbek. Fanni eredetileg színésznőként végzett, élt New Yorkban, és tehetséges énekes, illetve zenész, ugyanis szaxofonon is játszik. De a művészetek mellett régóta kacsintgat a műsorvezetés felé, sőt nem ez lesz az első hírolvasói munkája, így nem kétséges, hogy miután a TV2 castingján mindenkit elbűvölt, könnyűszerrel megállja majd a helyét. Ambrus István ezzel szemben régóta dolgozik riporterként és tudósít különböző helyszínekről, sőt narrátorként a hangja szintén ismerős lehet sokaknak, de műsorvezetőként eddig nem láthattuk. Hasonló a helyzet Fenyvesi Zoltánnal is, aki a reggeli hírekkel jelentkezik majd, ő ugyanis leginkább rádiósként és például reklámfilmek narrátorkaként tevékenykedett, de a hírszerkesztés tőle sem idegen.