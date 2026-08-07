Újabb műsorvezetője sorsáról nyilatkozott a TV2

Közel harminc év után érkezett a bejelentés, hogy véget ér a TV2 műsora, a Tények, majd a csatorna azt is közölte, hogy új alapokra helyezi a hírműsorait. A változás részeként új stúdióval, műsorvezetőkkel és szerkesztési elvekkel indul el a TV2 Híradó. A hétköznap esti adásokat Pachmann Péter és Szedmák Zita vezeti, a megújulás részeként pedig a Tények Plusz helyére visszatért az Aktív is, amiben Czippán Anett, Gelencsér Tímea és Iszak Eszter kap szerepet. Emellett megtartották két korábbi, vezető műsorvezetőjüket is, Gönczi Gábort és Marsi Anikót, akik a háttérből irányítják majd a magazinműsorukat. Kevesebb szó esett viszont Vitányi Judit sorsáról, miután nem kapott helyet a megújult TV2 Híradó műsorvezetői között.

Megszólalt Vitányi Judit sorsáról a TV2 / Fotó: TV2

A TV2 Sajtóosztálya nemrég a következő választ küldte a story.hu megkeresésére:

A korábban kiadott tájékoztatásnak megfelelően a TV2 Vitányi Judit számára is felajánlott a szakértelmének és képzettségének megfelelő munkalehetőségeket a médiacsoporton belül. A lehetséges további együttműködésről jelenleg is egyeztetések zajlanak.

A lap Vitányi Juditnál is érdeklődött, a műsorvezető válasza pedig egybecsengett a csatornáéval: türelmet kért, és jelezte, amint érdemben tud reagálni, áll a sajtó rendelkezésére. Mindezekből tehát úgy tűnik, hogy még semmi sem dőlt el.

Gönczi Gábor és Marsi Anikó egyébként még áprilisban került le a képernyőről - mint mondták, pihenőre mentek.

Anikóval közösen azt a döntést hoztuk, hogy a mögöttünk hagyott nagyon kemény időszakot ki kell pihennünk. Kérésünket a TV2 vezetése elfogadta, amiért nagyon hálásak vagyunk

- árulta el korábban Gönczi Gábor a Blikknek a szünet kapcsán, aki júniusban így nyilatkozott a képernyő nélküli életről: