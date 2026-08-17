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TV2

Nagy meglepetés: egyszerre startol a TV2 két közönségkedvenc műsora

10 perce
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Óriási meglepetésekkel és egymást követő sikerműsorokkal indul az idei őszi tévés szezon. Augusztus 31-én a TV2 egyszerre indítja el a Farm VIP és a Házasság első látásra legújabb évadát, garantálva a képernyő előtti izgalmakat.
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TV2Házasság első látásbejelentésFarm VIP

Óriási meglepetésekkel készül a TV2 az őszi szezonra, a csatorna idén sem bíz semmit a véletlenre. Az előttünk álló hónapok rendkívül izgalmas, fordulatokkal teli műsorokat tartogatnak a nézők számára. A népszerű kereskedelmi adó hivatalosan is megnyitja az őszi műsordömpinget, és a rajtra nem is kell sokat várni, hiszen augusztus 31-én egyszerre több közönségkedvenc szórakoztató műsor is útjára indul. A Farm VIP és a Házasság első látásra új évada is debütál.

TV2
Fotó: Szabolcs László

A csatorna ma este, a budapesti Törley Látogatóközpontban tartotta meg exkluzív évadnyitó sajtóeseményét, ahol bepillantást engedtek a színfalak mögé, és leleplezték a legújabb nagyszabású produkcióikat. A résztvevő újságírók és szakmai vendégek közvetlenül a csatorna arcaitól és készítőitől értesülhettek arról, milyen újdonságokkal és sztárdömpinggel hódítják majd meg a képernyőket.

Sikerműsorok térnek vissza a TV2 képernyőjére

Augusztus 31-e piros betűs ünnep lesz a szórakozás szerelmeseinek, ugyanis ekkor startol el a Farm VIP vadonatúj évada, amelyben ismert személyiségek teszik próbára fizikai és mentális állóképességüket a megszokott vidéki környezetben, kemény megpróbáltatások közepette. Ugyanezen a napon veszi kezdetét a Házasság első látásra új szezonja is, amelyben a merész vállalkozó kedvű szereplők a szakértők döntése alapján teljesen ismeretlenül mondják ki a boldogító igent, hogy megkeressék az igaz szerelmet.

A TV2 ígérete szerint sztárokból, felejthetetlen érzelmekből, drámai pillanatokból és hatalmas nyereményekből idén ősszel sem lesz hiány. Készüljenek fel, mert augusztus végén elindul a tv-s nagyüzem, amely garantáltan a képernyők elé szegezi a nézőket!

Most pedig jöjjön, amire mindenki várt, a Farm VIP 2026-os legújabb évadának szereplői:

  • Varga Noel
  • Szőke Zsuzsanna 
  • Szabó Franciska
  • Simor Olivér
  • Sáfrány Emese
  • Young G Béci
  • Németh Kristóf
  • Luna Joanna Michelle
  • Lorenzo Tano
  • Kriston Péter
  • Dr. Kenéz Nóra
  • Iván Bence
  • Horányi Juli
  • Dér Heni
  • Béres Anett
  • Anger Zsolt

A műsorvezetők pedig ezúttal is Demcsák Zsuzsa és Gáspár Zsolti lesznek. 

 

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