Nagy meglepetés: egyszerre startol a TV2 két közönségkedvenc műsora

Óriási meglepetésekkel készül a TV2 az őszi szezonra, a csatorna idén sem bíz semmit a véletlenre. Az előttünk álló hónapok rendkívül izgalmas, fordulatokkal teli műsorokat tartogatnak a nézők számára. A népszerű kereskedelmi adó hivatalosan is megnyitja az őszi műsordömpinget, és a rajtra nem is kell sokat várni, hiszen augusztus 31-én egyszerre több közönségkedvenc szórakoztató műsor is útjára indul. A Farm VIP és a Házasság első látásra új évada is debütál.

Fotó: Szabolcs László

A csatorna ma este, a budapesti Törley Látogatóközpontban tartotta meg exkluzív évadnyitó sajtóeseményét, ahol bepillantást engedtek a színfalak mögé, és leleplezték a legújabb nagyszabású produkcióikat. A résztvevő újságírók és szakmai vendégek közvetlenül a csatorna arcaitól és készítőitől értesülhettek arról, milyen újdonságokkal és sztárdömpinggel hódítják majd meg a képernyőket.

Sikerműsorok térnek vissza a TV2 képernyőjére

Augusztus 31-e piros betűs ünnep lesz a szórakozás szerelmeseinek, ugyanis ekkor startol el a Farm VIP vadonatúj évada, amelyben ismert személyiségek teszik próbára fizikai és mentális állóképességüket a megszokott vidéki környezetben, kemény megpróbáltatások közepette. Ugyanezen a napon veszi kezdetét a Házasság első látásra új szezonja is, amelyben a merész vállalkozó kedvű szereplők a szakértők döntése alapján teljesen ismeretlenül mondják ki a boldogító igent, hogy megkeressék az igaz szerelmet.

A TV2 ígérete szerint sztárokból, felejthetetlen érzelmekből, drámai pillanatokból és hatalmas nyereményekből idén ősszel sem lesz hiány. Készüljenek fel, mert augusztus végén elindul a tv-s nagyüzem, amely garantáltan a képernyők elé szegezi a nézőket!

Most pedig jöjjön, amire mindenki várt, a Farm VIP 2026-os legújabb évadának szereplői:

Varga Noel

Szőke Zsuzsanna

Szabó Franciska

Simor Olivér

Sáfrány Emese

Young G Béci

Németh Kristóf

Luna Joanna Michelle

Lorenzo Tano

Kriston Péter

Dr. Kenéz Nóra

Iván Bence

Horányi Juli

Dér Heni

Béres Anett

Anger Zsolt

A műsorvezetők pedig ezúttal is Demcsák Zsuzsa és Gáspár Zsolti lesznek.