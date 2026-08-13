Elveszett lemez és Guinness-rekord: 5 dolog, amit érdemes tudnod a Twenty One Pilotsról

A Sziget Fesztivál szerdai napján a Twenty One Pilots duója volt a főfellépő, akik este negyed tíztől egészen háromnegyed 11-ig foglalták el a nagyszínpadot. A két zenész nevéhez olyan világhírű slágerek kötődnek, mint a Stressed Out és a Ride, de azt talán kevesen tudják, hogy zeneipari- és világrekordot is állítottak fel. Mutatjuk a legkülönlegesebb tudnivalókat róluk.

A Twenty One Pilots tagjai első Grammy-díjukat alsónadrágban vették át, de feltehetően a Sziget nagyszínpadán ennél valamivel többet viselnek majd

(Forrás: AFP/Kevork Djansezian)

A Sziget Fesztivál 2. napján fellépő Twenty One Pilots tagjai jelenleg Tyler Joseph és Josh Dun, de azt talán már sokan elfelejtették, hogy utóbbi nem a zenekar alapítója, sőt, kezdetben nem is csak ketten voltak. 2009-ben Tyler Nick Thomasszal és Chris Salih-al kezdett zenélni, de két évvel később mindketten kiszálltak. Ekkor csatlakozott Josh, a többi pedig már történelem.

A Twenty One Pilots világrekordot állított fel

A srácok a Level of Concern című dal klipjével 2020-ban bekerültek a Guinness Rekordok Könyvébe, ugyanis egy egyedi koncepciónak köszönhetően ez lett a világ leghosszabb klipje. A folyton változó videót a rajongóik által beküldött felvételekből állították össze, ami így végül 177 nap, 16 óra, 10 perc és 25 másodpercig futott, ezzel megdöntve a rekordot. Emellett Blurryface című lemezük pedig zeneipari rekordot állított be, ugyanis ez volt a digitális korszak első olyan albuma, amelynek minden száma legalább arany RIAA-minősítést kapott. Ezen szerepelt egyébként a Stressed Out és a Ride is.

A zenekarnak van egy elveszett lemeze

A srácok még 2011 után kezdtek együtt dolgozni a Fueled by Ramennel, ám Regional at Best albumuk még ezelőtt jelent meg, aminek később hivatalosan megszüntették a forgalmazását. Így bár néhány dal újra felvettek, de nagy részük sajnos szinte elveszett. A szemfülesebb rajongónak olykor még sikerül felkutatni egyet-egyet, de az album teljes egészében már nem létezik.

A Twenty One Pilots nevét egy igazán sötét sztori ihlette

Tyler Joseph egy iskolai órán ismerte meg Arthur Miller All My Sons című művét, aminek története szerint a tulajdonos tudja, hogy hibás repülőgép-alkatrészeket enged ki a gyárából, mégis megteszi, ezzel 21 pilóta halálát okozva. A történet morális dilemmája annyira megfogta Tylert, hogy később a zenekart is erről a történetről nevezte el. Ennek ellenére persze a koncertjeik nem a szomorkodásról szólnak, így a Szigeten is hatalmas bulit csaptak.