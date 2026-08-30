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Felismered még a Twin Peaks sztárjait? Van, aki alaposan megváltozott! – galéria

1 órája
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Már nem az a kérdés, ki ölte meg Laura Palmert, hanem hogy mi lett az őt játszó színésznővel. Mutatjuk, hogy néznek ki manapság a Twin Peaks sztárjai.
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sorozatTwin Peaksgaléria

Ki ölte meg Laura Palmert? Ez a rejtély indította útjára a Twin Peaks sorozatot, mely a kilencvenes évek elején két évadot ért meg, hogy aztán rögtön utána egy előzményfilmmel (Twin Peaks - Tűz, jöjj velem!) folytatódjon, majd pedig hosszas várakozás után 2017-ben, egy harmadik évadban kapják meg a rajongók a várva várt lezárást. Már ha lehet lezárásról beszélni David Lynch világában: a rendező ugyanis kifejezetten szereti a szürreális, álomszerű történetszövést és a titokzatos, nem is feltétlenül kétértelmű, hanem három-, négy megoldással rendelkező helyzeteket. Alighanem ez a szokatlan hozzáállás adta meg azt a pluszt a Twin Peaks számára is, amivel kiemelkedett a korszak egyébként kifejezetten könnyen fogyasztható sorozatai közül. 

A Twin Peaks szürreális világa elvarázsolta a kilencvenes évek eljének tévénézőit és moziba járóit
A Twin Peaks szürreális világa elvarázsolta a kilencvenes évek eljének tévénézőit és moziba járóit
Fotó: KPA

Noha a Kyle MacLachlan főszereplésével készült széria számtalan díjat zsebelt be és máig a legnagyszerűbb sorozatok közt tartják számon, a pilotepizód előzetes vetítésekor még nem úgy tűnt, hogy ekkora siker lesz. Egy kritikus, a médiaelemző Paul Schulman így vélekedett: 

Nem hinném, hogy esélye van arra, hogy sikeres legyen. Nem kommersz, radikálisan különbözik mindentől, amit mi, nézők megszoktunk, és nincs senki benne, akivel azonosulni tudnánk

 – jelentette ki.

Mi történt a Twin Peaks sztárjaival azóta?

Galériánkban (mely az alábbi fotóra kattintva lapozható végig) megmutatjuk, hogy festenek manapság a sorozat és az azt követő film főszereplői, illetve mi történt velük a kilencvenes évek eleje óta.

Twin Peaks: Fire Walk with Me
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Galéria: Mi lett a Twin Peaks sztárjaival? Van, aki durván megváltozott
Fotó: AFP, Northfoto
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Mutatjuk, mi lett a Twin Peaks sztárjaival, és hogy néznek ki manapság

 

 

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