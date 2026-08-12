Bikiniben mutatta meg magát Vajna Tímea: egy évvel a szülés után így néz ki

Vajna Tímea ismét magára vonta a figyelmet a közösségi oldalán. Az üzletasszony egy bikinis fotósorozatot osztott meg, amelyen megmutatta, milyen formában van egy évvel a terhessége után.

Bikiniben mutatta meg magát Vajna Tímea - Fotó: MTI/Balogh Zoltán /

A képekhez őszinte vallomást is fűzött. Angol nyelvű bejegyzésében azt írta: "2026 nyara. Egy évvel a terhesség után. Sikerült leadnom a pluszkilókat, de valahogy minden más lett."

A rövid, mégis sokatmondó üzenetből az derül ki, hogy bár a testsúlyát sikerült visszanyernie, úgy érzi, a várandósság örökre megváltoztatta a testét és talán őt magát is.

A bikinis felvételeken Vajna Tímea magabiztosan pózol, követői pedig azonnal elárasztották kommentekkel. Sokan dicsérték az alakját és kitartását, a lájkolók között van Rubint Réka is, aki azt fűzte a képekhez: "Gyönyörű vagy". De Zimány Linda is láng emojikkal fejezte ki tetszését.

Bár a várandósság után sok nő tapasztalja, hogy hiába sikerül visszafogyni a korábbi súlyára, a testük mégsem ugyanolyan, mint korábban. A hormonális változások, az izmok és a bőr állapotának megváltozása hosszabb távon is éreztetheti a hatását. Vajna Tímeát elnézve azonban az egykori modell bizonyára a lelki változásokra gondol, ugyanis irigylésre méltó alakja van a kétgyermekes édesanyának.

A képeket itt nézheted meg.