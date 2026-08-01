Óriási vihar zavarta meg Vajna Timi gyerekének születésnapi partiját: veszélybe került az ünnepség

Vajna Tímea végre teljesen boldog (Fotó: MW Bulvár)

Vajna Timi gyerekei fergetegesen érezték magukat

Bár a parti végül tökéletesen sikerült, az előkészületek során komoly akadályokkal kellett megküzdeniük. Nem sokkal az ünnepség előtt ugyanis hatalmas vihar csapott le, amely az egyik nagyobb díszletet is kettétörte. Ezt követően az eső is megérkezett, és úgy tűnt, akár az egész rendezvényt veszélybe sodorhatja az időjárás. A kétgyerekes sztár azonban nem adta fel, a szervezők pedig mindent megtettek azért, hogy megmentsék a gondosan megtervezett ünnepséget. A kitartás meghozta az eredményét: mire kezdetét vette a buli, már minden a helyére került, és a vendégek egy valóban különleges születésnapi élményben részesülhettek.

Hailey számára gyönyörű tortával készültek, amely tökéletesen illett az egész ünnepség hangulatához. A kislány láthatóan nagyon élvezte a nagy napot, ahogy Vajna Timi fia, Ben is önfeledten játszott a többiekkel. Az édesanyán pedig sugárzott a boldogság. Vajna Tímea is élvezte, hogy gyermekei körülötte vannak, és hogy ilyen különleges módon ünnepelhetik meg Hailey első születésnapját. A képek és videók alapján egyértelmű volt: a rengeteg előkészület és az időjárás okozta nehézségek ellenére végül olyan emléket sikerült teremteniük, amelyet a család sokáig őriz majd. A felvételeket Palácsik-Ráthonyi Tímea az Instagram-oldalán osztotta meg, a képek ide kattintva érhetőek el.