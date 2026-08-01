Óriási vihar zavarta meg Vajna Timi gyerekének születésnapi partiját: veszélybe került az ünnepség

Vajna Timi, azaz Palácsik-Ráthonyi Tímea különleges partival ünnepelte kislánya, Hailey első születésnapját. Az édesanya nem aprózta el a jeles alkalmat, hatalmas, luxusba illő partit szervezett gyermekének, ahol minden részlet azt mutatta, hogy egy igazi álomvilágot szeretett volna teremteni a család legkisebb tagjának.
Vajna Timi lánya egyéves lett
A születésnapi ünnepségen természetesen ott volt Hailey bátyja, a másfél éves Ben is, de a szülők barátainak gyermekei is együtt ünnepeltek a családdal. A kertet óriási díszletek és látványos játékok tették mesebeli helyszínné: hatalmas dekorációk, különleges építmények és rengeteg szórakozási lehetőség várta a kicsiket. A gyerekek egyik kedvence egy óriási csúszda volt, amelynek végén egy tenger rózsaszín labda várta őket, de különleges játéknak számított az a kupolaszerű szerkezet is, amely folyamatosan lebegtette a rózsaszín lufikat, így az egész helyszín olyan hatást keltett, mintha egy mesekönyv elevenedett volna meg.
Vajna Timi gyerekei fergetegesen érezték magukat
Bár a parti végül tökéletesen sikerült, az előkészületek során komoly akadályokkal kellett megküzdeniük. Nem sokkal az ünnepség előtt ugyanis hatalmas vihar csapott le, amely az egyik nagyobb díszletet is kettétörte. Ezt követően az eső is megérkezett, és úgy tűnt, akár az egész rendezvényt veszélybe sodorhatja az időjárás. A kétgyerekes sztár azonban nem adta fel, a szervezők pedig mindent megtettek azért, hogy megmentsék a gondosan megtervezett ünnepséget. A kitartás meghozta az eredményét: mire kezdetét vette a buli, már minden a helyére került, és a vendégek egy valóban különleges születésnapi élményben részesülhettek.
Hailey számára gyönyörű tortával készültek, amely tökéletesen illett az egész ünnepség hangulatához. A kislány láthatóan nagyon élvezte a nagy napot, ahogy Vajna Timi fia, Ben is önfeledten játszott a többiekkel. Az édesanyán pedig sugárzott a boldogság. Vajna Tímea is élvezte, hogy gyermekei körülötte vannak, és hogy ilyen különleges módon ünnepelhetik meg Hailey első születésnapját. A képek és videók alapján egyértelmű volt: a rengeteg előkészület és az időjárás okozta nehézségek ellenére végül olyan emléket sikerült teremteniük, amelyet a család sokáig őriz majd. A felvételeket Palácsik-Ráthonyi Tímea az Instagram-oldalán osztotta meg, a képek ide kattintva érhetőek el.