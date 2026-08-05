A teniszpályáról a legnagyobb színpadokra: innen indult Valkusz Milán karrierje

Ahhoz kétség sem fér, hogy Valkusz Milán kora ellenére elképesztő sikereket ért már el, és úgy tűnik, nem is óhajt megállni. Az ország egyik legismertebb fiatal zenésze még csak a harmincat töltötte be, de annyi minden van már mögötte, amiről sokan álmodni sem mernek. Valkusz Milán testvéreivel már gyerekként belekezdett a teniszezésben, és bár fényes jövő állt volna előtte, egyesek szerint talán még a Mátéénál is szebb, de Milán végül a pálya helyett a színpadot választotta. Miután a rapper zenélni kezdett, annyira beleszeretett, hogy abba sem hagyta.

Valkusz Milán és Marics Peti barátsága évtizedek óta tart

A srácok még jóval a ValMar indulása előtt barátkoztak össze, és már 14-15 évesen is gyártottak YouTube-videókat, amikben együtt énekelnek. Végül 2018-ban megalapították a zenekart és olyan dalokat írtak, mint például a Deák Téri Gyros Tál című szerzemény. Az áttörést végül az Úristen című dal hozta meg 2022-ben, ami már Szikora Róberttel közösen készült, és az év egyik legnagyobb sikere volt. Azóta pedig a fiúk karrierje - ahogy a barátságuk is – megtörhetetlen. Kettejük közt még az sem okoz gondot, ha konkurens csatornáknál szerepelnek.

Valkusz Milán Marics Petivel közös cége az elmúlt évben közel 150 millió bevételt termelt, pedig a fiúk karrierje "csak" négy éve tart (Fotó: Archív)

Valkusz Milán X-Faktor mentorként kapott lehetőséget

Miután együtt szerepeltek az Ázsia Expressz 2022-es évadában, majd Milán a Sztárban Sztár 2023-as szezonjában versenyzett, aminek egyik zsűritagja Marics volt, sokakat meglepett, hogy a rapper az RTL-hez igazolt 2024-ben. Miló ugyanis épp akkor lett X-Faktor zsűritag, amikor Peti a Megasztár mestere. Ráadásul a srácok épp abban az évben árulták el, hogy több év után különköltöztek, mert időszerűnek látták, hogy önálló életet kezdjenek. Éppen ezért sokan pletykáltak a feloszlásról, de erről szó sem volt, ahogy azóta sincs, sőt, továbbra is együtt halmozzák a sikereket és bolondítják meg tinilányok ezreit.

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