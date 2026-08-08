A Mona Lisa megcsókolásától a meztelen képekig: összegyűjtöttük Varga Viktor legsokkolóbb botrányait!

Varga Viktor az elmúlt években sajátos, semmivel sem összetéveszthető életstílusával hívta fel magára a figyelmet. Igazi modern polihisztor, aki a zenélés mellett festészettel, szobrászattal, ruhatervezéssel és saját, önfenntartó jurtájának építésével is foglalkozik. Mesteri szintre fejlesztette a polgárpukkasztást, és újra meg újra bebizonyítja, hogy számára nem léteznek megszokott társadalmi keretek. Összegyűjtöttük az énekes leghíresebb, legextravagánsabb és legtöbbet emlegetett akcióit! Van néhány, szóval kellő érdeklődés esetén érkezünk hamarosan a második rostával.

Ha nem látnánk, el sem hinnénk Varga Viktor botrányait (Fotó: Bors)

Halálos iramban: lábujjal kormányzott a sztrádán Varga Viktor

Az egyik legnagyobb visszhangot kiváltó mutatványa az autópályán történt, a sztár egy videóban mutatta meg, ahogy 13 éves Mustangját az autópályán, kizárólag a lábujjaival kormányozza. Mindeközben olykor a lábát az utasa ölébe fektette, lazán navigálta a száguldó autót. Az akció komoly felháborodást váltott ki a netezők körében, és végül egy hivatalos feljelentést követően rendőrségi eljárás is indult az ügyben.

Varga Viktor száguldozása nem mindenkinek nyerte el a tetszését (Fotó: Instagram)

A Deák téri gyros és a 30 ezres taxi-balhé

Az egyik legemlékezetesebb éjszakai incidens a Fonogram-gála után történt. Viktor és társasága – köztük Sipos Péterrel – hajnali négykor pattanhattak be egy taxiba a Deák téren gyrossal a kezükben, amivel alaposan összemocskolták az üléshuzatot és a padlót. Az Akácfa utcába érve a sofőr feltartóztatta az énekest, és 30 ezer forintot követelt tőle kárpittisztításra és a kiesett munkanapra. Viktor először "testvéremnek" szólítva ötezer forinttal próbálta elsimítani az ügyet, ám a vita hevében hirtelen lehúzta a sliccét, kijelentette, hogy „hugyozok rá”, és vizelni kezdett a nyílt utcán. A kárvallott taxis lefotózta a bizarr jelenetet, és rendőrt próbált hívni, ám az énekes leintett egy másik autót és elviharzott. Viktor később azzal védekezett, hogy csak egy darab hús esett le, a sofőr pedig túlzó összeget kért.