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Varga Viktor

A Mona Lisa megcsókolásától a meztelen képekig: összegyűjtöttük Varga Viktor legsokkolóbb botrányait!

16 órája
Olvasási idő: 7 perc
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Lábbal kormányzás az autópályán, utcai vizelés, botrány a Louvre-ban és meztelen fotók a közösségi médiában. Varga Viktor az elmúlt években mesteri szintre fejlesztette a polgárpukkasztást, mi pedig összegyűjtöttük az énekes leghírhedtebb és legmegdöbbentőbb húzásait egy helyen!
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Varga Viktormona lisabotránybalhé

Varga Viktor az elmúlt években sajátos, semmivel sem összetéveszthető életstílusával hívta fel magára a figyelmet. Igazi modern polihisztor, aki a zenélés mellett festészettel, szobrászattal, ruhatervezéssel és saját, önfenntartó jurtájának építésével is foglalkozik. Mesteri szintre fejlesztette a polgárpukkasztást, és újra meg újra bebizonyítja, hogy számára nem léteznek megszokott társadalmi keretek. Összegyűjtöttük az énekes leghíresebb, legextravagánsabb és legtöbbet emlegetett akcióit! Van néhány, szóval kellő érdeklődés esetén érkezünk hamarosan a második rostával.

Varga Viktor botrányai minden képzeletet felülmúlnak.
Ha nem látnánk, el sem hinnénk Varga Viktor botrányait (Fotó: Bors)

Halálos iramban: lábujjal kormányzott a sztrádán Varga Viktor

Az egyik legnagyobb visszhangot kiváltó mutatványa az autópályán történt, a sztár egy videóban mutatta meg, ahogy 13 éves Mustangját az autópályán, kizárólag a lábujjaival kormányozza. Mindeközben olykor a lábát az utasa ölébe fektette, lazán navigálta a száguldó autót. Az akció komoly felháborodást váltott ki a netezők körében, és végül egy hivatalos feljelentést követően rendőrségi eljárás is indult az ügyben.

Varga Viktor lábujjal kormányzott.
Varga Viktor száguldozása nem mindenkinek nyerte el a tetszését (Fotó: Instagram)

A Deák téri gyros és a 30 ezres taxi-balhé

Az egyik legemlékezetesebb éjszakai incidens a Fonogram-gála után történt. Viktor és társasága – köztük Sipos Péterrel – hajnali négykor pattanhattak be egy taxiba a Deák téren gyrossal a kezükben, amivel alaposan összemocskolták az üléshuzatot és a padlót. Az Akácfa utcába érve a sofőr feltartóztatta az énekest, és 30 ezer forintot követelt tőle kárpittisztításra és a kiesett munkanapra. Viktor először "testvéremnek" szólítva ötezer forinttal próbálta elsimítani az ügyet, ám a vita hevében hirtelen lehúzta a sliccét, kijelentette, hogy „hugyozok rá”, és vizelni kezdett a nyílt utcán. A kárvallott taxis lefotózta a bizarr jelenetet, és rendőrt próbált hívni, ám az énekes leintett egy másik autót és elviharzott. Viktor később azzal védekezett, hogy csak egy darab hús esett le, a sofőr pedig túlzó összeget kért.

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Varga Viktor nem értett egyet a taxissal.
Varga Viktor szerint a taxis le akarta húzni  (Fotó: Origo)

Nemzetközi incidens: akcióban a Mona Lisa ellen

Viktor a határokon túlra is kiterjesztette "művészi" kifejezésmódját, a párizsi Louvre-ban átsurrant a biztonsági őrök figyelmén, áttörte a kordonokat, majd felugrott Leonardo da Vinci remekművéhez, hogy megcsókolja a Mona Lisa védőüvegét. A világhírnévre és különleges élményekre vágyó énekes előre kitervelte a szigorúan őrzött múzeumban végrehajtott akciót, mit sem törődve a lehetséges jogi következményekkel.

Szabad szerelem, pikáns fotók 

A szexuális szabadság terén sem ismer határokat, gátlások nélkül posztol meztelen fotókat önmagáról és partnereiről, az egyik videójában pedig azt közvetítette, ahogy otthon szúr piercinget a barátnője köldökébe. A bokszringben sem tagadta meg önmagát, a Sztárboxban aratott győzelme után, az élő adásban egy szőke hölgyet kapott karjaiba egy forró csókra. Mint később kiderült, a csábító hölgy nem más, mint Fekete Dominika táncosnő. A pár azóta már az Ozora Fesztiválon is együtt mutatkozott be, Viktor pedig nemrég egy olyan privát képpel örvendeztette meg a követőit, amin a meztelenül ébredező kedvesét örökítette meg. Az énekes láthatóan a saját szabályai szerint éli az életét – a közönség pedig izgatottan várhatja a folytatást!

 

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