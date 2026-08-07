Megszűnik a Viasat tévécsatornája, megtudtuk, mi lesz helyette

Komoly változásokkal kell megbarátkozniuk a tévénézőknek: egy csatorna megszűnik, egy másik azonban új arculattal tér vissza, miután bő egy évtizeden keresztül nem nézhettük. Kezdjük a rossz hírrel: a Viasat Filmtől kell búcsúznunk szeptember 1-től, a helyét pedig az AXN Crime veszi majd át, mely elsősorban true crime dokumentumfilmeket és megtörtént bűnügyeket mutat be - írja a Media1 oldala.

Búcsúzik a Viasat Film, a helyét az AXN Crime veszi át szeptember 1-től

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Búcsúzik a Viasat Film, jön az AXN Crime

A Viasat Film 2022 márciusában indult ezen a néven: ekkor nevezték át az Antenna Group tulajdonába került Sony Movie Channelt, ami egyébként a korábbi AXN Sci-Fi, majd AXN Black újrapozicionálásából született 2017-ben. Az AXN Crime pedig 2006-ban indult el Magyarországon, majd 2013 októberében szűnt meg, átadva a helyét az AXN Whinte-nak. A most visszatérő AXN Crime azonban csak a nevet éleszti újra, nem a tematikát, hiszen a régi csatornán olyan bűnügyi sorozatok futottak, mint a Columbo, a Gyilkos sorok, a Taggart felügyelő vagy épp a Don Matteo.