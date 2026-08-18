43 éve mutatták be az István, a királyt: így néznek ki most az eredeti szereplők

Ha augusztus 20-áról van szó, akkor tűzijáték mellett a legtöbbeknek azonnal az István, a király című rockopera jut eszébe, aminek címe szinte már összeforrt az államalapítás ünnepével. Pedig valójában az ősbemutató nem erre a napra esett, augusztus 18-án tartották a budapesti Városliget Szánkódombján, amit ennek emlékére azóta is Királydombnak neveznek. Ennek ma már 43 éve, és természetesen azóta az István, a király eredeti szereplői, mint Vikidál Gyula vagy Pelsőczy László felett is eltelt az idő. Most megmutatjuk, hogy néznek ki ma.

Vikidál Gyula Koppányként mindenkit lenyűgözött, 2000 óta mégsem bújt a trónbitorló bőrébe (Fotó: Mediaworks)

Az István, a király eredeti szereposztásban Pelsőczy László formálta meg Istvánt, de énekhangját Varga Miklós kölcsönözte, akárcsak Réka esetében, akit Kovács Ottília alakított, de Sebestyén Márta énekesnő hangját hallhattuk felcsendülni. A címszereplő feleségét, Gizellát Sára Bernadette, míg édesanyját, Saroltot pedig Berek Kati alakították. Utóbbi azonban sajnos már nincs közöttünk, 2017. február 26-án hunyt el, 86 évesen.

Vikidál Gyula felejthetetlen alakítást nyújtott

A színészek és könnyűzenei énekesek mellett olyan ikonikus rockzenészek is szerepeltek a darabban, mint a Koppányt alakító Vikidál Gyula, vagy az őt támogató Tordát és Laborcot életre keltő Deák Bill Gyula és Nagy Feró. De a teljesség igénye nélkül Victor Máté, Juhász Jácint, Balázsovits Lajos, Nyertes Zsuzsa, Hűvösvölgyi Ildikó, illetve Balázs Péter szintén színpadra álltak a legendás rockopera ősbemutatóján.

Szörényi Levente és Bródy János szereplőkként is feltűntek a rockopera bemutatóján (Fotó: Mediaworks)

Szörényi Levente és Bródy János is szerepeltek a darabban

Az István, a király zenéjét Szörényi Levente szerezte, míg a szövegeket Bródy János írta meg 10 év alatt, így nekik köszönhetjük a legendás rockoperát, de ők nem érték be ennyivel. Az ősbemutatón, majd később több alkalommal is színpadra álltak krónikásokként. Az öreg Regős karakterét Bródy, míg a fiatalét Szörényi alakította, de ebben a felállásban utoljára 2015-ben, a Városligetben láthatták őket a nézők. Galériánkra kattintva pedig az is kiderül, hogy élnek ma a főszereplők.