Az otthonában holtan találták a Maffiózók sztárját

Vincent Pastore, akit a HBO Maffiózók című sorozatában Salvatore "Big Pussy" Bonpensiero karakterét alakította, 80 éves korában elhunyt.

Vincent Pastore, azaz Big Pussy a Maffiózókból meghalt

Fotó: Marc Ignacio / Unsplash

Vincent Pastore meghalt: a Maffiózók sztárja 80 éves volt

A Deadline értesülései szerint a színészt augusztus 1-jén, szombaton holtan találta bronxi otthonában egy szomszédja, miután három napig nem lehetett vele kapcsolatba lépni. A lap megerősítette, hogy halálának körülményeit még vizsgálják. Hosszú karrierje során Pastore közel 200 filmben és televíziós sorozatban szerepelt, többek között a GoodFellasban, a Carlito's Wayben, a The Jerky Boys: The Movie-ban, a Gottiban és számtalan másban. Utolsó szerepét a Yellowjackets című sorozatban kapta egy 2025-ös epizódban.

Az előadóművész 1946. július 14-én született egy olasz-amerikai családban a New York-i Bronxban, és egy New Rochelle-i klub feletti lakásban nőtt fel. 1964-ben fejezte be tanulmányait a New Rochelle Középiskolában.

Az érettségi megszerzése után csatlakozott az amerikai haditengerészethez, és három évig szolgált a vietnami háború alatt. Később visszatért New Yorkba, és dráma szakon szerzett diplomát a Pace Egyetemen, miután korábban félbehagyta üzleti tanulmányait.

Kezdetben nem tudott színészi munkát szerezni, ezért megalapította a Crazy Horse nevű helyet New Rochelle-ben. Karrierje végül az 1990-es években indult kisebb szerepekkel olyan filmekben, mint a Goodfellas, a Carlito's Way és a Men of Respect.

Hollywoodban az áttörése negyvenes éveiben jött el - írta a Daily Star.