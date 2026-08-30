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Elképesztő formában van Visváder Tamás: 10 kilót fogyott! - Fotó

8 perce
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Tíz kilótól szabadult meg A Nagy Duett korábbi sztárja! Visváder Tamás hosszú ideje foglalkozik azzal, hogy minél egészségesebben éljen, ennek pedig már jól látszik az eredménye.
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Látványos változáson ment keresztül az elmúlt időszakban Visváder Tamás: az utóbbi másfél évben tudatosan kezdett odafigyelni az életmódjára, a rendszeres mozgásnak és az étkezésének pedig már szemmel látható eredménye van. Tamás mostanra tíz kilótól szabadult meg, ráadásul a mozgás a feleségével, Visváder-Palácsik Lillával közös programmá is vált.

Visváder Tamás A Nagy Duettben Radics Gigi partnere volt
Visváder Tamás A Nagy Duettben Radics Gigi partnere volt (Fotó:  TV2 )

Visváder Tamás fogyása szemmel látható

Tamás nem egyik napról a másikra érte el a formáját. Régóta fontos számára az egészségesebb élet, az elmúlt közel egy évben pedig heti több alkalommal is edzett, emellett arra is figyel, hogy a hétköznapokon minél többet mozogjon. A boksz is bekerült a rutinjába, amely különösen intenzív mozgásformának bizonyult.

„Ez most már egy másfél éves komolyabb életmódváltásnak az eredménye, viszont, ha a mozgást nézzük, akkor közel egy éve a heti három-négy edzést tartom. Emellett igyekszem olyan napi 7000 lépést tenni minden egyes nap. Körülbelül tavaly szeptemberben kezdtem el bokszra is járni, ami egy intenzív kardió. Szerintem annak köszönhető a fogyásom” – mondta Visváder Tamás az Origónak.

A mozgás azonban nem csupán az alakformálásról szól számára. Néhány hónapja Lillával együtt pilatesre járnak, ami azért is különleges számukra, mert a közös edzés egyben újabb lehetőség arra, hogy kettesben töltsenek időt.

Pilatesre nagyjából három-négy hónapja járunk. Egy közös programot akartunk Lillával, hogy legyen plusz egy randi lehetőségünk, és közben mozogjunk is. Nagyon megszerettem ezt a mozgást is. Onnan indult az egész ötletem, hogy menjek Lillával együtt pilatesre, hogy a boksznak köszönhetően nyilván sokat fogytam, de rengeteg ízületi fájdalmam volt, meg a hátam nagyon fájt. A pilates pedig, mint egy nyújtó mozgásforma, ezt ügyesen kiegészíti.

„Emellett 14-15 éve nem eszem egyáltalán cukrot, mert inzulinrezisztenciám van, viszont most egy jó másfél éve sokkal jobban odafigyelek a dolgokra, és most végre azt mondom, hogy van van eredménye.”

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Visváder-Palácsik Lilla és Visváder Tamás együtt járnak pilatesre
Visváder-Palácsik Lilla és Visváder Tamás együtt járnak pilatesre (Fotó: RTL)

Visváder Tamás feleségével együtt infúziós terápiára járnak

A házaspár a sport mellett más módon is igyekszik támogatni a szervezetét. Tamás szerint egy speciális kezelés is része annak, ahogyan feltöltődnek és regenerálódnak.

„Mind a ketten havonta egyszer járunk egy infúziós terápiára, ami extra erőt ad az edzésekhez, motivációt kapunk tőle, emellett sejtszinten segít a regenerálódásban, a fiatalodásban és minden hasonlóban.”

A számok pedig magukért beszélnek: Tamás az elmúlt másfél évben összesen tíz kilogrammot fogyott.

Súlyban mérve nagyjából tíz kilót fogytam a másfél év alatt.

 

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