Elképesztő formában van Visváder Tamás: 10 kilót fogyott! - Fotó

Látványos változáson ment keresztül az elmúlt időszakban Visváder Tamás: az utóbbi másfél évben tudatosan kezdett odafigyelni az életmódjára, a rendszeres mozgásnak és az étkezésének pedig már szemmel látható eredménye van. Tamás mostanra tíz kilótól szabadult meg, ráadásul a mozgás a feleségével, Visváder-Palácsik Lillával közös programmá is vált.

Visváder Tamás A Nagy Duettben Radics Gigi partnere volt (Fotó: TV2 )

Visváder Tamás fogyása szemmel látható

Tamás nem egyik napról a másikra érte el a formáját. Régóta fontos számára az egészségesebb élet, az elmúlt közel egy évben pedig heti több alkalommal is edzett, emellett arra is figyel, hogy a hétköznapokon minél többet mozogjon. A boksz is bekerült a rutinjába, amely különösen intenzív mozgásformának bizonyult.

„Ez most már egy másfél éves komolyabb életmódváltásnak az eredménye, viszont, ha a mozgást nézzük, akkor közel egy éve a heti három-négy edzést tartom. Emellett igyekszem olyan napi 7000 lépést tenni minden egyes nap. Körülbelül tavaly szeptemberben kezdtem el bokszra is járni, ami egy intenzív kardió. Szerintem annak köszönhető a fogyásom” – mondta Visváder Tamás az Origónak.

A mozgás azonban nem csupán az alakformálásról szól számára. Néhány hónapja Lillával együtt pilatesre járnak, ami azért is különleges számukra, mert a közös edzés egyben újabb lehetőség arra, hogy kettesben töltsenek időt.

Pilatesre nagyjából három-négy hónapja járunk. Egy közös programot akartunk Lillával, hogy legyen plusz egy randi lehetőségünk, és közben mozogjunk is. Nagyon megszerettem ezt a mozgást is. Onnan indult az egész ötletem, hogy menjek Lillával együtt pilatesre, hogy a boksznak köszönhetően nyilván sokat fogytam, de rengeteg ízületi fájdalmam volt, meg a hátam nagyon fájt. A pilates pedig, mint egy nyújtó mozgásforma, ezt ügyesen kiegészíti.

„Emellett 14-15 éve nem eszem egyáltalán cukrot, mert inzulinrezisztenciám van, viszont most egy jó másfél éve sokkal jobban odafigyelek a dolgokra, és most végre azt mondom, hogy van van eredménye.”