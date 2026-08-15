„Ez a kérdés hülyeség!” – A 94 éves Vitray Tamás nem finomkodik

Origo: Gondja van az alvással?

V.T.: Csak volt… Az életem nagy részében a televíziózás töltötte ki a mindennapjaimat. Az első időkben minden adás élő volt, ami azt jelentette, hogy este fél tízig, tízig szolgálatban voltam, készenlétben álltam, hiszen műsorban voltam. Amikor végül hazaértem, nehezen, vagy egyáltalán nem tudtam elaludni, járt az agyam. Vagy azon, ami aznap történt, vagy azon, ami másnap fog. De úgy emlékszem, nézőkkel is megesett, hogy az esti műsor nehezen engedte elaludni őket. Amit kissé nehezen tudok megérteni a jelen műsoraiban, az például a szalámizás. Elkészül egy műsor, komoly témában, legyen az portré, vagy vitatott kérdés, akármi... Teszem azt, negyven perc. De jön a szalámizás és 20-50 másodperces szeletekben is megtekinthető.

Kérdezem, akkor az eredeti komoly beszélgetés unalmas egészben? Akkor kérdem: miért adják le? Vagy a szalámi szeletek nyomán is érthető a gondja, az eszméje, fontossága? Akkor minek a hosszú?

Origo: Fentebb mesélt egy meghiúsult második interjúról. Fel tud idézni olyan riportalanyt, akivel nagyon vágyott beszélgetni, de végül sosem kapott rá lehetőséget?

V.T: Amikor elkezdtük a televíziózást, vagyis fiatalemberként belecsöppentünk valami egészen újszerű dologba, mámorosak lettünk attól, amit csináltunk és természetesen születtek képtelennek tűnő vágyaink. Az enyém Charlie Chaplin volt, aki akkor már Svájcban élt, miután elűzték Amerikából a vélt vagy valós kommunista kapcsolatai miatt. Egyszerűen nem engedték vissza, miután az 50-es évek elején Európába utazott, hogy az új filmjét népszerűsítse. Szóval Svájcban élt, engem pedig odaküldtek, hogy közvetítsek egy műkorcsolyaversenyről. Gondoltam, ezt a megbízatást összekapcsolom azzal, hogy felkeresem Chaplint és készítek vele egy interjút. Persze nem voltak eszközeim. Nem volt kamerám, de ha lett volna, sem tudtam volna kezelni.

Írtam a svájci konzul útján egy levelet Chaplinnek, remélve, hogy kaphatok egy interjú időpontot arra az egyetlen szabadnapra, ami a közvetítés időszakában rendelkezésemre állt. Ezt azonban nekem már nem volt módomban megvárni, hiszen eljött az indulás napja.

Volt tehát egy pontos címem, amire még ma is emlékszem. A háza Corsier-sur-Vevey-ben állt, és a Manoir de Bain nevet viselte. Indulás előtt még egy levelet írtam, melyben tájékoztattam a számomra alkalmas napról és egy ajánló levelet is társítottam hozzá, amit a titkárának címeztem. Őt arra kértem, ha a levelem hozzá kerül, adja át Chaplinnek. Ezzel ki is merítettem a lehetőségeimet. Közvetítettem a korcsolyát és úgy vártam az egyetlen szabadnapomat, mint egy ünnepet. Eljött… Vonatra szálltam, majd egy másikra, és végül Lausanneból busszal érkeztem meg Corsier-ba, a festői kis faluba. ahol a helyiek megmutatták a látótávolságon belül álló házat.. Képzeljen el egy Vígszínház méretű és arra hasonlító épületet! Amint megláttam, arra gondoltam, hogy nem állíthatok be gyalogszerrel, egy hátizsákkal a hátamon. Hát, hogy is venné az ki magát?! Visszagyalogoltam Corsier-ba, kibéreltem az aprócska település egyetlen taxiját és azzal gördültem a bejárat elé. A kapu nyitva volt, ahogy a ház impozáns ajtaja is.

Beléptem az előcsarnokba. Ácsorogtam egy darabig, hiszen mégsem kiabálhattam, hogy jöjjön és fogadjon valaki. Egyszer csak megjelent egy kedves, nővér öltözetű hölgy és megkérdezte, mit akarok én ott.

Elmondtam, hogy egy levelet írtam Monsieur Chaplinnek, amire reményt ébresztő választ kaptam, így hát itt vagyok, hogy interjút készítsek. A hölgy ekkor közölte, hogy a család Chamonixban, a híres franciaországi síparadicsomban a monacói herceg, Rainier vendége. Fogalmam sem volt, hogyan juthatnék oda, de esélyem sem volt az utazásra, hiszen másnap ismét közvetítenem kellett. Meg az ideútra elfogyott a napidíjból spórolt összeg is. Így aztán elköszöntem, elgyalogoltam a buszhoz, majd két átszállással vissza a közvetítés helyszínére. A hazaúton megálltam Bécsben és onnan adtam a nagy színésznek még egy esélyt. Írtam még egy levelet. Leírtam a kalandomat és arra kértem, hogy küldjön nekem egy meghívólevelet, mert abban az időben csak így lehetett útlevélhez jutni. Hozzátettem, hogy nem lesz rám költsége. Erre a levélre soha nem jött válasz…Vagyis: Amit nagyon akartam, az nem ment...