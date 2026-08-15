„Ez a kérdés hülyeség!” – A 94 éves Vitray Tamás nem finomkodik

Vitray Tamás életében kevés dolog alakult pontosan úgy, ahogy fiatalon eltervezte. Színházi rendező akart lenni, többször jelentkezett a főiskolára, de újra és újra elbukott az utolsó felvételi rostákon. Aztán jött a televízió, egy kétméteres olimpiai bajnok, aki mellett egy sámlira állni kényszerült, hogy elkészítse a néhány perces interjút, az elsőt, amely végül az egész életét is végleg meghatározta. Hatvannyolc év elteltével Vitray Tamás ma, 94 évesen tekint vissza erre a páratlan pályára. Nem szentimentálisan és főleg nem úgy, mint aki szerint „régen minden jobb volt”. Inkább a tőle megszokott öniróniával, néha csípősen, máskor meglepően nyíltan, kritikusan. Mesél Charlie Chaplinről, akinek svájci otthonába gyakorlatilag betört, de felidézi azt az élő adást is, amelyben barátjának, a legendás úszóedző, Sárosi Imrének egyszerűen nem jött ki hang a torkán, amikor meg kellett volna szólalnia. Még arra is hajlandó volt, amit mindig hárított, hogy elmondja, mit gondol a mai televíziózásról. Nagyot fordult a világ azóta, hogy először rezzenhetett össze az élőadás kezdetét jelző, félelmetes rendezői utasítástól: „Stúdió! Teljes csendet! Adás indul!” Egy dolog azonban a kezdetek óta változatlan maradt. Az igénye, hogy keresse az igazságot, legyen szó a szakmáról, vagy bármi másról az életben, illetve még valami: ha róla szólnak, az igazat mondják…
Vitray Tamás az Origo minden kérdésére őszintén választolt. Egyet kivéve, mert az hülyeség...
- Hat évtized után kereste meg első interjúalanyát, Rafer Johnsont
- Régen rossz alvó volt, de ma már vannak műsorok, amik álomba tudják ringatni
- Simán besétált Charlie Chaplin otthonába
- Vitray Tamás számára hatalmas csalódást jelentett a rövidke rádiós karrierje
- A stúdiók világában érezte igazán otthon magát
Vitray Tamás tehát otthonában fogadta az Origo újságíróját és több mint egy órán át állta a sarat becsülettel. Köszönet érte, és köszönet azért is, hogy őszintén és kertelés nélkül titulált hülyeségnek egy kérdést, ami valóban az is volt, még ha elsőre a legfrappánsabbak is tűnt mind közül!
Vitray Tamás: „Az igazat szeretném...”
Origo: A Z és az Alfa generáció tagjai, vagyis a most tízen és huszonévesek már csak elvétve vannak tisztában azzal, hogy ki Vitray Tamás. Ha nagyon röviden kellene nekik elmondania, hogy mit érdemes tudni Önről, mit mondana?
Vitray Tamás: Azt mondanám, amit éppen tegnap ”mondtam” a nyilvánosságnak a közösségi oldalamon: az igazat! Ezt az egyet szeretném, mert, ha most rákeresnek a nevemre, sok hazugságot, rám szórt mocskot is találhatnak rólam.
Szerencsére ezek nem mérhetőek ahhoz, amennyi örömet lelhettem pályám lassan hét évtizedén.
De hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem bántanak az aljas és koholt támadások. Hogy miért volt ez így? Fogalmam sincs, ám az elmúlt jó néhány évben azt kellett hallanom, hogy ezekért a mocskokért busás volt a díjazás.
Origo: Kissé csapongani fogok a beszélgetés alatt… Látom a nappali egyik falát egy meglehetősen nagy képernyő uralja. Gyakran néz tévét?
V.T.: Van ennek mércéje? Pontos paramétere, hogy mi sok, mi kevés? Most volt ugye a foci-vb, aminek korábban kilenc alkalommal voltam egyik magyar kommentátora. Ezúttal két írásra kaptam felkérést, tehát még megbízatásom is volt.
Amúgy, rabja sosem voltam - mármint a tévének. A focinak bezzeg annál inkább!
Ezen kívül, ha egyik, vagy másik csatornán megjelenik egy új műsor, ami ”szakmailag” érdekel, egy-egy epizódot megnézek belőle és eldöntöm, hogy követem-e tovább, vagy sem. Az ember az én koromban már csínján bánik a szemével. Vagyis csak azt nézem meg, ami érdekel.
Origo: Számlálhatatlan interjút készített élete során. Akad köztük olyan, amelynek hatására alapjaiban megváltozott a gondolkodása , vagy egyenesen meghatározta a későbbi életét?
V.T.: Ha egyetlen egyet emelhetek ki, akkor máris visszakanyarodtunk a történet elejére, vagyis ahhoz a bizonyos, 68 évvel ezelőtti napra, amikor elkészítettem a legelső élőben közvetített interjúmat. Rafer Johnson atlétával, aki két méter magas volt és aki mellett egy kis sámlira kellett állnom, hogy áthidaljuk a magasságkülönbséget.
Tulajdonképpen ott dőlt el a sorsom, mert ennek a sikeres fogadtatása után tudtam, hogy én ezt akarom most már egész életemben – persze nem sámlin állva – csinálni.
Johnson nagy fényképének azóta, bárhová vet is a sors, ott a helye lakhelyem szobája falán. Életem legnagyobb és legcsodásabb fordulatát ő hozta létre.
Origo: Később nyílt alkalma arra, hogy ezt neki is elmondja?
V.T.: Nyitott kapukat dönget, mert úgy 10-20 éve arra gondoltam, felkeresem és meghívom Magyarországra, vagy meghívatom magam vele az Államokba. Emlékeztetném arra a régi interjúra és elmondanám, hogy az én életem attól a pár perctől teljesen megváltozott. Aztán kihirdetném, hogy olyan ”párokat” keresek, akik hasonlóképpen jártak. Tehát, hogy az egyik a rövid találkozás nyomán, olyan nagy változást él meg, ami további életét meghatározza. Majd nem látták egymást soha többé... El is jutottam a sajtótitkáráig, merthogy Rafer Johnson, miután abbahagyta az atletizálást, nagyon komoly közszereplővé vált Amerikában. Elmondtam, hogy mit is szeretnék, ő pedig ígéretet tett, hogy átadja az üzenetemet a főnökének és visszahív a válasszal.
A hívás rövidesen be is futott. Johnson igent mondott, de a tiszteletdíja negyvenezer dollár per nap , plusz utiköltség, szállás és ellátás... Ezen a ponton én elengedtem ezt az álmot...
„Aztán egyszer csak szinte magamnak mondom: Jaj, ez lassú!”
Origo: Egy pillanatra még nézzünk vissza a magyar televíziózás világára! Minden hihetetlen tempóra gyorsult és az üzenetek a pillanatnak szólnak. Ön szerint a sebességváltással mit nyert és mit veszített a műfaj?
V.T.: Értsen meg: én ilyesmivel nem teoretizálok…! Én ebben a szakmában egyfélét műveltem: beszélgettem. Mert mit is tudtam én? Használni azt a közeget, amibe belecsöppentem. Elmondhattam és elmondattatham a véleményemet emberekről, élethelyzetekről, reménykedve, hogy ez másokat is érdekel.
Hogy mit veszített a tévé azzal, hogy minden felgyorsult? A legjobb talán, ha egy példát mondok.
Ülünk otthon, nézzük a tévét és örömünkre belebotlunk egy régesrégi mozifilmbe, amiről nagy emlékeket őrzünk. A történetről, a színészekről... Elégedetten biccentek. Ők bezzeg még tudták, hogyan kell izgalmat, érzelmet, szépet vinni a mozivászonra. És nézzük, nézzük eleinte nagy boldogan. Majd nézem tovább… az emlékeimet szeretve benne. Aztán egyszer csak szinte magamnak mondom: Jaj, ez lassú! Nem nevezem meg, de van egy sorozat, tizennégy évadnál tart, amit késő estéken ágyból nézünk, mert olyan finoman, andalítóan lassú, hogy el tudunk aludni általa.
Origo: Gondja van az alvással?
V.T.: Csak volt… Az életem nagy részében a televíziózás töltötte ki a mindennapjaimat. Az első időkben minden adás élő volt, ami azt jelentette, hogy este fél tízig, tízig szolgálatban voltam, készenlétben álltam, hiszen műsorban voltam. Amikor végül hazaértem, nehezen, vagy egyáltalán nem tudtam elaludni, járt az agyam. Vagy azon, ami aznap történt, vagy azon, ami másnap fog. De úgy emlékszem, nézőkkel is megesett, hogy az esti műsor nehezen engedte elaludni őket. Amit kissé nehezen tudok megérteni a jelen műsoraiban, az például a szalámizás. Elkészül egy műsor, komoly témában, legyen az portré, vagy vitatott kérdés, akármi... Teszem azt, negyven perc. De jön a szalámizás és 20-50 másodperces szeletekben is megtekinthető.
Kérdezem, akkor az eredeti komoly beszélgetés unalmas egészben? Akkor kérdem: miért adják le? Vagy a szalámi szeletek nyomán is érthető a gondja, az eszméje, fontossága? Akkor minek a hosszú?
Origo: Fentebb mesélt egy meghiúsult második interjúról. Fel tud idézni olyan riportalanyt, akivel nagyon vágyott beszélgetni, de végül sosem kapott rá lehetőséget?
V.T: Amikor elkezdtük a televíziózást, vagyis fiatalemberként belecsöppentünk valami egészen újszerű dologba, mámorosak lettünk attól, amit csináltunk és természetesen születtek képtelennek tűnő vágyaink. Az enyém Charlie Chaplin volt, aki akkor már Svájcban élt, miután elűzték Amerikából a vélt vagy valós kommunista kapcsolatai miatt. Egyszerűen nem engedték vissza, miután az 50-es évek elején Európába utazott, hogy az új filmjét népszerűsítse. Szóval Svájcban élt, engem pedig odaküldtek, hogy közvetítsek egy műkorcsolyaversenyről. Gondoltam, ezt a megbízatást összekapcsolom azzal, hogy felkeresem Chaplint és készítek vele egy interjút. Persze nem voltak eszközeim. Nem volt kamerám, de ha lett volna, sem tudtam volna kezelni.
Írtam a svájci konzul útján egy levelet Chaplinnek, remélve, hogy kaphatok egy interjú időpontot arra az egyetlen szabadnapra, ami a közvetítés időszakában rendelkezésemre állt. Ezt azonban nekem már nem volt módomban megvárni, hiszen eljött az indulás napja.
Volt tehát egy pontos címem, amire még ma is emlékszem. A háza Corsier-sur-Vevey-ben állt, és a Manoir de Bain nevet viselte. Indulás előtt még egy levelet írtam, melyben tájékoztattam a számomra alkalmas napról és egy ajánló levelet is társítottam hozzá, amit a titkárának címeztem. Őt arra kértem, ha a levelem hozzá kerül, adja át Chaplinnek. Ezzel ki is merítettem a lehetőségeimet. Közvetítettem a korcsolyát és úgy vártam az egyetlen szabadnapomat, mint egy ünnepet. Eljött… Vonatra szálltam, majd egy másikra, és végül Lausanneból busszal érkeztem meg Corsier-ba, a festői kis faluba. ahol a helyiek megmutatták a látótávolságon belül álló házat.. Képzeljen el egy Vígszínház méretű és arra hasonlító épületet! Amint megláttam, arra gondoltam, hogy nem állíthatok be gyalogszerrel, egy hátizsákkal a hátamon. Hát, hogy is venné az ki magát?! Visszagyalogoltam Corsier-ba, kibéreltem az aprócska település egyetlen taxiját és azzal gördültem a bejárat elé. A kapu nyitva volt, ahogy a ház impozáns ajtaja is.
Beléptem az előcsarnokba. Ácsorogtam egy darabig, hiszen mégsem kiabálhattam, hogy jöjjön és fogadjon valaki. Egyszer csak megjelent egy kedves, nővér öltözetű hölgy és megkérdezte, mit akarok én ott.
Elmondtam, hogy egy levelet írtam Monsieur Chaplinnek, amire reményt ébresztő választ kaptam, így hát itt vagyok, hogy interjút készítsek. A hölgy ekkor közölte, hogy a család Chamonixban, a híres franciaországi síparadicsomban a monacói herceg, Rainier vendége. Fogalmam sem volt, hogyan juthatnék oda, de esélyem sem volt az utazásra, hiszen másnap ismét közvetítenem kellett. Meg az ideútra elfogyott a napidíjból spórolt összeg is. Így aztán elköszöntem, elgyalogoltam a buszhoz, majd két átszállással vissza a közvetítés helyszínére. A hazaúton megálltam Bécsben és onnan adtam a nagy színésznek még egy esélyt. Írtam még egy levelet. Leírtam a kalandomat és arra kértem, hogy küldjön nekem egy meghívólevelet, mert abban az időben csak így lehetett útlevélhez jutni. Hozzátettem, hogy nem lesz rám költsége. Erre a levélre soha nem jött válasz…Vagyis: Amit nagyon akartam, az nem ment...
„A Színművészetin folyton kirugdostak a felvételiken”
Origo: Ha ma leülhetne a 30 éves Vitray Tamással beszélgetni, melyikük kérdezne és melyikük hallgatna többet?
V.T.: Ha komolyan vesszük a dolgot, törhetném a fejem valami frappáns válaszon és ezzel meg is menthetném magát kedves kollégám, de most inkább kimondom: Ez a kérdés hülyeség… Anélkül, hogy megsérteném, elmesélek inkább egy történetet, ami valamiért az eszembe jutott. Mire a gimnáziumot elvégeztem, én már mániásan mást akartam csinálni, mint amit végül évtizedeken át, mániásan csináltam.
Persze, hogy nem akarhattam televíziós lenni, hiszen akkoriban a tévé még nem létezett. Eldöntöttem, hogy én színházi rendező leszek.
Játszottam is és szerepeltem mindenféle rendezvényen. Sőt, angolszakosként én fordítottam és dramatizáltam Henry Fielding Tom Jones című regényének egy jelenetét. A művet végül elő is adtuk az Idegen Nyelvek Főiskoláján. Sajnos ami sokkal fontosabb lett volna, az nem ment. A Színművészetin folyton kirugdostak a felvételiken. Igaz, mindig a harmadik rostákon, amely már az utolsó forduló volt a sikeres felvételi előtt. Konokul próbálkoztam, de a harmadik rostánál nem jutottam tovább egyszer sem. Eközben végeztem a angol-sajtó szakon és mehettem ki az életbe, csakhogy én – talán éppen az élet elől - a Színművészetire vágytam.
Ketten éltünk már csak a szűkebb családból, nagyanyám és én. Dolgozni kellett, Nagymamámnak nyugdíja sem volt.
Lettem könyvraktári segédmunkás (öt hét), lettem kereskedelmi levelező a Chemolimpexnél (9 nap), lettem fordító a HM-ben (11 hónap), aztán 1956 októbere után, az angol nyelv tanára, aki házakhoz jár órákat adni (tán negyedévig). Mindeközben zajlottak a fentebb említett kudarcos kísérleteim a színházművészettel. Mígnem... mígnem az utcán szembejött velem korábbi lexika tanárom, aki az angol szakon tanított és aki döbbenten hallotta, hogy állandó szakmai (angol-sajtó) álláshelyem nincs. Ő ajánlott be a Magyar Rádióba, közelebbről az angol nyelven, rövidhullámon külföldnek sugárzott, esti félórás adáshoz, esténként harminc forintért felolvasni a híreket. Ez aztán olyan jól ment, hogy felvettek státuszba (1957 tán áprilisában). És itt és ekkor ért egy telefonhívás a Magyar Televízióból, valamikor 1958 év júliusának végén, hogy a következő hónap elején, közelebbről augusztus 5-én vállalnék-e interjúkat a Népstadionból, ahol a legjobb amerikai atléták szerepelnek egy verseny keretében. Hosszú vonakodás után (kb. 10 másodperc) vállaltam. Tehát nem saját elhatározásból kerültem a tévézésbe. Inkább úgy, mint akit a fülénél fogva odapenderítettek. Angolul kellett készítenem az interjúkat, majd „élőben” fordítani is magamat meg az alanyt magyarra.
Origo: Ha már az interjúknál járunk… Gondolom emlékszik néhány nehéz esetre...
V.T.: A kezdeti időkben a tévé olyan misztikum volt, hogy a vendégként szereplő civil ember odajövet, már a Szabadság téren lámpalázzal viaskodott. Hát még azután, hogy leült szembe a riporterrel. Ilyenkor a kamera indulása előtt hosszan fáradoztam azon, hogy megteremtsek egy alaphangulatot. Beszéltettem a családról, a munkahelyi viszonyairól, bármiről, amiről tudtam, hogy a beszélgetésben nem fogom előhozni.
Aztán amikor éles helyzetbe kerültünk, emberem egyszerűen berezelt és egy szó nem sok, annyit sem tudott kinyögni.
Olyan is, aki különben jó barátom volt a civil életben. Például Sárosi Imre, a híres úszóedző, aki olimpiai bajnokokat nevelt. Na, ő annyira be volt gyulladva, hogy amikor feltettem neki az első kérdést, láttam, mozog a szája, de hang nem jön ki a torkán. Akkoriban még nem volt rögzítés, minden szó élőben ment adásba. Imre halkan ezt mondogatta: Franc egye, de hülye vagyok…!
Vitray Tamás: „Aki felülkerekedik, az alulmarad...”
Origo: Emlékszik olyan esetre, amikor megbántott valakit, akitől később aztán bocsánatot kellett kérnie? Legyen ez akár egy riportalany vagy kolléga…
V.T.: Akarattal bizonyosan nem bántottam meg senkit. No, nem azért, mert olyan udvarias vagyok. Van is egy idevágó mondás, amit gyakran idéztek tőlem, főleg kollégák. Sokan hiszik, hogy általánosságban mondtam, de én ezt a szakmára értettem és így szól: Aki felülkerekedik, alulmarad… Valakit megtámadni, nehéz helyzetbe hozni, vagy megbántani azért nem érdemes, mert a dolog visszalő. Beszélgetési szituációban a riporter kihallgatótiszt lesz ilyenkor, és nem beszélgetőtárs.
Ilyet ma is látni, akik nagyon jók, de nehezen értik meg, hogy a bennük élő, esetleg jogos ítélkezés ne üssön át a kérdéseiken vagy a válaszokra adott reakcióikon.
Mert a néző szimpátiája törvényszerűen átáll a „megtámadott” oldalára.
Origo: Kilencvennégy év… Gondolta, hogy meglesz?
V.T.: Nem… De szeretem, hogy meglett. Sok keserűség ért, de ez a pálya erre alkalmas is volt, hiszen nincsenek paraméterei. Nem lehet azt mondani, hogy ez a fickó öt pontra tud beszélni, ezért ő a legjobb. Nincs mihez viszonyítani a dolgokat. A nézők pedig mind különböznek.
A második emelet négyes lakásban valaki azt mondja, tetszik neki ez a Vitray, a harmadik emelet hatban pedig valaki azt kérdezi, hogy ki ez a marha?
Őszintén szólva, én nagyon szerettem csinálni a televíziózást. Jó volt stúdióban lenni munka közben, akármilyen nehéz is volt, jó volt. De, ha az ember kilépett a stúdió ajtaján, már nem tudta, hogy a háta mögül mi minden érheti.
Vitray Tamás nem is olyan régen visszatért legendás műsorának gyökereihez. Utoljára 11 hónappal ezelőtt "ült le, hogy... Csakazértis!"