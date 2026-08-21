Aggasztó hírt jelentett be a híres zenekar gitárosa: ismét rákkal küzd

Lesújtó hírt kapott a Def Leppard gitárosa: Vivian Campbell rákja, egy évvel azután, hogy csontvelő-átültetésen esett át, nemrég kiújult, az orvosok szerint pedig a jövőben újabb transzplantációra lesz szüksége. A 63 éves zenész 2013-ban tudta meg, hogy a Hodgkin-limfóma egy agresszív formájában szenved, majd ezt követően évekig tartó vizsgálatokon és kezeléseken esett át, annak érdekében, hogy legyőzze a betegséget.

Ismét rákkal küzd Vivian Campbell / Fotó: VALERIE MACON / AFP

Ismét rákkal küzd Vivian Campbell

A fordulópontot az jelentette, amikor Campbell 2025-ben csontvelő-átültetésen esett át, majd nem sokkal később bejelentette, hogy remisszióba került. Nemrég azonban kiderült, a kezelés nem bizonyult elég hatékonynak, és a rák kiújult. A gitáros erről a Radio YSKL FM-nek adott interjú során nyilatkozott. Ekkor az egészségi állapotáról kérdezték, mire beismerte, hogy már nem rákmentes, majd gyorsan leszögezte, ettől függetlenül éli tovább az életét és igyekszik kihozni belőle a maximumot.

Egyszerűen megyek tovább: azt hiszem, ez segített nekem, még akkor is, amikor a rákkezelés miatt mélyponton voltam. Az a tény, hogy továbbra is dolgozhattam, adott nekem valamit, amiért érdemes élnem, valamit, amit élvezek, ami iránt szenvedélyesen rajongok és amiért érdemes reggelente felkelni

- mondta el a gitáros, aki jelenleg kezelések alatt áll, néhány éven belül pedig ismét transzplantáción kell majd átesnie - írja a Daily Star.