Drámai látvány a Dunán: Endrei Judit megmutatta, hogyan fogy el a víz a szemünk láttára

Magyarországot az utóbbi években egyre súlyosabb aszályhullámok érik el, a nyári kánikula pedig már a mindennapi életünket alapjaiban átíró valósággá vált. A folyók vízszintje drasztikusan lecsökkent, a talaj teljesen kiszáradt, és a tartós hőségriadók a nyarak állandó kísérőivé lettek. A klímaváltozás közvetlen hatásai már a kapunkban kopogtatnak a kiszáradó patakmedrekben és a lakossági vízkorlátozásokról szóló felhívásokban. Szentendrén és a Dunakanyar térségében ez a drámai átalakulás különösen látványos és kézzelfogható módon mutatkozik meg, napról napra szembesítve a lakosságot a megváltozott körülményekkel. A Duna-parton sétálva egészen szürreális, szorongással eltöltő látvány fogadja a helyieket, hiszen a mederből korábban sosem látott zátonyok bukkannak elő. Endrei Judit napi gyaloglásai során döbbenten tapasztalta a folyamat felgyorsulását.

Endrei Judit Szentendrén napról napra látja, hogyan szorul vissza az állatok élettere, és fogy a víz a Dunából (Fotó: Origo)

Endrei Judit sokkoló felfedezést tett a Duna-parton: Lassan elfogy a víz belőle...

„Ilyen még nem volt, hogy a Duna közepén három kis sziget is kiemelkedett. Nyolc-tíz éve még jókat mosolyogtunk azon, hogy egy ismerősünk kempingszéket meg napernyőt vitt be a víz közepére, de a mostani látvány már ijesztő, torokszorító érzés. Közben a város közösségi oldalain a kétségbeesett bejegyzések arról szólnak, hogy a hegyoldalon nincs víz. Mégis gyakran látom, hogy este lopva beindítják a locsolócsöveket. Szerintem még mindig nem fogjuk fel, hogy ez a helyzet milyen ijesztő, és hova is vezet” – árulta el.