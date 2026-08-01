Drámai látvány a Dunán: Endrei Judit megmutatta, hogyan fogy el a víz a szemünk láttára

Magyarországot az utóbbi években egyre súlyosabb aszályhullámok érik el, a nyári kánikula pedig már a mindennapi életünket alapjaiban átíró valósággá vált. A folyók vízszintje drasztikusan lecsökkent, a talaj teljesen kiszáradt, és a tartós hőségriadók a nyarak állandó kísérőivé lettek. A klímaváltozás közvetlen hatásai már a kapunkban kopogtatnak a kiszáradó patakmedrekben és a lakossági vízkorlátozásokról szóló felhívásokban. Szentendrén és a Dunakanyar térségében ez a drámai átalakulás különösen látványos és kézzelfogható módon mutatkozik meg, napról napra szembesítve a lakosságot a megváltozott körülményekkel. A Duna-parton sétálva egészen szürreális, szorongással eltöltő látvány fogadja a helyieket, hiszen a mederből korábban sosem látott zátonyok bukkannak elő. Endrei Judit napi gyaloglásai során döbbenten tapasztalta a folyamat felgyorsulását.
Endrei Judit sokkoló felfedezést tett a Duna-parton: Lassan elfogy a víz belőle...
„Ilyen még nem volt, hogy a Duna közepén három kis sziget is kiemelkedett. Nyolc-tíz éve még jókat mosolyogtunk azon, hogy egy ismerősünk kempingszéket meg napernyőt vitt be a víz közepére, de a mostani látvány már ijesztő, torokszorító érzés. Közben a város közösségi oldalain a kétségbeesett bejegyzések arról szólnak, hogy a hegyoldalon nincs víz. Mégis gyakran látom, hogy este lopva beindítják a locsolócsöveket. Szerintem még mindig nem fogjuk fel, hogy ez a helyzet milyen ijesztő, és hova is vezet” – árulta el.
Segít az állatokon, ahogy tud
A legendás televíziós személyiség ugyanakkor nem szeretne a mindentudó szerepében tetszelegni, sokkal inkább a személyes példamutatásban hisz:
Isten őrizz, hogy okoskodni kezdjek, szó nincs erről. Szerintem a szűk környezetünkben kell megtenni, amit tudunk. Nem elég, hogy azt mondjuk „tudok valamit”, sokkal fontosabb, hogy cselekedjünk is. Mert ha mi szenvedünk a hőségtől, akkor mennyire szenvedhetnek a kis állatok, akik nem találnak vizet. Segítsünk rajtuk is. És ha arról szólnak a hírek, hogy egyik városrészünkben nincs az embereknek már három napja vizük, nem tudnak tisztálkodni, főzni, akkor mi is fogjuk vissza magunkat, és ne most mossunk autót, és ne most töltsük fel a medencénket – már akinek van. Megjegyzem, jólesik olvasni, hogy milyen sokan ajánlják fel a segítségüket, amikor egy-egy zuhanyozásra, vízfelvételre kínálnak lehetőséget
– részletezte Endrei Judit.
A gyaloglásal továbbra sem hagy fent
A tikkasztó hőség ellenére a mozgás továbbra is szerves része a mindennapjainak, ám a kánikula miatt a megszokott rutinját korábbra időzítette: „Kora délelőtt megyek el a Bükkös-patak mellé, az öt kilométer így megvan, ez nem hiányozhat. Jó érzés a fák, a növények között lenni, a patak csillogását nézni, mert a lelkemnek is jót tesz ebben a zaklatott időben; a természet mindenkinek gyógyírt jelenthet. Nem akarok vészmadár lenni, de látom, hogyan veszi vissza a természet a helyét egy-egy árvíz után. A természet túl fog minket élni, csak hát jó lenne, ha még mi is maradhatnánk egy darabig”– zárta megfontolandó gondolatait a Kazinczy-díjas televíziós bemondó.
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