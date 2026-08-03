Erdei Zsolt kénytelen volt lemondani szenvedélyéről az aszályban: „A kikötőből sem tudunk kijárni”

Jelenleg nemcsak Magyarország, de szinte az egész világ nagy vízhiánytól szenved. A mostani meleg időjárás és a szárazság miatt mindenhol megcsappant a folyók, patakok és tavak vízmennyisége, a Paksi Atomerőmű pedig 44 év után először néz szembe azzal, hogy hamarosan teljesen leállítják. A jelenlegi helyzetben ez a legnagyobb probléma, ám a horgászatnak is odavágott a kritikus vízhiány, amiről Erdei Zsolt mesélt lapunknak.

Az energiaválság és a vízhiány Erdei Zsolt életét is befolyásolja (Fotó: Csudai Sándor)

Erdei Zsolt aggódik a horgászok miatt

Sokan tudják, hogy a népszerű ökölvívó szeret szabadidejében kihajózni és horgászni barátaival. Ám most erre nem nagyon van lehetősége a kibírhatatlan hőség miatt - erről mesélt az Origónak.

Ilyenkor a Dunára szoktunk kijárni harcsázni a barátommal. Most azonban a kikötőből sem tudunk kijárni, mert leér a csónak alja. Közvetlenül a kikötőnél van egy hajóárok és aközött és a Duna között óriási különbség van. Egyik pillanatról a másikra negyven centiről négy méterre ugrik a vízmélység, ami ráadásul életveszélyes is. Tehát jelenleg nem tudunk még harcsázni sem, mert nem tudunk úgy kimenni, hogy ne akadnánk fent a zátonyon

– jegyezte meg lapunknak Erdei Zsolt.

A Magyar Ökölvívó Szövetség korábbi elnöke azt is kiemelte, hogy a mostani helyzetben nem a horgászati szempont a legfontosabb. „Nyilván a balatoni és a paksi helyzet is azt bizonyítja, hogy sokkal nagyobb gondok vannak, mint a horgászat állása. Ilyen például az, hogy a Föld vízkészlete is ezzel arányosan egyre apad” – tette hozzá a profi ökölvívó.

Erdei Zsolt kitért a további problémákra is, amiket nagyban befolyásolhat a vízszint csökkenése (Fotó: Csudai Sándor)

A vízhiány mindenki életét befolyásolja

Ami engem jobban aggaszt, az inkább az, hogy a mezőgazdaság milyen állapotba kerül így. Nyilván a víz nélkül kevesebb lesz a takarmány és minden, amit sokan csak levesznek a polcról. Ettől már jobban fáj a fejem

– emelte ki lapunknak adott interjújában Erdei Zsolt.

A mostani helyzet legaggasztóbb híre, hogy 44 év után teljesen leállíthatják a Paksi Atomerőművet. Erdei Zsolt példátlannak nevezte a szükséges lépést. „Nemrég néztem a bajai vízállást és tízen centikről beszélnek. Ez példátlan. Nyilván az én életemben nem volt még ilyen, lehet, hogy korábban igen, de mindig mondják, hogy volt jégkorszak is, mondjuk 12 ezer évvel ezelőtt. Már más világot élünk” – említette meg a profi ökölvívó.