„A segítségeteket szeretném kérni” – nehéz döntés előtt áll a magyar sztármami, nem tudja, mitévő legyen

Voksán Virág a kétezres évek elején elsősorban modellként és Playmate-ként vált ismertté, és számos erotikus fotózáson is szerepelt. Azóta azonban sokat változott az élete: ma már sikeres lemezlovasként tevékenykedik, miközben édesanyaként is helytáll.

Voksán Virág nem tudja, mitévő legyen Fotó: Kunos Attila

Az évek során többször is kritikák kereszttüzébe került amiatt, hogy gyermekei születése után sem mondott le nőies, szexi megjelenéséről. Virág azonban mindig egyértelművé tette, hogy az anyaság számára nem jelenti azt, hogy háttérbe kell szorítania a nőiességét. Korábban arról is beszélt, hogy fontos számára, hogy jól érezze magát a bőrében, és természetesen párjának is szeretne tetszeni.

„A segítségeteket szeretném kérni” – Voksán Virág nem tudja, mitévő legyen

A gyönyörű sztármami most pedig az Instagram-oldalán kérte követői segítségét, miután nem tud dönteni: maradjanak a szőke tincsek, vagy inkább váltson barnára?

Most a segítségeteket szeretném kérni.... Egy ideje már nagyon gondolkozom rajta, hogy visszabarnulok egy KÖZÉPbarnára (nem annyira sötétbarnára mint anno voltam), mivel a szőkítést nem igazán bírja a hajam, sajnos elég vékonyszálú és sok a vörös pigmentem is, azaz hamar elveszti a szőkém a hamvasságát

– kezdte bejegyzését, amelyhez egy síró emojit is mellékelt.

Voksán Virág ezt követően azt kérdezte a követőitől, hogy ők mint gondolnak, jó döntés lenne-e? A dilemma eldöntéséhez egy fotót is csatolt, melynek egyik oldalán szőkén, míg a másikon valamivel sötétebb hajjal látható.

Voksán Virág fotóját IDE kattintva nézheted meg!