Ma lenne 63 éves: olyan fotókat mutatunk Whitney Houston életéből, amit tán még a legnagyobb rajongók sem ismernek

Whitney Houston 1963. augusztus 9-én látta meg a napvilágot New Jersey-ben. Édesanyja, Cissy Houston Grammy-díjas soul- és gospelénekesnő volt, így aligha meglepő, hogy ő is ebbe az irányba indította el a karrierjét. Houstont sokan a XX. század és az egész könnyűzene legjobb hangjának tartják, ráadásul ő a legtöbb elismerést, díjat begyűjtő előadó a mai napig, emellett 220 millió eladott albummal egyike a legnagyobb lemezeladást magukénak tudó sztároknak. 2012. február 11-én bekövetkezett halála egy generációt sokkolt. Noha a tragédiát balesetnek minősítették, máig vannak, akik szerint gyilkosság áldozata lett.

Whitney Houston a Több mint testőrben

Fotó: TIG PRODUCTIONS / KASDAN PICTURE / Collection ChristopheL via AFP

Whitney ma lenne 63 éves. Most olyan fotókat gyűjtöttünk össze, amit talán nem látni minden nap: nem karrierje csúcspontjaira koncentráltunk, azokra a pillanatokra, amelyeket mindenki ismer, sokkal inkább a ritkaságokra, érdekesebb momentumokra.

Ritka fotók Whitney Houston életéből

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