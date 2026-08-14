Súlyos vallomást tett Wolf Kati: „Ezt tartom az életem legnagyobb bűnének”

Egy pendrive a zsebben, egy mikrofon a kézben, a háttérben pedig szól a zenei alap egy falunapi színpadon vagy egy pláza közepén. Az X-Faktor utáni őrületben sok előadó életét hálózták be a félplayback fellépések, haknik. Bár a szekér ilyenkor fut, a szakmai alázat és az élő zene varázsa könnyen elveszik a feszített tempó oltárán. Wolf Kati bátran mesélt arról az időszakról, amikor a futószalagon érkező gázsik fontosabbnak tűntek mindennél – és arról is, miért volt elengedhetetlen leállítani ezt a gépezetet.

Wolf Kati X-Faktor utáni haknija alatt szembement a saját elveivel (Fotó: Youtube)

Wolf Kati koncertjein félplaybackelt

„Az X-Faktor után nagyon sokat léptünk fel úgy, hogy vitted a pendrive-on az alapot, kaptál egy mikrofont és ráénekeltél – ezt hívják félplaybacknek. És én is nagyon sokat mentem, ezt tartom az életem legnagyobb bűnének, hogy ha visszapörgetném az időt, ezt egyáltalán nem csinálnám. Nem tudom a menedzsmentre fogni csak, mert én is benne voltam, mert annyira örültem, hogy mindenhol énekelhetek, hogy mentem, mint a kisangyal mindenhova” – vallotta be az énekesnő.

A váltáshoz nemcsak elhatározás, hanem egy teljesen új háttércsapat is kellett. Amikor a félplaybackes fellépések gázsiját felváltotta az élő zenekari felállás, a fellépési díjak a tízszeresére ugrottak. Ez automatikusan azt jelentette, hogy a megrendelések száma megcsappant, a könnyen jött bevételek csapját pedig saját maga zárta el.