Súlyos vallomást tett Wolf Kati: „Ezt tartom az életem legnagyobb bűnének”

Egy pendrive a zsebben, egy mikrofon a kézben, a háttérben pedig szól a zenei alap egy falunapi színpadon vagy egy pláza közepén. Az X-Faktor utáni őrületben sok előadó életét hálózták be a félplayback fellépések, haknik. Bár a szekér ilyenkor fut, a szakmai alázat és az élő zene varázsa könnyen elveszik a feszített tempó oltárán. Wolf Kati bátran mesélt arról az időszakról, amikor a futószalagon érkező gázsik fontosabbnak tűntek mindennél – és arról is, miért volt elengedhetetlen leállítani ezt a gépezetet.
Wolf Kati koncertjein félplaybackelt
„Az X-Faktor után nagyon sokat léptünk fel úgy, hogy vitted a pendrive-on az alapot, kaptál egy mikrofont és ráénekeltél – ezt hívják félplaybacknek. És én is nagyon sokat mentem, ezt tartom az életem legnagyobb bűnének, hogy ha visszapörgetném az időt, ezt egyáltalán nem csinálnám. Nem tudom a menedzsmentre fogni csak, mert én is benne voltam, mert annyira örültem, hogy mindenhol énekelhetek, hogy mentem, mint a kisangyal mindenhova” – vallotta be az énekesnő.
A váltáshoz nemcsak elhatározás, hanem egy teljesen új háttércsapat is kellett. Amikor a félplaybackes fellépések gázsiját felváltotta az élő zenekari felállás, a fellépési díjak a tízszeresére ugrottak. Ez automatikusan azt jelentette, hogy a megrendelések száma megcsappant, a könnyen jött bevételek csapját pedig saját maga zárta el.
Manapság már művészetként tekint a koncertjeire
Meg kellett utána küzdeni, hogy amikor azt mondtam, hogy ennek vége, és végre lett egy olyan menedzsmentem, aki ebben partner volt... eddig megvették a Wolf Katit X pénzért, utána meg Wolf Kati csak zenekarral volt, tízszer X pénzért. És ez azt jelenti, hogy ott lemondasz rengeteg könnyen befolyt pénzről, de a lelked az sokkal jobban van. Megcsináltam rendesen a félplaybacket, és szépen énekeltem mindent, de hogy az pénzkeresés, a koncert az meg művészet
– szögezte le. A teljes beszélgetést alább lehet megtekinteni a Neshama TV YouTube-csatornáján.