Wolf Kati őszintén beszélt válásáról és az anyaságról: "Biztos, hogy nem csináltam mindent szuper jól"

Wolf Kati ritkán enged betekintést a magánéletébe, most azonban őszintén mesélt élete egyik legnehezebb időszakáról. Az énekesnő a Kösz jó(l) vagyok című podcast vendégeként beszélt több évvel ezelőtti válásáról, amely után 20 év házasságnak kellett búcsút intenie. Szóba került a döntés háttere, a volt férjével kialakított kapcsolata, valamint az is, hogyan éli meg az anyaságot két felnőtt lánya mellett.

Wolf Kati őszintén mesélt a válásáról (Fotó: Markovics Gábor)

Wolf Kati volt férjével jó viszont ápol

Wolf Kati és férje két évtizeden keresztül voltak házasok, kapcsolatuk lezárása pedig komoly érzelmi folyamat volt az énekesnő számára. Mint elmondta, a döntéseiben mindig az érzéseire hallgat, még akkor is, ha az út később nehézségeket tartogat.

„Az is egy érzés volt, nálam minden érzésből fakad. Gondolkodhatok én nagyon sokat, hogy így, vagy úgy, de mindig a szívem szerint döntök, és akkor is aszerint döntöttem. Nekem mindig bejött az, hogy ha a szívem szerint döntök, és az hoz magával egy sz*rcunamit, azt is elbírom, mert a jó érzésemnek megfelelően döntöttem” – mesélte Wolf Kati.

Az énekesnő arról is beszélt, hogy bár egy válás sosem könnyű, nekik sikerült egy olyan kapcsolatot kialakítaniuk egymással, amelyben a gyerekek érdeke maradt a legfontosabb. Wolf Kati szerint sokan bátorságnak tartották, hogy kilépett a házasságból, ám ő úgy véli, egy kapcsolat megmentéséért is nagy erőfeszítés kell.

Tök normális viszonyunk van azóta, ami soha nem könnyű egy válás után, mert nyilván azért válik el az ember, mert néha szeretné megölni a másikat

– mondta nevetve.

„Sokan mondták, hogy de bátor vagyok, de szerintem ez nem bátorság kérdése, mert bátorság lehet az is, hogy az ember benne marad a kapcsolatban, és addig javítgatja, míg az nem működik újra. De én kiléptem. És sikerült kialakítanunk egy tök jó viszont a mai napig. Szerintem a gyerekek miatt. Az elsődleges feladat mindenkinek, aki válik, hogy mindenek előtt a gyerekre figyeljen, aki eleve szív egy olyan dolog miatt, amit nem ő választott.”