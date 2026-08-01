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wolf kati

Wolf Kati őszintén beszélt válásáról és az anyaságról: "Biztos, hogy nem csináltam mindent szuper jól"

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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Az énekesnő 20 év után vetett véget a házasságának. Wolf Kati őszintén mesélt arról, hogyan hozta meg ezt a döntést, és hogyan sikerült jó viszonyt kialakítania a volt férjével.
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wolf katikösz jó ( l ) vagyokválás

Wolf Kati ritkán enged betekintést a magánéletébe, most azonban őszintén mesélt élete egyik legnehezebb időszakáról. Az énekesnő a Kösz jó(l) vagyok című podcast vendégeként beszélt több évvel ezelőtti válásáról, amely után 20 év házasságnak kellett búcsút intenie. Szóba került a döntés háttere, a volt férjével kialakított kapcsolata, valamint az is, hogyan éli meg az anyaságot két felnőtt lánya mellett.

Wolf Kati őszintén mesélt a válásáról
Wolf Kati őszintén mesélt a válásáról (Fotó: Markovics Gábor)

Wolf Kati volt férjével jó viszont ápol

Wolf Kati és férje két évtizeden keresztül voltak házasok, kapcsolatuk lezárása pedig komoly érzelmi folyamat volt az énekesnő számára. Mint elmondta, a döntéseiben mindig az érzéseire hallgat, még akkor is, ha az út később nehézségeket tartogat.

„Az is egy érzés volt, nálam minden érzésből fakad. Gondolkodhatok én nagyon sokat, hogy így, vagy úgy, de mindig a szívem szerint döntök, és akkor is aszerint döntöttem. Nekem mindig bejött az, hogy ha a szívem szerint döntök, és az hoz magával egy sz*rcunamit, azt is elbírom, mert a jó érzésemnek megfelelően döntöttem” – mesélte Wolf Kati. 

Az énekesnő arról is beszélt, hogy bár egy válás sosem könnyű, nekik sikerült egy olyan kapcsolatot kialakítaniuk egymással, amelyben a gyerekek érdeke maradt a legfontosabb. Wolf Kati szerint sokan bátorságnak tartották, hogy kilépett a házasságból, ám ő úgy véli, egy kapcsolat megmentéséért is nagy erőfeszítés kell.

Tök normális viszonyunk van azóta, ami soha nem könnyű egy válás után, mert nyilván azért válik el az ember, mert néha szeretné megölni a másikat

– mondta nevetve.

„Sokan mondták, hogy de bátor vagyok, de szerintem ez nem bátorság kérdése, mert bátorság lehet az is, hogy az ember benne marad a kapcsolatban, és addig javítgatja, míg az nem működik újra. De én kiléptem. És sikerült kialakítanunk egy tök jó viszont a mai napig. Szerintem a gyerekek miatt. Az elsődleges feladat mindenkinek, aki válik, hogy mindenek előtt a gyerekre figyeljen, aki eleve szív egy olyan dolog miatt, amit nem ő választott.”

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Emiatt félti két lányát Wolf Kati

 

Wolf Kati mindig is igyekezett őszinte kapcsolatot ápolni a lányaival
Wolf Kati mindig is igyekezett őszinte kapcsolatot ápolni a lányaival (Fotó: YouTube)

Wolf Kati lányai már felnőttek

A beszélgetésben természetesen szó esett Wolf Kati gyerekeiről is. Az énekesnő számára mindig fontos volt, hogy őszinte kapcsolatot ápoljon velük, ugyanakkor azt is elismerte, hogy anyaként neki is voltak könnyebb és nehezebb időszakai. A karrierje sokszor komoly elfoglaltságot jelentett, ezért nem mindig tudott úgy jelen lenni, ahogy szeretett volna.

Biztos, hogy nem csináltam mindent szuper jól anyaként. Ez egy hullámzó dolog volt. Volt olyan, hogy nagyon anya tudtam lenni, és volt olyan, hogy nem annyira tudtam, mert elvitt a munka. Ma már megengedem magamnak, hogy bénázzak az anyaságban.

„Azt gondolom, hogy rendben vannak a csajok. Azt látom, hogy nagyjából felnőttek, két mélyérzésű, vicces, okos csaj lett. De, hogy ez azért van, mert szuper anya vagyok, vagy azért, mert eleve két jó csomagot kaptunk, azt nem tudom megmondani. Bizonyos dolgokat jól csináltam, mert őszinte vagyok velük. Mindig is az voltam.”

 

 

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