"Most már végre elmondhatom" - babát vár az X-Faktor egykori énekesnője

Örömteli hírt osztott meg a közösségi oldalán Horányi Juli. Az énekesnő nevét az X-Faktor ötödik évadában ismerhette meg a közönség, ahol második helyezést ért el, és azóta is aktív a zenei életben. Ezúttal viszont nem egy új dal, vagy koncert kapcsán tett bejelentést: ehelyett egy videóban arról rántotta le a leplet, hogy gyermeket vár.

Babát vár az X-Faktor egykori énekesnője, Horányi Juli / Fotó: MTVA

Babát vár az X-Faktor egykori énekesnője, Horányi Juli

Most már végre elmondhatom

- írta a felvételt tartalmazó Facebook-posztjában Juli, amelyen egy rövid, fekete felsőben mutatta meg gömbölyödő pocakját. A kommentszekciót ezt követően elözönlötték a rajongók elragadtatott hozzászólásai, akik boldog babavárást, valamint jó egészséget kívántak az énekesnőnek és családjának.

Horányi Juli egyébként ritkán oszt meg részleteket a magánéletéről: annyit biztosan lehet tudni, hogy a férje Dénes Viktor, akivel 2020-ban, a koronavírus idején, a korlátozások lazítása idején házasodtak össze, és akivel már tervezték a gyermekvállalást - írja a Life.hu.

Szeretnénk gyereket a férjemmel, de vannak félelmeim (...) Annak idején anyukám rengeteg időt és ener­giát fektetett a nevelésembe, és sok mindenről le kellett mondania. Sikeres jelmeztervező volt, maga mögött hagyta a művészi karriert, hogy velem lehessen a hétköznapokban. Nem állítom, hogy nem lehet egyszerre karriert építeni és gyereket nevelni, de komoly kompromisszumokkal jár. Nem vagyok karrierista, de nagyon sok munkámba került eljutni oda, ahol most tartok. Megszenvedtem, megküzdöttem érte; nem tudom, hogyan tudom majd újra felvenni a fonalat

− nyilatkozta még 2024-ben Juli.