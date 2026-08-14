Órákat állt a napon a magyar lány, hogy feljusson a színpadra Zara Larssonhoz: „Reggel 7:50-re értem oda a Szigetre”

Már szokássá vált, hogy Zara Larsson Lush Life című dala közben egy rajongót a színpadra hív, hogy vele együtt énekeljen és táncoljon. Ez a Sziget Fesztivál keddi napján sem volt másként, ahol ráadásul most először két embert is kiválasztott a hatalmas, nemzetközi tömegből, épp egy magyar lányt és fiút. Előbbi most videóban mesélt az élményről, na, meg hogy mi minden kellett ehhez a lehetőséghez a szerencsén túl.

Zara Larsson dalai közül a Lush Life a legnépszerűbb a koncertjein, ugyanis ehhez egy különleges hagyomány is kapcsolódik (Fotó: Szabolcs László)

Zara Larsson szigetes koncertjén Kriszti és Gergő voltak azok a szerencsések, akiket az énekesnő a színpadra hívott, amiért rengetegen irigykedtek rájuk. Persze azt nem sokan látták, hogy azért, hogy egyáltalán legyen esélyük valóra váltani az álmukat, ők órákon át várakoztak a hőségben. Erről mesélt most Kriszti TikTokon.

Reggel 7:50-re értem oda a Szigetre, de nem volt olyan egyszerű a bejutás, mivel ez az első nap volt, és jöttek a kempingesek, így nagyjából 40 perc volt, mire bejutottam. A színpadnál már akkor voltak páran, pontosabban az előtte lévő szalagnál, mert a színpadhoz csak kettőkor lehetett bemenni, de nekem még pont volt egy hely. Olyan tűző nap volt, hogy inkább a színpad mellett ültünk az árnyékban, és csak a táskánk foglalta a helyet

– kezdte a történetét a fiatal lány.

„Akkor még egyedül voltam, de nagyon sok barátot szereztem, táncoltunk meg sminkeltünk is együtt. Utána kettőkor engedtek be minket, ami előtt a tűző napon kellett állnunk, a hátam is teljesen leégett, szóval ez a része nagyon negatív volt. De utána sikerült pont ott állnom, ahol szerettem volna. Volt a kezemben egy tábla, ami az egész koncert alatt a kezemben volt, bár előfordult, hogy lejjebb engedtem vagy csak fél oldalasan tartottam. Igazából végig táncoltam, nagyon beleéltem magam, Gerővel énekeltünk is, és tényleg beleadtam mindent. Valószínűleg, mivel a színpadon is ezt mondta, tetszett neki az energia, szóval úgy látszik, hogy sikerült átadni neki, amilyen alapból is vagyok. Gyakoroltam itthon a táncot is, bár nem annyit, mint szerettem volna, de úgy érzem, hogy így is jól sikerült” – mesélte.