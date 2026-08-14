Órákat állt a napon a magyar lány, hogy feljusson a színpadra Zara Larssonhoz: „Reggel 7:50-re értem oda a Szigetre”

Már szokássá vált, hogy Zara Larsson Lush Life című dala közben egy rajongót a színpadra hív, hogy vele együtt énekeljen és táncoljon. Ez a Sziget Fesztivál keddi napján sem volt másként, ahol ráadásul most először két embert is kiválasztott a hatalmas, nemzetközi tömegből, épp egy magyar lányt és fiút. Előbbi most videóban mesélt az élményről, na, meg hogy mi minden kellett ehhez a lehetőséghez a szerencsén túl.
Zara Larsson szigetes koncertjén Kriszti és Gergő voltak azok a szerencsések, akiket az énekesnő a színpadra hívott, amiért rengetegen irigykedtek rájuk. Persze azt nem sokan látták, hogy azért, hogy egyáltalán legyen esélyük valóra váltani az álmukat, ők órákon át várakoztak a hőségben. Erről mesélt most Kriszti TikTokon.
Reggel 7:50-re értem oda a Szigetre, de nem volt olyan egyszerű a bejutás, mivel ez az első nap volt, és jöttek a kempingesek, így nagyjából 40 perc volt, mire bejutottam. A színpadnál már akkor voltak páran, pontosabban az előtte lévő szalagnál, mert a színpadhoz csak kettőkor lehetett bemenni, de nekem még pont volt egy hely. Olyan tűző nap volt, hogy inkább a színpad mellett ültünk az árnyékban, és csak a táskánk foglalta a helyet
– kezdte a történetét a fiatal lány.
„Akkor még egyedül voltam, de nagyon sok barátot szereztem, táncoltunk meg sminkeltünk is együtt. Utána kettőkor engedtek be minket, ami előtt a tűző napon kellett állnunk, a hátam is teljesen leégett, szóval ez a része nagyon negatív volt. De utána sikerült pont ott állnom, ahol szerettem volna. Volt a kezemben egy tábla, ami az egész koncert alatt a kezemben volt, bár előfordult, hogy lejjebb engedtem vagy csak fél oldalasan tartottam. Igazából végig táncoltam, nagyon beleéltem magam, Gerővel énekeltünk is, és tényleg beleadtam mindent. Valószínűleg, mivel a színpadon is ezt mondta, tetszett neki az energia, szóval úgy látszik, hogy sikerült átadni neki, amilyen alapból is vagyok. Gyakoroltam itthon a táncot is, bár nem annyit, mint szerettem volna, de úgy érzem, hogy így is jól sikerült” – mesélte.
Zara Larsson választottjai valójában nem rokonok
Bár a színpadon azt mondták, Kriszti és Gergő igazából nem testvérek. A fiatal lány a videóban azt is elmagyarázta, miért állították ezt akkor.
„Mi Gerővel nem vagyunk testvérek, ezt viccből mondtam, mert amikor ott camp-eltünk már a színpadnál, egymás mellé kerültünk és elkezdtünk beszélgetni. Akkor mondta, hogy majdnem annyi idős mint én, az én öcsém pedig pont annyi idős, mint ő, de ők annyira nem szeretnek koncertre járni, ezért mondtam, hogy kicserélhetnénk és lehetne ő az öcsém. Csakhogy amikor fent voltunk a színpadon, elkezdtek minket így összeboronálni, ezért mondtam viccből, hogy ő a testvérem, csakhogy annyira nem jó az angolom, és lehet el tudtam volna mondani, de abban a helyzetben inkább nem kezdtem el kimagyarázni, hogy igazából nem a testvérem” – részletezte Kriszti.