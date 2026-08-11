Ma este Zara Larsson robbantja be a Sziget Fesztivált: íme 5+1 érdekesség, amit biztos nem tudtál róla

A Sziget Fesztivál 1. napjának főfellépője Zara Larsson lesz, amit a magyar rajongók már tűkön ülve várnak. És persze kétség sem fér hozzá, hogy a svéd bombázó hatalmas bulit fog csapni a nagyszínpadon, ám erre még negyed 8-ig várni kell. De, hogy a várakozás se teljesen unalmasan, összegyűjtöttünk hat olyan érdekességet a szőke szépségéről, amit talán nem is gondoltál volna, ugyanis Zara Larsson karrierje és élete cseppet sem hétköznapi.

Zara Larsson ma este lép fel a Sziget Fesztiválon, hatalmas bulit várnak a rajongók (Fotó: Getty Images)

Zara Larsson kora ellenére már közel húsz éve van a zeneiparban, igen jól olvastad, ugyanis a mindössze 28 éves énekesnő 10 éves korában nyerte meg a Got Talent tehetségkutató svéd verzióját, így szinte az egész világon felfigyeltek rá. A fináléban ráadásul egy igen nehéz dalt, Celine Dion My Heart Will Go On-ját énekelte. Végül azonban kissé lelassult a karrierje, „csak” 14 évesen kapott lemezszerződést, így attól rettegett, hogy már azelőtt véget ért a pályája, hogy valójában elkezdődött volna.

Zara Larsson Elvis akart lenni

Az énekesnő kislányként annyira biztos volt a dolgában, hogy édesanyjának rendszeresen azt mondogatta, hogy ő lesz a következő Elvis. És bár a rock and roll királya címet nem sikerült megszereznie, a világhír végül meglett. Másik nagy példaképe egyébként Beyoncé, akinek színpadi jelenléte és előadóművészete folyamatosan inspirálja Zara munkásságát, így bizonyára a Szigeten is hatalmas show-ra számíthatunk.

Zara Larsson setlistjéről sosem hiányozhat a Lush Life és a Symphony, bár utóbbi nem is az énekesnő dala eredetileg, hanem a Clean Bandit-é, mégis ez az egyik legismertebb száma (Fotó: Getty Images via AFP)

Zara Larsson dalait újra felkapták

Bár az énekesnő szerzeményei leginkább a mostanság sokat emlegetett 2015-16-os években élték virágkorukat, tavaly év végén újra felkaptak néhányat közülük. A Lush Life tavaly év vége felé vált virálissá a TikTok-on egy táncos trend miatt, így az eredetileg 2015-ös dal ismét felkerült a Spotify globális napi listáira, ahol egészen a 4. helyig eljutott. Emellé érkezett meg Zara Larsson Midnight Sun albuma tavaly, amit szintén felkaptak idén év elején, így mondhatni az énekesnő most második áttörését éli.

Zara Larsson párja nem mehet Amerikába

Az énekesnő és párja, Lamin Holmén gyakran dolgoznak együtt, sőt a Talk About Love videóklipben látható is, ugyanis a férfi táncosként és koreográfusként tevékenykedik, de az amerikai turnékra nem kísérheti el kedvesét. Hatéves kapcsolatuk alatt ugyanis Zara már többször is koncertezett az Egyesült Államokban, de Lamin egy korábbi marihuána ügyben kapott ítélete miatt nem utazhat be az országba, annak ellenére, hogy már nyilvántartásban sincs az eset.