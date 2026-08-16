Zimány Linda idén kihagyta a Sziget Fesztivált - Elárulta, hogy miért

Zimány Linda számára az elmúlt években szinte már hagyománnyá vált, hogy ellátogat a Sziget Fesztiválra, idén azonban kivételesen kihagyta a rendezvényt. Az egyik legfontosabb szempont ezúttal az volt, hogy a fellépők között nem talált olyan előadót, aki közel állt hozzá.
Zimány Linda Sziget Fesztiválról: A jegy így se olcsó
„Az elmúlt években mindig kilátogattunk a Sziget Fesztiválra a Miamiban élő barátnőmmel, aki általában éppen ebben az időszakban szokott itthon lenni. Tavaly például három napot is kint töltöttünk, mert nagyon jó volt a fellépők névsora. Idén viszont úgy alakult, hogy egyik előadó sem állt igazán közel hozzánk, és mivel a jegyek, mint köztudott - érthető módon persze- , de nem az olcsó kategóriába tartoznak, végül úgy döntöttünk, tekintettel arra, hogy nincs a fellépők között kedvencünk, ezúttal kihagyjuk. Ettől függetlenül nagyon szeretem a Szigetet: különleges hangulata van, és számomra az is sokat ad hozzá, hogy a világ minden tájáról érkeznek emberek. Rengeteg külföldi emberrel lehet megismerkedni, és mindig azt tapasztalom, hogy nagyon nyitott, kedves a közönség” – mondta lapunknak.
Zimány Linda azonban így sem marad koncertélmény nélkül. Bár a Szigetre nem ment ki, egy jóval nagyobb szabású program kedvéért Londonba utazik: a The Weeknd koncertjére váltott jegyet, amelyre ráadásul már tavaly lecsapott. Akkor még nem sejthette, hogy az esemény éppen egybeesik a Miss Balaton döntőjével, így arról is le kell mondania.
„Szerencsére azért koncertekből idén sem maradok ki, ugyanis ma Londonba utazom a The Weeknd koncertjére, amit már nagyon várok. A jegyet még tavaly vettem, akkor azonban még nem tudtam, hogy éppen erre a szombatra esik a Miss Balaton döntője is. Így sajnos idén azon sem tudok részt venni, amit nagyon sajnálok” – tette hozzá.
Zimány Linda Strand Fesztiválra megy idén
A koncert helyszíne ráadásul különleges számára, hiszen a legendás Wembley Stadionban bulizhat majd. Linda korábban már látta élőben az énekest, így pontosan tudja, milyen élményre számíthat.
„A koncert ráadásul a Wembley Stadionban lesz, amit imádok, egészen különleges hangulata van, úgyhogy már maga a helyszín is hozzátesz az élményhez. Három éve voltam már a The Weeknd koncertjén ugyanitt és az is elképesztő élmény volt. Most folyamatosan néztem az európai turné állomásairól készült felvételeket, és azok alapján azt hiszem, ez a mostani koncert is hatalmas élmény lesz.”
A fesztiválszezonról azonban nem mondott le teljesen. Mivel Miamiban élő barátnője még a jövő héten is Magyarországon lesz, már egy balatoni rendezvényt is fontolgatnak.
„A barátnőm jövő héten még itthon lesz, így most azon gondolkodunk, hogy kilátogatunk a Strand Fesztiválra. Én még sosem voltam, de nagyon jókat hallottam róla. Ráadásul a Balatonnál rendezik, ahol idén egyelőre nem sikerült túl sok időt töltenem, úgyhogy ezt is bepótolhatnám. Úgy tűnik tehát, hogy a fesztiválélmény idén sem marad el, csak ezúttal kivételesen nem a Szigeten, hanem a Strandon.”