Zimány Linda idén kihagyta a Sziget Fesztivált - Elárulta, hogy miért

Zimány Linda számára az elmúlt években szinte már hagyománnyá vált, hogy ellátogat a Sziget Fesztiválra, idén azonban kivételesen kihagyta a rendezvényt. Az egyik legfontosabb szempont ezúttal az volt, hogy a fellépők között nem talált olyan előadót, aki közel állt hozzá.

Zimány Linda imádja a Sziget Fesztivál hangulatát, idén mégsem látogatott ki (Fotó: MW Bulvár)

Zimány Linda Sziget Fesztiválról: A jegy így se olcsó

„Az elmúlt években mindig kilátogattunk a Sziget Fesztiválra a Miamiban élő barátnőmmel, aki általában éppen ebben az időszakban szokott itthon lenni. Tavaly például három napot is kint töltöttünk, mert nagyon jó volt a fellépők névsora. Idén viszont úgy alakult, hogy egyik előadó sem állt igazán közel hozzánk, és mivel a jegyek, mint köztudott - érthető módon persze- , de nem az olcsó kategóriába tartoznak, végül úgy döntöttünk, tekintettel arra, hogy nincs a fellépők között kedvencünk, ezúttal kihagyjuk. Ettől függetlenül nagyon szeretem a Szigetet: különleges hangulata van, és számomra az is sokat ad hozzá, hogy a világ minden tájáról érkeznek emberek. Rengeteg külföldi emberrel lehet megismerkedni, és mindig azt tapasztalom, hogy nagyon nyitott, kedves a közönség” – mondta lapunknak.

Zimány Linda azonban így sem marad koncertélmény nélkül. Bár a Szigetre nem ment ki, egy jóval nagyobb szabású program kedvéért Londonba utazik: a The Weeknd koncertjére váltott jegyet, amelyre ráadásul már tavaly lecsapott. Akkor még nem sejthette, hogy az esemény éppen egybeesik a Miss Balaton döntőjével, így arról is le kell mondania.

„Szerencsére azért koncertekből idén sem maradok ki, ugyanis ma Londonba utazom a The Weeknd koncertjére, amit már nagyon várok. A jegyet még tavaly vettem, akkor azonban még nem tudtam, hogy éppen erre a szombatra esik a Miss Balaton döntője is. Így sajnos idén azon sem tudok részt venni, amit nagyon sajnálok” – tette hozzá.