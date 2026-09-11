Veszélyben Pajkaszeg: petícióval mentenék meg A mi kis falunkat

Úgy tűnik, fordulóponthoz érkezhet A mi kis falunk forgatása: a sorozatnak otthont adó Pilisszentléleken ugyanis kérdésessé válhat, hogy a stáb a jövőben is használhatja-e a település közterületeit. A helyiek egy része azonban nem szeretné, ha a produkció elköltözne, ezért petícióval próbálják elérni, hogy továbbra is náluk készülhessen a népszerű sorozat.

Csuja Imre alakítja A mi kis falunkban Pajkaszeg polgármesterét (Fotó: RTL)

A mi kis falunk sorozat helyszíne veszélybe került

A Pajkaszeget megformáló Pilisszentlélek közigazgatásilag Esztergomhoz tartozik, és az önkormányzat korábban arról tájékoztatott, hogy az idei esztendő után várhatóan nem adnak több engedélyt a közterületi forgatásokra. Ez komoly változást jelentene a sorozat életében, hiszen a produkció évek óta a falu utcáit, házait és környezetét használja a történet háttereként.

A forgatások idővel a település mindennapjainak részévé váltak, és nemcsak a képernyő előtt ülő közönség figyelmét irányították Pilisszentlélekre. A sorozat miatt az ország számos pontjáról érkeznek látogatók, akik kíváncsiak a jól ismert helyszínekre, így a produkció komoly turisztikai érdeklődést is generált.

A népszerűségnek ugyanakkor voltak árnyoldalai is. A forgatásokkal járó zaj, a megnövekedett autóforgalom, illetve az, hogy bizonyos területeket időszakosan nem lehetett szabadon használni, egyes helyieknek kellemetlenséget okozott. Bár az önkormányzat nem részletezte, pontosan milyen okok vezettek a közterületi forgatások jövőbeli korlátozásának tervéhez, ezek a problémák minden bizonnyal szerepet játszhatnak a kialakult helyzetben.

Most azonban azok is hallatják a hangjukat, akik kifejezetten szeretnék, ha a stáb maradna. Petíció indult annak érdekében, hogy a döntéshozók vizsgálják felül a terveket, és a sorozat továbbra is Pilisszentléleken készülhessen. A kezdeményezés támogatói úgy látják, a produkció távozása nemcsak egy népszerű forgatási helyszín elvesztését jelentené, hanem a település számára is komoly visszalépést.

A sorozatban számos ismert színész játszik, köztük Szabó Győző is (Fotó: RTL)

Pilisszentlékek lakossága megszerette a forgatásokat

A helyiek szerint a sorozatnak köszönhetően Pilisszentlélek sokkal ismertebbé vált, miközben az ide érkező turisták a helyi életre és a településre is felhívták a figyelmet. Egy helybéli szerint éppen ezért nehéz megérteni, miért kellene megszüntetni a forgatásokat.

Tök jó, amióta itt vannak szerintem. Megszoktuk, legalább van itt néha a faluban valami. Régen azt akarták, hogy legyen turizmus. Na, most itt a turizmus. Akkor mi a gond?

– tette fel a kérdést egy ott élő.