Kiborult A Nagy Ő sztárja: eltiltották tőle az unokáját, a gyámhatósághoz ment

50 évesen nagymama lett A Nagy Ő sztárja, Szabó Melinda. Csakhogy nem felhőtlen az öröm, azt állítja ugyanis, hogy lánya, Patrícia és annak férje ellehetetlenítette őt a most két hónapos unokájától, Olíviától. A lánya ezzel szemben azt mondja, az anyja viselkedése miatt nem engedi, hogy láthassa az unokát.
A Nagy Ő sztárja, Szabó Melinda kálváriája
– Hatalmas volt a boldogságom, amikor megtudtam, hogy nagymama leszek, de hamar vége lett ennek az állapotnak. A lányommal, Patríciával nagyon jóban voltunk, végig támogattam a terhesség alatt, együtt vártuk a babát. Januárban közölte velem, hogy kismama, én pedig azt mondtam neki, ez a legjobb hír a világon. Készültem én is, rengeteg mindent vettem az unokámnak, jó nagymamája szerettem volna lenni.
Melinda azt mondja, még közvetlenül a szülés előtt is együtt készültek a baba érkezésére, ennek ellenére hirtelen minden rosszra fordult.
– Két nappal a szülés előtt még együtt ültünk a testvérével egy cukrászdában. Simogattuk a hasát, nevettünk, tudtuk, hogy két nap múlva be kell mennie, mert beindítják a szülést. Órákig együtt voltunk, ruhákat vásároltunk. Másnap pedig letiltott, egyik pillanatról a másikra kilépett az életemből. Természetesen nem értettem, mi történt, így írtam a vejemnek, hogy adjon magyarázatot. Azt válaszolta, tartsam tiszteletben, hogy nem szeretnék, ha az életük része lennék. Csak annyit kérdeztem, miért, hiszen nem csináltam semmit, és csak szeretném látni az unokámat
– mesélte Melinda, aki a kislány megszületése után találkozhatott a babával, de csak rövid időre, ezért lépett.
– Két hónapig könyörögtem, emésztettem magam, hogy mitévő legyek. Nem akartam elmenni hozzájuk, mert nem tudtam, mi lesz. Végül megírtam a férjének, hogy ez az utolsó próbálkozásom, szeretném látni az unokámat. Nem változott a helyzet, ezért úgy döntöttem, hivatalos útra terelem az ügyet. Elmentem a gyámhivatalba, és kérelmeztem a láthatást. Két hét múlva volt az első meghallgatás, és az a döntés született, hogy felügyelet mellett találkozhatok a kislánnyal havonta kétszer a hivatal épületében – mesélte.
Szabó Melinda lánya, Patrícia a Blikknek azt nyilatkozta a helyzetről, hogy sosem volt jó viszonyban az édesanyjával, aki ráadásul csúnyán viselkedik vele és a férjével, ezért is döntött úgy, hogy nem láthatja a babát.
Erre ő a gyámügyön feljelentett! Sokszor kapott lehetőséget, hogy ezt a kapcsolatot normalizálja, de mindig visszaélt ezzel. Nekem pedig erre ráment a mentális egészségem. Családsegítő keretein belül elvileg láthatja majd, mert joga van a nagyszülői láthatáshoz. Nem értem, hogy én, mint szülő, miért nem dönthetem el, kit engedek a kislányom közelébe...