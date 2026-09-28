Kiborult A Nagy Ő sztárja: eltiltották tőle az unokáját, a gyámhatósághoz ment

50 évesen nagymama lett A Nagy Ő sztárja, Szabó Melinda. Csakhogy nem felhőtlen az öröm, azt állítja ugyanis, hogy lánya, Patrícia és annak férje ellehetetlenítette őt a most két hónapos unokájától, Olíviától. A lánya ezzel szemben azt mondja, az anyja viselkedése miatt nem engedi, hogy láthassa az unokát.

A Nagy Ő sztárja mindent megtett, hogy láthass unokáját

Fotó: Fotó: TV2 / Fotó: TV2

A Nagy Ő sztárja, Szabó Melinda kálváriája

– Hatalmas volt a boldogságom, amikor megtudtam, hogy nagymama leszek, de hamar vége lett ennek az állapotnak. A lányommal, Patríciával nagyon jóban voltunk, végig támogattam a terhesség alatt, együtt vártuk a babát. Januárban közölte velem, hogy kismama, én pedig azt mondtam neki, ez a legjobb hír a világon. Készültem én is, rengeteg mindent vettem az unokámnak, jó nagymamája szerettem volna lenni.

Melinda azt mondja, még közvetlenül a szülés előtt is együtt készültek a baba érkezésére, ennek ellenére hirtelen minden rosszra fordult.

– Két nappal a szülés előtt még együtt ültünk a testvérével egy cukrászdában. Simogattuk a hasát, nevettünk, tudtuk, hogy két nap múlva be kell mennie, mert beindítják a szülést. Órákig együtt voltunk, ruhákat vásároltunk. Másnap pedig letiltott, egyik pillanatról a másikra kilépett az életemből. Természetesen nem értettem, mi történt, így írtam a vejemnek, hogy adjon magyarázatot. Azt válaszolta, tartsam tiszteletben, hogy nem szeretnék, ha az életük része lennék. Csak annyit kérdeztem, miért, hiszen nem csináltam semmit, és csak szeretném látni az unokámat

– mesélte Melinda, aki a kislány megszületése után találkozhatott a babával, de csak rövid időre, ezért lépett.

– Két hónapig könyörögtem, emésztettem magam, hogy mitévő legyek. Nem akartam elmenni hozzájuk, mert nem tudtam, mi lesz. Végül megírtam a férjének, hogy ez az utolsó próbálkozásom, szeretném látni az unokámat. Nem változott a helyzet, ezért úgy döntöttem, hivatalos útra terelem az ügyet. Elmentem a gyámhivatalba, és kérelmeztem a láthatást. Két hét múlva volt az első meghallgatás, és az a döntés született, hogy felügyelet mellett találkozhatok a kislánnyal havonta kétszer a hivatal épületében – mesélte.