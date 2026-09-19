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Ábel Anita

Ábel Anita meglepő vallomást tett: „Én nagyon sokáig haragudtam a szüleimre”

21 perce
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Őszinte vallomást tett a műsorvezető. Ábel Anita elárulta, most már egészen másképp látja szülei egykori döntéseit.
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Ábel Anitakapcsolatszülő gyermek

Ábel Anita őszintén beszélt arról, hogyan változott meg az évek során a szüleivel kapcsolatos gondolkodása. A színésznő-műsorvezető a Csak Szabadon című podcastban vallotta be, hogy sokáig sértettség és harag volt benne, mára azonban ezt már teljesen másképp látja.

Ábel Anita zöld ingben és fekete bőrnadrágban áll és mosolyog.
Ábel Anita lánya elengedéséről is vallott (Fotó: RTL)

Ábel Anita: „Nem kell rájuk haragudni”

Ábel Anita szerint az idő és az önismeret sok mindent átértékelt benne. Ahogy egyre többet gondolkodott a saját reakcióin és azon, hogyan működik szülőként, megértette, hogy a szülei sem tudtak mindig úgy reagálni vagy szeretetet adni, ahogyan ő akkor szerette volna.

Én nagyon sokáig haragudtam a szüleimre. Vagy volt bennem ilyen sértettség velük kapcsolatban. És valószínűleg ahogy öregszem, és egyre jobban beleástam magam a saját reakcióimba bizonyos helyzetekben, most már ki tudom azt mondani, hogy a szüleink azon a tudás szinten voltak, amit akkor tudtak adni, és ezért nem kell rájuk haragudni.

A színésznő azt is megfogalmazta, ma már azt is látja, hogy a szülei miként szerették őt:

Ábel Anita fekete ruhában és piros magassarkúban ül egy széken.
Ábel Anita már másképp látja szülei döntéseit  (Fotó: MW)

Ők akkor azt tudták, az ő tudásuk az volt, a döntéseik ezekből a tapasztalásokból adódtak. És szerettek, csak nem biztos, hogy úgy, ahogy akkor én szerettem volna.

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Ábel Anita saját anyasága is segített abban, hogy más szemmel nézzen vissza a múltra. Korábban arról is beszélt, hogy lányát, Lucát sem mindig könnyű elengednie, miközben tudja, hogy neki is meg kell adnia a lehetőséget az önálló életre. Most pedig már azt is elképzelhetőnek tartja, hogy egyszer a saját lánya gondol majd hasonlóan az ő nevelésére.

Lehet, hogy majd 20 év múlva ül a lányom valahol és ugyanezt mondja. Talán azért kell megbocsájtóbbnak lenni, mert ők tényleg a tudásuk legjavát adták, csak az ő tudásuk eddig tartott

 – nyilatkozta Ábel Anita, akinek a vallomásból az is kirajzolódik, hogy számára az elfogadás nem azt jelenti, hogy minden múltbeli sérelmet meg nem történté kell tenni. Inkább azt, hogy felnőttként már képes megérteni a szülei döntéseinek hátterét, és elfogadni azt, hogy ők is a saját lehetőségeik és tudásuk határain belül próbáltak helytállni.

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