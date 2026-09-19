Ábel Anita meglepő vallomást tett: „Én nagyon sokáig haragudtam a szüleimre”

Ábel Anita őszintén beszélt arról, hogyan változott meg az évek során a szüleivel kapcsolatos gondolkodása. A színésznő-műsorvezető a Csak Szabadon című podcastban vallotta be, hogy sokáig sértettség és harag volt benne, mára azonban ezt már teljesen másképp látja.
Ábel Anita: „Nem kell rájuk haragudni”
Ábel Anita szerint az idő és az önismeret sok mindent átértékelt benne. Ahogy egyre többet gondolkodott a saját reakcióin és azon, hogyan működik szülőként, megértette, hogy a szülei sem tudtak mindig úgy reagálni vagy szeretetet adni, ahogyan ő akkor szerette volna.
Én nagyon sokáig haragudtam a szüleimre. Vagy volt bennem ilyen sértettség velük kapcsolatban. És valószínűleg ahogy öregszem, és egyre jobban beleástam magam a saját reakcióimba bizonyos helyzetekben, most már ki tudom azt mondani, hogy a szüleink azon a tudás szinten voltak, amit akkor tudtak adni, és ezért nem kell rájuk haragudni.
A színésznő azt is megfogalmazta, ma már azt is látja, hogy a szülei miként szerették őt:
Ők akkor azt tudták, az ő tudásuk az volt, a döntéseik ezekből a tapasztalásokból adódtak. És szerettek, csak nem biztos, hogy úgy, ahogy akkor én szerettem volna.
Ábel Anita saját anyasága is segített abban, hogy más szemmel nézzen vissza a múltra. Korábban arról is beszélt, hogy lányát, Lucát sem mindig könnyű elengednie, miközben tudja, hogy neki is meg kell adnia a lehetőséget az önálló életre. Most pedig már azt is elképzelhetőnek tartja, hogy egyszer a saját lánya gondol majd hasonlóan az ő nevelésére.
Lehet, hogy majd 20 év múlva ül a lányom valahol és ugyanezt mondja. Talán azért kell megbocsájtóbbnak lenni, mert ők tényleg a tudásuk legjavát adták, csak az ő tudásuk eddig tartott
– nyilatkozta Ábel Anita, akinek a vallomásból az is kirajzolódik, hogy számára az elfogadás nem azt jelenti, hogy minden múltbeli sérelmet meg nem történté kell tenni. Inkább azt, hogy felnőttként már képes megérteni a szülei döntéseinek hátterét, és elfogadni azt, hogy ők is a saját lehetőségeik és tudásuk határain belül próbáltak helytállni.