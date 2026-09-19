Ábel Anita meglepő vallomást tett: „Én nagyon sokáig haragudtam a szüleimre”

Ábel Anita őszintén beszélt arról, hogyan változott meg az évek során a szüleivel kapcsolatos gondolkodása. A színésznő-műsorvezető a Csak Szabadon című podcastban vallotta be, hogy sokáig sértettség és harag volt benne, mára azonban ezt már teljesen másképp látja.

Ábel Anita lánya elengedéséről is vallott (Fotó: RTL)

Ábel Anita: „Nem kell rájuk haragudni”

Ábel Anita szerint az idő és az önismeret sok mindent átértékelt benne. Ahogy egyre többet gondolkodott a saját reakcióin és azon, hogyan működik szülőként, megértette, hogy a szülei sem tudtak mindig úgy reagálni vagy szeretetet adni, ahogyan ő akkor szerette volna.

Én nagyon sokáig haragudtam a szüleimre. Vagy volt bennem ilyen sértettség velük kapcsolatban. És valószínűleg ahogy öregszem, és egyre jobban beleástam magam a saját reakcióimba bizonyos helyzetekben, most már ki tudom azt mondani, hogy a szüleink azon a tudás szinten voltak, amit akkor tudtak adni, és ezért nem kell rájuk haragudni.

A színésznő azt is megfogalmazta, ma már azt is látja, hogy a szülei miként szerették őt:

Ábel Anita már másképp látja szülei döntéseit (Fotó: MW)