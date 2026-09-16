Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Újabb kárpátaljai magyar katona halt meg az orosz–ukrán háborúban

Agárdi Szilvi

Agárdi Szilvi kórházba került: „Nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar elkövetkezik ez a dolog... a betegség nem válogat”

17 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Kényszerpihenőre szorult az énekesnő. Agárdi Szilvi a kórházi ágyáról üzent követőinek, mivel sajnos a fellépéseit is le kellett mondania.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Agárdi Szilvibetegségkórház

A látássérült énekesnő és esélyegyenlőségi aktivista közvetlenül a kórházi ágyából jelentkezett be követőihez. Agárdi Szilvi a TikTok-oldalán osztotta meg a szomorú hírt, miszerint egy váratlan betegség miatt kénytelen volt lemondani a soron következő fellépéseit, és hosszabb kényszerpihenőre kényszerült.

Aggódnak a rajongók a látássérült Agárdi Szilviért.
Agárdi Szilvi betegsége: Egyelőre nem lehet tudni, miért került kórházba (Fotó: MW archív)

Ezt üzeni Agárdi Szilvi a követőinek

Szilvi rövid videójában elárulta, hogy már régóta nem feküdt kórházban, így most rendkívül furcsa számára ez a kiszolgáltatott helyzet.

Azt hiszem, hogy most egy időre kényszerpihenőre szorultam, mert hát a betegség nem válogat, hogy mikor érkezik. Nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar elkövetkezik ez a dolog. Nagyon régen voltam kórházban, talán még pici gyerekként, így egészen furcsa most ezt felnőttként megélni

– kezdte az énekesnő, majd azokhoz szólt, akik részt vettek volna a soron következő fellépésein.

Összefogott a szakma Dorogi Barbaráért – jótékonysági gálát rendeznek a színművész gyógyulásáért
Megható vallomást tett Weisz Fanni: Gyerekként azt hitte, a halló embereknek különleges képességük van
Újabb részleteket árult el házasságáról Agárdi Szilvi
Agárdi Szilvi a kórházi ágyáról szólt a követőihez.
Agárdi Szilvi a Nemzeti Lovas Színház rendszeres fellépője (Fotó: MEDIAWORKS)

De azoknak a megértését kérném, akik jöttek volna most a fellépésekre a hétvégén, mert biztosan nem tudok most jelen lenni. A gyógyulásra kell koncentrálnom, és arra, hogy megtudjuk és felderítsük, hogy mi a probléma gyökere. Most pihennem és gyógyulnom kell

 – jelentette ki Agárdi Szilvi. Bízunk benne, hogy hamarosan kiderül, mi áll a hirtelen rosszullét hátterében, és Szilvi erősebben tér vissza a színpadra, mint valaha. Lapunk mielőbbi jobbulást és rengeteg erőt kíván neki az elkövetkező napokhoz!

@szilviaagardi

Kórházba kerültem, de tudom, hogy jó kezekben leszek és fény derül a próbléma gyökerére. 😊 Kérlek Benneteket, hogy az elmaradt fellépések miatt ne csüggedjetek, bepótoljuk.

♬ eredeti hang - Agárdi Szilvia
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!