Agárdi Szilvi kórházba került: „Nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar elkövetkezik ez a dolog... a betegség nem válogat”

A látássérült énekesnő és esélyegyenlőségi aktivista közvetlenül a kórházi ágyából jelentkezett be követőihez. Agárdi Szilvi a TikTok-oldalán osztotta meg a szomorú hírt, miszerint egy váratlan betegség miatt kénytelen volt lemondani a soron következő fellépéseit, és hosszabb kényszerpihenőre kényszerült.

Agárdi Szilvi betegsége: Egyelőre nem lehet tudni, miért került kórházba (Fotó: MW archív)

Ezt üzeni Agárdi Szilvi a követőinek

Szilvi rövid videójában elárulta, hogy már régóta nem feküdt kórházban, így most rendkívül furcsa számára ez a kiszolgáltatott helyzet.

Azt hiszem, hogy most egy időre kényszerpihenőre szorultam, mert hát a betegség nem válogat, hogy mikor érkezik. Nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar elkövetkezik ez a dolog. Nagyon régen voltam kórházban, talán még pici gyerekként, így egészen furcsa most ezt felnőttként megélni

– kezdte az énekesnő, majd azokhoz szólt, akik részt vettek volna a soron következő fellépésein.