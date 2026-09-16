Agárdi Szilvi kórházba került: „Nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar elkövetkezik ez a dolog... a betegség nem válogat”

A látássérült énekesnő és esélyegyenlőségi aktivista közvetlenül a kórházi ágyából jelentkezett be követőihez. Agárdi Szilvi a TikTok-oldalán osztotta meg a szomorú hírt, miszerint egy váratlan betegség miatt kénytelen volt lemondani a soron következő fellépéseit, és hosszabb kényszerpihenőre kényszerült.
Ezt üzeni Agárdi Szilvi a követőinek
Szilvi rövid videójában elárulta, hogy már régóta nem feküdt kórházban, így most rendkívül furcsa számára ez a kiszolgáltatott helyzet.
Azt hiszem, hogy most egy időre kényszerpihenőre szorultam, mert hát a betegség nem válogat, hogy mikor érkezik. Nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar elkövetkezik ez a dolog. Nagyon régen voltam kórházban, talán még pici gyerekként, így egészen furcsa most ezt felnőttként megélni
– kezdte az énekesnő, majd azokhoz szólt, akik részt vettek volna a soron következő fellépésein.
De azoknak a megértését kérném, akik jöttek volna most a fellépésekre a hétvégén, mert biztosan nem tudok most jelen lenni. A gyógyulásra kell koncentrálnom, és arra, hogy megtudjuk és felderítsük, hogy mi a probléma gyökere. Most pihennem és gyógyulnom kell
– jelentette ki Agárdi Szilvi. Bízunk benne, hogy hamarosan kiderül, mi áll a hirtelen rosszullét hátterében, és Szilvi erősebben tér vissza a színpadra, mint valaha. Lapunk mielőbbi jobbulást és rengeteg erőt kíván neki az elkövetkező napokhoz!