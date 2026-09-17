"Az első 48 órában egy falatot sem ehettem" – Agárdi Szilvi elárulta, miért került kórházba

Mint arról szerdán beszámoltunk, kórházi ágyából üzent követőinek Agárdi Szilvi. A látássérült énekesnő és esélyegyenlőségi aktivista a TikTok-oldalán osztotta meg a szomorú hírt, miszerint egy hirtelen jött betegség miatt kénytelen hosszabb kényszerpihenőre vonulni, így a közelgő fellépéseit is lemondta.

Agárdi Szilvi elárulta, hogy miért került kórházba. Fotó: MW archív

Agárdi Szilvi elárulta, hogy miért került kórházba

Bár az énekesnő nem osztott meg mindent az állapotáról, a Blikknek részletesebben is kifejtette, miért került kórházba.

Még vizsgálják, pontosan mi a diagnózis, egyelőre csak annyit szeretnék elmondani, hogy hasi problémáról van szó. Hasi fájdalmak miatt döntöttem úgy, hogy hétfő este elmegyek a sürgősségire. Ott azt mondták, innen már nincs se előre, se hátra, mert látták, hogy komolyabb a baj, ezért befektettek a kórházba

– mondta Szilvi, akire a kivizsgálás mellett most egy szigorú diéta vár. "Az első 48 órában egy falatot sem ehettem, eddig ez volt a legnehezebb része az egésznek! Még most sem ehetek, csak kekszet" – árulta el.

Szerencsére családja végig mellette áll a nehézségek közepette is.

Minden nap meglátogat a férjem és a szüleim is, úgyhogy a körülményekhez képest jól érzem magam. Nagyon kedvesek az ápolók, az orvosok pedig rendkívül precízek és figyelmesek. A kórházban is nagyon kedvesen fogadnak, sokan felismernek, és kérdezik: "Szilvia, jaj, mi történt, mi a baja?"

Az énekesnő több koncertjét is lemondta állapota miatt, de rajongóit megnyugtatta, hogy a jövőben be fogja őket pótolni.