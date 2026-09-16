Nagy bejelentést tett Ákos a betegsége után: szeptemberben érkezik az új albuma

Örömhírt osztott meg rajongóival Kovács Ákos: szeptember 29-én jelenik meg legújabb lemeze, amely a Karácsony – Az ünnep dalai címet kapta. Az Index beszámolója szerint az album bemutatóját aznap tartják a Magyar Zene Házában.

Új fejezet kezdődik Ákos életében.

Fotó: Máté Krisztián / hot! magazin/Máté Krisztián

Megvan Ákos visszatérésének első fontos állomása

A karácsonyi kiadványon összesen 15 dal szerepel majd. Ezek közül tízet Ákos már korábban előadott, az áprilisi fellépésekről pedig videófelvétel is készült. A teljes album azonban csak szeptember végén válik elérhetővé.

Az új lemez különösen fontos állomás lehet az énekes számára, aki július elején jelentette be, hogy egy tavaszi rutinvizsgálaton rosszindulatú pajzsmirigydaganatot diagnosztizáltak nála. Ákos addigra már átesett a szükséges műtéten, állapota stabil volt, felépülése érdekében azonban valamennyi nyári koncertjét lemondta.

A zenész később arról beszélt, hogy egy korábban halogatott szűrővizsgálatnak köszönhetően még időben felismerték a betegséget. A nehéz időszakban családja, barátai és az imádságos közösség támogatása is sokat jelentett számára.

Ákos reményei szerint december 12-én, az év végi Aréna-koncertjén már újult erővel állhat közönsége elé. A szeptemberben érkező karácsonyi album így a színpadi visszatérés egyik első fontos állomása lehet.