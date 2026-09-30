Ugyanabban a kórteremben feküdt Ákos, ahol az édesapja meghalt – sorsszerű dráma a kórházban

Júliusban egyetlen rövid közlemény sokkolta az országot: Kovács Ákos betegségre hivatkozva lemondta az összes nyári fellépését. A döntést hetekig rengeteg aggodalom övezte, miközben a háttérben a zenész élete egyik legnehezebb küzdelmét vívta. Hosszú hallgatás után a TV2 Aktívban szólalt meg a megpróbáltatásokról, őszintén feltárva pajzsmirigyrákos megbetegedésének és az azt követő életmentő műtétnek a történetét.

Kovács Ákos betegségének sokkoló részletiről vallott (Fotó: Mediaworks)

Kovács Ákos rettegett attól, hogy örökletes a baj

A diagnózis nem csupán a jelennel való szembenézést kényszerítette ki, hanem régi, mélyen gyökerező félelmeket is felszínre hozott. Édesanyja emléke végigkísérte ezeket a nehéz heteket, aki tragikusan korán, mindössze 54 évesen hunyt el, több mint egy évtizedes küzdelem után: „Édesanyám nagyon korán, 54 évesen halt meg több mint 10 évnyi küzdelem után, amit a rákkal folytatott” – idézte fel a múltat Ákos. Ez a gondolat, hogy egy napon őt is utolérheti a baj, mindig ott zizegett a háttérben. Amikor pedig a betegség valósággá vált, a zenész számára a bizonytalanság egyik legfájóbb pontja a hangja elvesztésétől való félelem volt. „Volt egy pánikszerű időszakom, amikor minden függő dalt be akartam fejezni” – ismerte be, utalva azokra a kétségekkel teli napokra, amikor még nem lehetett tudni, képes lesz-e valaha újra énekelni.

A felkészülés a műtétre és a bizonytalan kimenetelű helyzetre a családot is komoly megpróbáltatás elé állította.



A gyerekeimmel meg kellett beszélni, hogy ez egy új élethelyzet, nem tudjuk, mi lesz a vége. Nekem a jóisten olyan sorsot szánt, hogy mélyen belemerülök abba, amit csinálok, lehet, hogy ezért az ember kevésbé figyel oda a hétköznapi dolgokra. Sokat tanultam ebből a helyzetből, például azt, hogy milyen összetartó a családom, milyen fantasztikusak a barátaim, tudom pontosan, hogy kire számíthatok

– fogalmazott őszintén.