Ugyanabban a kórteremben feküdt Ákos, ahol az édesapja meghalt – sorsszerű dráma a kórházban

Júliusban egyetlen rövid közlemény sokkolta az országot: Kovács Ákos betegségre hivatkozva lemondta az összes nyári fellépését. A döntést hetekig rengeteg aggodalom övezte, miközben a háttérben a zenész élete egyik legnehezebb küzdelmét vívta. Hosszú hallgatás után a TV2 Aktívban szólalt meg a megpróbáltatásokról, őszintén feltárva pajzsmirigyrákos megbetegedésének és az azt követő életmentő műtétnek a történetét.
Kovács Ákos rettegett attól, hogy örökletes a baj
A diagnózis nem csupán a jelennel való szembenézést kényszerítette ki, hanem régi, mélyen gyökerező félelmeket is felszínre hozott. Édesanyja emléke végigkísérte ezeket a nehéz heteket, aki tragikusan korán, mindössze 54 évesen hunyt el, több mint egy évtizedes küzdelem után: „Édesanyám nagyon korán, 54 évesen halt meg több mint 10 évnyi küzdelem után, amit a rákkal folytatott” – idézte fel a múltat Ákos. Ez a gondolat, hogy egy napon őt is utolérheti a baj, mindig ott zizegett a háttérben. Amikor pedig a betegség valósággá vált, a zenész számára a bizonytalanság egyik legfájóbb pontja a hangja elvesztésétől való félelem volt. „Volt egy pánikszerű időszakom, amikor minden függő dalt be akartam fejezni” – ismerte be, utalva azokra a kétségekkel teli napokra, amikor még nem lehetett tudni, képes lesz-e valaha újra énekelni.
A felkészülés a műtétre és a bizonytalan kimenetelű helyzetre a családot is komoly megpróbáltatás elé állította.
A gyerekeimmel meg kellett beszélni, hogy ez egy új élethelyzet, nem tudjuk, mi lesz a vége. Nekem a jóisten olyan sorsot szánt, hogy mélyen belemerülök abba, amit csinálok, lehet, hogy ezért az ember kevésbé figyel oda a hétköznapi dolgokra. Sokat tanultam ebből a helyzetből, például azt, hogy milyen összetartó a családom, milyen fantasztikusak a barátaim, tudom pontosan, hogy kire számíthatok
– fogalmazott őszintén.
A lánya egyből hazarepült Olaszországból
A legnehezebb pillanatokban a családi kötelékek ereje mutatta meg magát a legtisztábban. Anna lánya éppen Olaszországban tanult, amikor telefonon kereste édesapját:
Anna lányom ösztöndíjjal épp Firenzében tanult, fölhívott, hogy küldjek pénzt a lakbérre, és megkérdezte, hogy vagyok. Akkor éppen aktuális volt ez a probléma, és nem akartam hazudni neki. Mondtam, hogy helyzet van, édesanyáddal fölhívunk, és hosszabban el fogunk beszélni – addig faggatott, hogy nem tudtam magamban tartani, és mondtam, hogy ez a helyzet. Csend a telefon másik végén, és azt mondta: most azonnal indulok haza
– emlékezett vissza Ákos. A beavatkozás napján másik lánya, Kata kísérte jelenlétével: ő látta, ahogyan kihozzák a műtőből.
Édesapját ugyanott ápolták, mint őt
A kórházi tartózkodás különös, sorsszerű párhuzamot is tartogatott számára: „A jóisten úgy rendezte, hogy arra az osztályra, abba a szobába kerültem, mint édesapám” – mondta elcsendesedve, felidézve azt a kórtermet, ahol korábban édesapját is ápolták, akit sajnos elveszített. A sikeres beavatkozást követően az énekes bizakodva tekint a jövőbe.
„Nincs baj. Azt hiszem, teljesen jól vagyok, ezt a történetet szeretném lezárni, minden jel arra mutat, hogy nincs komolyabb komplikáció” – jelentette ki megkönnyebbülten.
Ákos koncertje nem marad el
Ákos már a jövőbeli feladataira összpontosít, javában készül a decemberi Aréna-koncertjére, emellett egy 15 dalból álló karácsonyi albummal is meglepi közönségét. A lemezen két teljesen új szerzemény is helyet kap, amelyek hangszeres sávjait maga játszotta fel a stúdióban, bebizonyítva, hogy alkotói kedve és energiája töretlen maradt.