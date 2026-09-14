Itt a vége: húsz év után válik a Reacher sztárja és felesége

A közösségi médiában jelentette be a Reacher sztárja, hogy húsz év után véget ért a házassága. Alan Ritchson és felesége, Catherine Ritchson egy közös Instagram-bejegyzésben számolt be arról, hogy a válás mellett döntöttek, mialatt hangsúlyozták, a szakítás ténye semmit sem változtat azon a szereteten és tiszteleten, amit továbbra is éreznek egymás iránt.

Szakított Alan Ritchson és felesége, Catherine Ritchson / Fotó: DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Húsz év után válik Alan Ritchson

Húsz év együttlét után Cattel úgy döntöttünk, hogy véget vetünk a házasságunknak, és más módon folytatjuk egymás mellett. Együtt nőttünk fel. Közösen építettünk fel egy életet és alapítottunk családot, mialatt három hihetetlen fiút nevelünk, akik mindig is a világunk középpontjában állnak majd

- utaltak három gyermekükre, Calemre, Edanra és Amoryba.

A legjobb ajándék, amit egymásnak – és a fiainknak – adhatunk most, az a barátság, a kedvesség és az elkötelezettség, hogy a lehető legerősebb szülőtársak legyünk

- tették hozzá az Instagram-bejegyzésben, amely alatt letiltották a hozzászólásokat. Azt is kérték mindenkitől, a jelenlegi helyzetben tartsák tiszteletben a családjuk magánéletét.

Köszönjük, hogy támogattok minket, miközben továbbra is a családunk egészségét és boldogságát helyezzük előtérbe

- zárták a bejelentést.

A TMZ egyébként egy bírósági dokumentumokra hivatkozva azt írta, a színész már decemberben beadta a válókeresetet, márciusban azonban a pár kibékült, mielőtt a közelmúltban arra jutottak volna, végleg elengedik egymás kezét - írja a People.

A sztár még a középiskolába ismerte meg későbbi feleségét, akivel ezután akkor találkoztak ismét, amikor Catherine a Floridai Egyetemre járt, míg Ritchson egy modellfotózás miatt Miamiba látogatott. A pár 2006. május 12-én házasodott össze, és bár igyekeztek távol tartani a magánéletüket a reflektorfénytől, időnként megosztottak néhány részletet. 2025-ben például a 19. házassági évfordulójuk alkalmából a színész egy videóval és néhány szívmelengető sort osztott meg a közösségi oldalán:

Én vagyok a legszerencsésebb ember a világon. Az, hogy felépíthettem a házasságunk és a családunk egységét, életem legnagyobb kiváltsága és sikere, és örökre az is marad.

The actor behind TV’s toughest action hero shared a decidedly more personal announcement on Saturday.

https://t.co/IG7a6jc1HU — The Daily Beast (@thedailybeast) September 13, 2026

Alan Ritchson egyébként a Lee Child regényein alapuló Reacher sorozat főszereplőjeként lett világszerte ismert: a széria 4. évada a közelmúltban debütált az Amazon Prime Videón, a stúdió pedig már hivatalosan berendelte az 5. évadot, melynek munkálatai így javában zajlanak.



